Stefan Bradl spekuliert: Hört Marc Marquez nach Titel Nummer 10 auf?

Ducati-Ass Marc Marquez hat mit Platz 2 im Hauptrennen von Doha eine taktische Meisterleistung geliefert. Beim nächsten Rennwochenende hat der Spanier nun alle Trümpfe in der Hand, um vorzeitig den MotoGP-WM-Titel zu gewinnen. Die Ausgangslage: Der 33-Jährige muss im Sprint von Portimao vor Herausforderer Jorge Martin ankommen und zwei Punkte mehr holen, um sich die insgesamt zehnte WM-Krone zu sichern.

Werbung

Werbung

Auch Stefan Bradl hat als TV-Experte bei ServusTV in Salzburg die souveräne Leistung seines ehemaligen Markenkollegen Marc Marquez in Doha genau beobachtet. Im Zuge der Übertragung wurde zudem ein möglicher Rücktritt von Marquez nach dem Gewinn seines zehnten WM-Titels thematisiert. Bradl bringt dazu eine neue These auf das Tapet und sorgt damit für Aufsehen: «Es ist die Frage, wie Marc mit sich selbst im Reinen sein wird.»

Marc Marquez Foto: Gold and Goose Photography Marc Marquez © Gold and Goose Photography

Stefan Bradl: «Es gibt nicht viele Athleten, die am Höhepunkt den Absprung geschafft haben»

Der Zahlinger, der als HRC-Testpilot jahrelang mit Marquez zusammengearbeitet hat, analysierte weiter: «Ich glaube, dass er es sein wird, wenn er den Titel jetzt holt und er damit Valentino Rossi überholt. Mein Gefühl ist es, dass er sagt: ‘Okay, das wars’, und dass er dann mit diesem Status aufhören wird.» Bradl gab außerdem zu bedenken: «Es gibt nicht viele Athleten, die am Höhepunkt den Absprung geschafft haben.»

Werbung

Werbung

Fakt ist: Bei einem Rücktritt von Marc Marquez wäre nicht nur das schon jetzt mit großer Spannung erwartete Duell bei Ducati Corse im nächsten Jahr zwischen Marquez und Pedro Acosta hinfällig. Ein Rückzug des Ausnahmekönners würde den italienischen Hersteller auch vor eine schwierige Ausgangslage stellen.