Sportchef Pavesio zur Yamaha-Fehlersuche: «Es war eine 24-Stunden-Reise»

Im Lager von Yamaha Racing haben sich die Wogen zum Teil geglättet. Doch das Geschehene lässt sich auslöschen. Das gilt sowohl für das Verletzungspech von Fabio Quartararo als auch für den überraschenden Stillstand der Prototyp-Yamaha am zweiten Tag des offiziellen Sepang-Tests. SPEEDWEEK.com hatte berichtet – aus Sicherheitsgründen hatte man sich entschlossen, die auf immer noch fünf Fahrer starke Yamaha-Testeinheit in eine Zwangspause zu schicken.

Nach zwischenzeitlich großer Unruhe – selbst der Saisonstart mit dem aktuellen V4-Projekt schien gestern in Gefahr – konnte man bei Yamaha ein Stück weiter zum Tagesprogramm übergehen. Alex Rins war einer der ersten Piloten, die am dritten Tag wieder auf die Strecke gingen, um die fehlenden Elemente der Malaysia-Erprobung abzuarbeiten. Wenig später folgten alle weiteren Yamaha-Tester.

Als die V4-M1 wieder kreiste, erklärte Paolo Pavesio die Freigabe zur Wiederaufnahme des Testbetriebs: «Es war wichtig, wieder anzufangen, aber es war vor allem wichtig, komplett sicher zu sein, wenn wir wieder auf der Strecke starten. Es galt, alle Zweifel auszuräumen, bevor wir wieder loslegten. Dass es jetzt weitergeht, ist sehr wichtig, denn es gibt noch viel zu tun.»

Paolo Pavesio (Yamaha): «Wichtig, den Test auf der Strecke zu beenden» Foto: Gold and Goose Paolo Pavesio (Yamaha): «Wichtig, den Test auf der Strecke zu beenden» © Gold and Goose

Pavesio wies auch darauf hin: «Wir entwickeln hier reine Prototypen, daher ist nichts immer garantiert. Es handelt sich nicht um eine Produktionsmaschine.» Entscheidend ist, so der Italiener, dass es nach dem intensiven Austausch mit allen Instanzen ein klares Bild gibt.

Der Italiener abschließend: «Sagen wir so, es war ein Problem, das wir durch unsere Arbeit identifizieren konnten. Das ist manchmal das Interessante an der Arbeit in Japan und Italien: Man kann die Nacht in Japan nutzen, um in Italien zu arbeiten, und die Nacht in Italien, um in Japan und in Sepang zu arbeiten. Es war eine 24-Stunden-Reise, aber es ist wichtig, den Test auf der Strecke abzuschließen.»

Auf der Zielgeraden des für Yamaha immerhin sechstägigen Testevents in Malaysia kreisen die Piloten mit der M1 bislang ohne weitere Probleme. In Sachen Rundenzeiten ist auch dank des Fehlens von Ass Quartararo nichts von den blauen Rennern zu sehen. Bester Vertreter ist Alex Rins. Dem Katalanen fehlen auf Rang 12 1,178 sec zur Bestzeit von Gresini-Pilot Alex Marquez.

Jack Miller taucht auf Rang 17 auf, am Ende des Feldes: MotoGP-Tester Augusto Fernandez und Neueinsteiger Toprak Razgatlioglu.

