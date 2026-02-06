Spion Jorge Lorenzo staunt über das neue MotoGP-Bike von Ducati

Jorge Lorenzo und KTM-Tech3-Ass Maverick Vinales sprühten auf dem Sepang International Circuit seit ihrer Ankunft nur so vor Tatendrang. Seit sich das spanische Speed-Duo zusammengeschlossen hat und gemeinsam die Saisonvorbereitung absolvierte, wirkt Familienvater Vinales aufgezogen wie ein Rookie. Lorenzo spornt seinen einstigen Gegner auch im Training zu Höchstleistungen an – dort wurde auch mit Lorenzos Vater Chicho geübt.

In Sepang stand der fünffache Weltmeister, der in seiner MotoGP-Karriere für die Werksteams von Yamaha, Ducati und Honda gefahren ist, stundenlang als Coach und Spion an der Strecke – direkt hinter den Leitplanken. Nach der letzten Session sprach der Mallorquiner offen über seine Eindrücke. «Ducati hat definitiv einen Schritt nach vorn gemacht. Das Bike verhält sich in den Kurven extrem sanft», war Lorenzo beeindruckt.

Lorenzo erläuterte weiter: «Die Ducati wirkt auch am Kurvenausgang sehr gut dosiert. Auch in der Kurve am Scheitelpunkt und dann beim Aufrichten des Motorrades ist da alles extrem flüssig. Andere Bikes wirken dort deutlich nervöser. Auch das Ride Height Device am Heck für den Start wurde geändert, die Winglets sind schon bald so groß wie in der Formel 1. Das sorgt aber auch dafür, dass das Motorrad vorne sehr stabil ist und es wenig Wheelies gibt.»

Jorge Lorenzo traut Maverick Vinales viel zu

Über seinen Schützling Vinales sagte Lorenzo: «Der Morgen nach dem ersten Testtag war wichtig. Maverick signalisierte nach dem Aufstehen sofort, dass sich die Schulter okay anfühlte. Das war eine große Erleichterung. Ohne stabiler Physis kann ein Fahrer einfach nicht schnell sein!» Fahrerisch sieht er «Top Gun» ohnehin ganz vorne: «Maverick ist vom puren Speed und vom Talent her einer der absoluten Top-Jungs in diesem Feld. Er muss alle Dinge des Puzzles zusammensetzen. Ziel ist es, beste KTM zu sein, auch wenn Acosta stark sein wird. Aber ich denke, wenn Maverick einen starken Acosta schlagen kann, könnte er auch um Siege fahren.»

