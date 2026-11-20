2016 bestritt Stefan Bradl seine letzte volle MotoGP-Saison, damals im Werksteam von Aprilia. Anschließend wechselte der Bayer in die Superbike-WM, seine Saison im Team Red Bull Honda endete mit einem Sturz in Portimao und langwieriger Bänderverletzung in der rechten Hand vorzeitig.

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2017 absolvierte Bradl auch erste Einsätze als Experte für den österreichischen Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House. Diesem Job kam er in den folgenden neun Jahren regelmäßig nach, das vertrug sich gut mit seinen Aufgaben als Entwicklungsfahrer für die Honda Racing Corporation.

Am 20. November gab der japanische Motorradgigant bekannt, dass Bradl bei HRC ab der Saison 2027 den Posten des sportlichen Koordinators übernimmt – ein Fulltimejob, mit dem ihm keine Zeit mehr bleibt für ServusTV. «Valencia wird mein letztes Rennen für sie sein», sagte der Bayer gegenüber SPEEDWEEK.com.

Fast zehn Jahre hat Stefan Bradl die Zuschauer auf ServusTV mit fachkundigen Analysen und Kommentaren unterhalten und einen interessanten und tiefgründigen Blick hinter die Kulissen der MotoGP gewährt. Neben dem 36-Jährigen kamen 2026 als Experten auch der zweifache Weltmeister Sandro Cortese (Moto3, Supersport) und der fünffache GP-Sieger Gustl Auinger (125 ccm) zu Wort, außerdem in der Sprecherkabine Alex Hofmann.

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ServusTV ab 2027 nur noch in Österreich

Für 2026 hat ServusTV eine Kooperation mit DF1 für den deutschen Markt, womit die Hälfte der MotoGP-Events dort live und gratis zu sehen sind – auch die beiden letzten Veranstaltungen in Portimao und Valencia an den kommenden zwei Wochenenden.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Portimao: International Livestream MotoGP World Championship 21.11.2026 - 09:35

Für 2027 hat Promoter Liberty für Deutschland neue Verträge mit Sky (Pay-TV) und RTL (Free-TV) abgeschlossen, ServusTV konzentriert sich fortan auf den österreichischen Markt. Auf die Qualität der Berichterstattung wird das keine Auswirkungen haben, Gespräche mit potenziellen Nachfolgern von Experte Bradl laufen.

ServusTV sucht Nachfolger für Stefan Bradl

Als aussichtsreichster Kandidat gilt der Schweizer Tom Lüthi, 125er-Weltmeister des Jahres 2005 und von 2010 bis 2021 in der Moto2-WM unterwegs, in der er zwölf Siege eroberte und 2019 im Memminger Team Dynavolt Intact GP WM-Dritter wurde. 2018 trat der heute 40-Jährige sogar eine Saison für das Team Marc VDS Honda in der MotoGP an.

Lüthi ist neben Bradl, Hofmann und Jonas Folger der einzige ehemalige MotoGP-Fahrer aus dem deutschsprachigen Raum und für ServusTV entsprechend reizvoll. Dieses Jahr arbeitet Tom für das Intact-Team als Riding-Coach und das Schweizer Fernsehen. Mit einem Job bei ServusTV müsste er sich neu organisieren, Interesse seinerseits wäre vorhanden, bestätigte er im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

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