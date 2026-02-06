Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Spion Jorge Lorenzo staunt über das neue MotoGP-Bike von Ducati

Der fünffache Motorrad-Weltmeister Jorge Lorenzo war als Coach für Red-Bull-KTM-Tech3-Fahrer Maverick Vinales an der Strecke von Sepang. Insbesondere die Ducati Desmosedici beeindruckte ihn.

Johannes Orasche
Von

MotoGP

Jorge Lorenzo und Maverick Vinales
Jorge Lorenzo und Maverick Vinales
Foto: Gold & Goose
Jorge Lorenzo und Maverick Vinales
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Jorge Lorenzo und KTM-Tech3-Ass Maverick Vinales sprühten auf dem Sepang International Circuit seit ihrer Ankunft nur so vor Tatendrang. Seit sich das spanische Speed-Duo zusammengeschlossen hat und gemeinsam die Saisonvorbereitung absolvierte, wirkt Familienvater Vinales aufgezogen wie ein Rookie. Lorenzo spornt seinen einstigen Gegner auch im Training zu Höchstleistungen an – dort wurde auch mit Lorenzos Vater Chicho geübt.

Werbung

Werbung

In Sepang stand der fünffache Weltmeister, der in seiner MotoGP-Karriere für die Werksteams von Yamaha, Ducati und Honda gefahren ist, stundenlang als Coach und Spion an der Strecke – direkt hinter den Leitplanken. Nach der letzten Session sprach der Mallorquiner offen über seine Eindrücke. «Ducati hat definitiv einen Schritt nach vorn gemacht. Das Bike verhält sich in den Kurven extrem sanft», war Lorenzo beeindruckt.

Willkommen zum Test in Sepang
Willkommen zum Test in Sepang
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Maverick Viñales
Maverick Viñales
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Rins
Alex Rins
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Joan Mir
Joan Mir
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Test in Sepang
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Lorenzo erläuterte weiter: «Die Ducati wirkt auch am Kurvenausgang sehr gut dosiert. Auch in der Kurve am Scheitelpunkt und dann beim Aufrichten des Motorrades ist da alles extrem flüssig. Andere Bikes wirken dort deutlich nervöser. Auch das Ride Height Device am Heck für den Start wurde geändert, die Winglets sind schon bald so groß wie in der Formel 1. Das sorgt aber auch dafür, dass das Motorrad vorne sehr stabil ist und es wenig Wheelies gibt.»

Werbung

Werbung

Jorge Lorenzo traut Maverick Vinales viel zu

Über seinen Schützling Vinales sagte Lorenzo: «Der Morgen nach dem ersten Testtag war wichtig. Maverick signalisierte nach dem Aufstehen sofort, dass sich die Schulter okay anfühlte. Das war eine große Erleichterung. Ohne stabiler Physis kann ein Fahrer einfach nicht schnell sein!» Fahrerisch sieht er «Top Gun» ohnehin ganz vorne: «Maverick ist vom puren Speed und vom Talent her einer der absoluten Top-Jungs in diesem Feld. Er muss alle Dinge des Puzzles zusammensetzen. Ziel ist es, beste KTM zu sein, auch wenn Acosta stark sein wird. Aber ich denke, wenn Maverick einen starken Acosta schlagen kann, könnte er auch um Siege fahren.»

Ergebnisse MotoGP Sepang-Test (kombiniert):

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Alex Marquez (E)

Ducati

1:56,402 min

2.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,124 sec

3.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,383

4.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,387

5.

Joan Mir (E)

Honda

+0,472

6.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,527

7.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,581

8.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,714

9.

Maverick Vinales (E)

KTM

+0,724

10.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,843

11.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,888

12.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,924

13.

Luca Marini (I)

Honda

+1,163

14.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,178

15.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,188

16.

Johann Zarco (F)

Honda

+D24

17.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+1,467

18.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,754

19.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,924

20.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+2,074

21.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+2,164

22.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+2,876

23.

Andrea Dovizioso (I)

Yamaha

+4,279

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  2. Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien