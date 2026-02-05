Weiter zum Inhalt
Sportchef Pavesio zur Yamaha-Fehlersuche: «Es war eine 24-Stunden-Reise»

Immerhin vier Yamaha-Fahrer haben am dritten und letzten Testtag wieder Fahrt aufgenommen. Paolo Pavesio informierte über die Aufklärungsarbeit rund um den noch jungen V4-Prototyp.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Wieder auf der Strecke: Rookie Toprak Razgatlioglu
Wieder auf der Strecke: Rookie Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold and Goose
Wieder auf der Strecke: Rookie Toprak Razgatlioglu
© Gold and Goose

Im Lager von Yamaha Racing haben sich die Wogen zum Teil geglättet. Doch das Geschehene lässt sich auslöschen. Das gilt sowohl für das Verletzungspech von Fabio Quartararo als auch für den überraschenden Stillstand der Prototyp-Yamaha am zweiten Tag des offiziellen Sepang-Tests. SPEEDWEEK.com hatte berichtet – aus Sicherheitsgründen hatte man sich entschlossen, die auf immer noch fünf Fahrer starke Yamaha-Testeinheit in eine Zwangspause zu schicken.

Nach zwischenzeitlich großer Unruhe – selbst der Saisonstart mit dem aktuellen V4-Projekt schien gestern in Gefahr – konnte man bei Yamaha ein Stück weiter zum Tagesprogramm übergehen. Alex Rins war einer der ersten Piloten, die am dritten Tag wieder auf die Strecke gingen, um die fehlenden Elemente der Malaysia-Erprobung abzuarbeiten. Wenig später folgten alle weiteren Yamaha-Tester.

Als die V4-M1 wieder kreiste, erklärte Paolo Pavesio die Freigabe zur Wiederaufnahme des Testbetriebs: «Es war wichtig, wieder anzufangen, aber es war vor allem wichtig, komplett sicher zu sein, wenn wir wieder auf der Strecke starten. Es galt, alle Zweifel auszuräumen, bevor wir wieder loslegten. Dass es jetzt weitergeht, ist sehr wichtig, denn es gibt noch viel zu tun.»

Paolo Pavesio (Yamaha): «Wichtig, den Test auf der Strecke zu beenden»
Paolo Pavesio (Yamaha): «Wichtig, den Test auf der Strecke zu beenden»
Foto: Gold and Goose
Paolo Pavesio (Yamaha): «Wichtig, den Test auf der Strecke zu beenden»
© Gold and Goose

Pavesio wies auch darauf hin: «Wir entwickeln hier reine Prototypen, daher ist nichts immer garantiert. Es handelt sich nicht um eine Produktionsmaschine.» Entscheidend ist, so der Italiener, dass es nach dem intensiven Austausch mit allen Instanzen ein klares Bild gibt.

Der Italiener abschließend: «Sagen wir so, es war ein Problem, das wir durch unsere Arbeit identifizieren konnten. Das ist manchmal das Interessante an der Arbeit in Japan und Italien: Man kann die Nacht in Japan nutzen, um in Italien zu arbeiten, und die Nacht in Italien, um in Japan und in Sepang zu arbeiten. Es war eine 24-Stunden-Reise, aber es ist wichtig, den Test auf der Strecke abzuschließen.»

Auf der Zielgeraden des für Yamaha immerhin sechstägigen Testevents in Malaysia kreisen die Piloten mit der M1 bislang ohne weitere Probleme. In Sachen Rundenzeiten ist auch dank des Fehlens von Ass Quartararo nichts von den blauen Rennern zu sehen. Bester Vertreter ist Alex Rins. Dem Katalanen fehlen auf Rang 12 1,178 sec zur Bestzeit von Gresini-Pilot Alex Marquez.

Jack Miller taucht auf Rang 17 auf, am Ende des Feldes: MotoGP-Tester Augusto Fernandez und Neueinsteiger Toprak Razgatlioglu.

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Alex Marquez (E)

Ducati

1:56,402 min

2.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,383 sec

3.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,387

4.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,527

5.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,624

6.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,728

7.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,843

8.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,851

9.

Joan Mir (E)

Honda

+0,866

10.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,888

11.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+1,138

12.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,178

13.

Maverick Vinales (E)

KTM

+1,197

14.

Johann Zarco (F)

Honda

+1,199

15.

Brad Binder (ZA)

KTM

+1,456

16.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,764

17.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+2,388

18.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+2,500

19.

Luca Marini (I)

Honda

+2,771

20.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+2,876

21.

Toprak Razgatlioglu

Yamaha

+2,912

