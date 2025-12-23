Weiter zum Inhalt
Stabil: KTM-Eigentümer setzen bis Ende 2028 auf CEO Gottfried Neumeister

Seit knapp einem Jahr ist Gottfried Neumeister als Vorstandsvorsitzender der Pierer Mobility AG sowie der KTM AG im Amt. Jetzt wurde der Vertrag mit dem Österreicher bis Ende 2028 verlängert.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Foto: KTM
Nachdem bekannt wurde, dass der indische Bajaj-Konzern die Rolle als Mehrheitsaktionär übernimmt – SPEEDWEEEK.com berichtete Ende November –, kehrt weitere Stabilität in den vor gut einem Jahr in wirtschaftliche Schieflage geratenen Sportmotorradhersteller KTM zurück.

Laut einer aktuellen Unternehmensmeldung setzt die indische Konzernleitung auch in den nächsten Jahren auf die Dienste von Gottfried Neumeister als CEO. Der Vertrag mit dem 48-jährigen Österreicher wurde jetzt bis Ende 2028 verlängert.

Srinivasan Ravikumar, Vorsitzender des Aufsichtsrates der PIERER Mobility AG, begründet die weitere Zusammenarbeit: «Gottfried Neumeister hat in einer sehr schwierigen Phase Verantwortung übernommen, sich den Herausforderungen entschlossen gestellt und Außerordentliches geleistet. Damit hat er maßgeblich dazu beigetragen, KTM zu stabilisieren und den Kurs in Richtung Zukunft zu richten.»

Auch Gottfried Neumeister äußert sich in der Mitteilung des Unternehmens, das zukünftig Bajaj Mobility AG heißen wird: «Das mir entgegengebrachte Vertrauen nehme ich mit großer Wertschätzung an. Gemeinsam mit meinen neuen Vorstandskolleginnen möchte ich die Rückkehr von KTM auf einen klaren Wachstumskurs gestalten und so das Vertrauen unserer Partner, Kundinnen und Kunden, Händler sowie Lieferanten nachhaltig stärken.»

Neumeister, der die Rolle als CEO am 23. Januar 2025 von Stefan Pierer übernommen hatte, führt aus: «Jetzt geht es darum, unsere Strategie, nämlich Prozesse zu vereinfachen und uns auf den Motorradmarkt zu fokussieren, operativ erfolgreich umzusetzen. Um mich dieser Aufgabe und der Sanierung der KTM-Gruppe voll und ganz widmen zu können, habe ich mit dem neuen Mehrheitseigentümer vereinbart, dass ich zeitnah aus allen anderen Funktionen, die ich außerhalb der Bajaj-Gruppe innehabe, ausscheiden werde.»

Kurzum: Gottfried Neumeister hat die erste große Bewährungsprobe als neuer Unternehmenschef des seit 1953 in Mattighofen ansässigen Motorradherstellers bestanden. Mit der Rückendeckung der neuen Mehrheitseigentümer und dem Bekenntnis zum Produktionsstart Österreich dürften damit auch die Weichen für das weitere Engagement in der MotoGP gestellt sein.

Wie für Honda, Yamaha, Ducati und Aprilia auch steht die Verlängerung des Projekts für den Zeitraum 2027–2031 auf der Agenda. Spätestens im kommenden Frühjahr sollen die Verhandlungen mit dem MotoGP-Rechteinhaber und Vermarkter Dorna Sports abgeschlossen sein.

