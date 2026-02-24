Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Stefan Bradl über die Stürze von Marquez: «Das ist typisch Marc!»

ServusTV-Experte Stefan Bradl spricht kurz vor dem Start der MotoGP-WM in Thailand am kommenden Wochenende über das Phänomen Marc Marquez und was den neunfachen Champion antreibt.

Gino Bosisio

Von

MotoGP

Stefan Bradl
Stefan Bradl
Foto: Gold & Goose
Stefan Bradl
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im Rahmen der TV-Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» war auch die Motorrad-WM ein Thema. Im MotoGP-Talk zum Auftakt der neuen Saison war der ehemalige MotoGP-Pilot und ServusTV-Experte Stefan Bradl zu Gast. Dabei wurde auch über Ducati-Ass Marc Marquez gesprochen. Der 33-jährige Spanier geht als Titelverteidiger in die neue WM-Saison. «MM93» war mit Bradl viele Jahre lang gemeinsam bei Honda beschäftigt, die beiden kennen sich gut.

Werbung

Werbung

Dazu kommt: In der Saison 2026 geht es auch um den letzten Weltmeistertitel in der 1000er-Ära. Bradl erinnerte sich an den Indonesien-GP 2025, als sich Marquez bei einem Crash eine Verletzung an der Schulter zugezogen hatte: «Es war ja kein lapidarer Sturz in Indonesien. Es hat lange gedauert, um wieder fit zu werden. Er ist aber wieder in ganz guter Verfassung.» Bradl hat auch die Ereignisse beim letzten offiziellen MotoGP-Test beobachtet: «Marc ist ja beim Thailand-Test dreimal gestürzt – aber das ist typisch Marc.»

Einer von drei Crashs von MM93 beim Buriram-Test
Einer von drei Crashs von MM93 beim Buriram-Test
Foto: Fitti Weisse
Einer von drei Crashs von MM93 beim Buriram-Test
© Fitti Weisse

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der ehemalige Honda-Pilot Bradl verriet in diesem Zusammenhang zur Vorgangsweise von Marquez: «Wenn Marc das Limit gefunden hat, dann weiß er wie er es einschätzen muss für den Rest des Wochenendes. Er nimmt solche ‘kleinen’ Stürze in Kauf.»

Werbung

Werbung

Bradl über Marquez: «Er will der alleinige King sein»

Fakt ist: Marc Marquez könnte in der Saison 2026 seinen 100. GP-Sieg holen, dazu seinen zehnten WM-Titel und den achten in der MotoGP. Bradl prognostizierte dazu: «Alles ist möglich – ich denke, dass es ihn reizt. Solche Rekorde stehen eigentlich nicht wirklich auf seiner Prioritätenlisten. Aber er will natürlich der alleinige King sein in der MotoGP und Valentino Rossi überholen. Das ist sein Anreiz.»

Der begeisterte Hobby-Tennis-Crack Bradl verglich Marquez so: «Es ist wie bei einem Tennisspieler, der schon 20 Grand Slams hat. Da ist der 21. Titel dann auch interessant.» Bradl hob noch eine weitere Komponente heraus: «Marc weiß auch wie schwer es ist, weil er ja auch die Rückschläge hatte. Dass er und Alex als Brüderpaar so erfolgreich sind, das gibt ihm zusätzlich noch mehr.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien