Spion Jorge Lorenzo staunt über das neue MotoGP-Bike von Ducati
Der fünffache Motorrad-Weltmeister Jorge Lorenzo war als Coach für Red-Bull-KTM-Tech3-Fahrer Maverick Vinales an der Strecke von Sepang. Insbesondere die Ducati Desmosedici beeindruckte ihn.
Jorge Lorenzo und KTM-Tech3-Ass Maverick Vinales sprühten auf dem Sepang International Circuit seit ihrer Ankunft nur so vor Tatendrang. Seit sich das spanische Speed-Duo zusammengeschlossen hat und gemeinsam die Saisonvorbereitung absolvierte, wirkt Familienvater Vinales aufgezogen wie ein Rookie. Lorenzo spornt seinen einstigen Gegner auch im Training zu Höchstleistungen an – dort wurde auch mit Lorenzos Vater Chicho geübt.
In Sepang stand der fünffache Weltmeister, der in seiner MotoGP-Karriere für die Werksteams von Yamaha, Ducati und Honda gefahren ist, stundenlang als Coach und Spion an der Strecke – direkt hinter den Leitplanken. Nach der letzten Session sprach der Mallorquiner offen über seine Eindrücke. «Ducati hat definitiv einen Schritt nach vorn gemacht. Das Bike verhält sich in den Kurven extrem sanft», war Lorenzo beeindruckt.
Lorenzo erläuterte weiter: «Die Ducati wirkt auch am Kurvenausgang sehr gut dosiert. Auch in der Kurve am Scheitelpunkt und dann beim Aufrichten des Motorrades ist da alles extrem flüssig. Andere Bikes wirken dort deutlich nervöser. Auch das Ride Height Device am Heck für den Start wurde geändert, die Winglets sind schon bald so groß wie in der Formel 1. Das sorgt aber auch dafür, dass das Motorrad vorne sehr stabil ist und es wenig Wheelies gibt.»
Jorge Lorenzo traut Maverick Vinales viel zu
Über seinen Schützling Vinales sagte Lorenzo: «Der Morgen nach dem ersten Testtag war wichtig. Maverick signalisierte nach dem Aufstehen sofort, dass sich die Schulter okay anfühlte. Das war eine große Erleichterung. Ohne stabiler Physis kann ein Fahrer einfach nicht schnell sein!» Fahrerisch sieht er «Top Gun» ohnehin ganz vorne: «Maverick ist vom puren Speed und vom Talent her einer der absoluten Top-Jungs in diesem Feld. Er muss alle Dinge des Puzzles zusammensetzen. Ziel ist es, beste KTM zu sein, auch wenn Acosta stark sein wird. Aber ich denke, wenn Maverick einen starken Acosta schlagen kann, könnte er auch um Siege fahren.»
Ergebnisse MotoGP Sepang-Test (kombiniert):
Pos.
Fahrer
Hersteller
Zeiten
1.
Alex Marquez (E)
Ducati
1:56,402 min
2.
Marco Bezzecchi (I)
Aprilia
+0,124 sec
3.
Fabio Di Giannantonio (I)
Ducati
+0,383
4.
Marc Marquez (E)
Ducati
+0,387
5.
Joan Mir (E)
Honda
+0,472
6.
Francesco Bagnaia (I)
Ducati
+0,527
7.
Franco Morbidelli (I)
Ducati
+0,581
8.
Pedro Acosta (E)
KTM
+0,714
9.
Maverick Vinales (E)
KTM
+0,724
10.
Raul Fernandez (E)
Aprilia
+0,843
11.
Enea Bastianini (I)
KTM
+0,888
12.
Ai Ogura (J)
Aprilia
+0,924
13.
Luca Marini (I)
Honda
+1,163
14.
Alex Rins (E)
Yamaha
+1,178
15.
Brad Binder (ZA)
KTM
+1,188
16.
Johann Zarco (F)
Honda
+D24
17.
Fabio Quartararo (F)
Yamaha
+1,467
18.
Jack Miller (AUS)
Yamaha
+1,754
19.
Toprak Razgatlioglu (TR)
Yamaha
+1,924
20.
Diogo Moreira (BR)
Honda
+2,074
21.
Lorenzo Savadori (I)
Aprilia
+2,164
22.
Augusto Fernandez (E)
Yamaha
+2,876
23.
Andrea Dovizioso (I)
Yamaha
+4,279
