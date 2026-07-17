Startpremiere gelungen: Mehr Platz im Grid, Zustimmung von allen Seiten

Die Sicherheitskommission der MotoGP hatte sich erst recht nach dem turbulenten Catalunya-GP in Barcelona mehr als nur gesprächsbereit gezeigt. Spätestens mit dem folgenschweren Unfall, bei dem Johann Zarco im Startgetümmel in die Maschine von Pecco Bagnaia gestürzt war, wurde die Debatte um die heiklen Starts in der Königsklasse noch einmal neu aufgerollt. Schnell waren sich alle Beteiligten – auch die Fahrer wurden in der Sicherheitskommission gehört – einig, dass Verbesserungen schnell umgesetzt werden müssen.

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Beschlossen wurden zwei Maßnahme um die Sicherheit des Startvorgangs, insbesondere in der Königsklasse, zu verbessern. So ist das sogenannte Hole-Shot-Device seit dem Assen-GP verboten. Ziel der neuen Regel: Werden die Prototypen in der ersten Beschleunigungsphase an der Front nicht mehr mechanisch tiefergelegt, fällt der Sprint zum ersten Bremspunkt weniger effektiv ist aus, die Piloten bauen etwas weniger, auf Strecken mit langen Startgeraden deutlich weniger Speed auf – damit wird auch der in der MotoGP ausgeprägte Sogeffekt in der Gruppe reduziert.

Als zwei Maßnahme soll eine neue Startaufstellung mit größeren Abständen weitere Reserven bringen. Wie auf SPEEDWEEK.com berichtet , sind Abstand und Versatz zwischen den Fahrern jetzt größer. Zwar stehen weiterhin drei Fahrer in einer Reihe, doch durch den auf einen Meter angehobenen Abstand zwischen den Piloten fächert sich die Startaufstellung breiter auf. Der Abstand zwischen den Startreihen beträgt jetzt 12 Meter.

Moto3-Startsituation: Auch in den kleinen GP-Klassen ging zuletzt alles gut Foto: Gold and Goose Moto3-Startsituation: Auch in den kleinen GP-Klassen ging zuletzt alles gut © Gold and Goose

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Die neue Aufstellung wurde erstmals beim Sachsenring-GP umgesetzt, und zwar wie beschlossen in allen drei GP-Klassen. Das Ergebnis war mehr als überzeugend. Moto3, Moto2 und MotoGP zeigten erlebten jeweils Starts ohne Vorkommnisse. Alle Piloten der WM fädelten sich reibungslos und sturzfrei durch die herausfordernde Kurve 1 des Sachsenrings.

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Auch wenn der Sogeffekt in der MotoGP auf der kurzen Zufahrt m Sachsenring bei weitem nicht so groß ausfällt wie etwas in Barcelona, so machten sie größeren Abstände in jedem Fall bemerkbar. Größte Profiteure sind dabei weniger die Asse an der Spitze, wie auch Moto2-Sieger Ivan Ortola bestätigte: «Wenn du vorne bist und einen «normal» guten Start machst, macht es keinen Unterschied, aber hinter einem geht es weniger eng zu.» Fakt ist, allen Piloten bleibt mehr Platz und damit Zeit sich fürs kritische Einsortieren in die Kurve zu sortieren.