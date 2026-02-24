Stefan Bradl über die Stürze von Marquez: «Das ist typisch Marc!»

Im Rahmen der TV-Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» war auch die Motorrad-WM ein Thema. Im MotoGP-Talk zum Auftakt der neuen Saison war der ehemalige MotoGP-Pilot und ServusTV-Experte Stefan Bradl zu Gast. Dabei wurde auch über Ducati-Ass Marc Marquez gesprochen. Der 33-jährige Spanier geht als Titelverteidiger in die neue WM-Saison. «MM93» war mit Bradl viele Jahre lang gemeinsam bei Honda beschäftigt, die beiden kennen sich gut.

Dazu kommt: In der Saison 2026 geht es auch um den letzten Weltmeistertitel in der 1000er-Ära. Bradl erinnerte sich an den Indonesien-GP 2025, als sich Marquez bei einem Crash eine Verletzung an der Schulter zugezogen hatte: «Es war ja kein lapidarer Sturz in Indonesien. Es hat lange gedauert, um wieder fit zu werden. Er ist aber wieder in ganz guter Verfassung.» Bradl hat auch die Ereignisse beim letzten offiziellen MotoGP-Test beobachtet: «Marc ist ja beim Thailand-Test dreimal gestürzt – aber das ist typisch Marc.»

Einer von drei Crashs von MM93 beim Buriram-Test Foto: Fitti Weisse Einer von drei Crashs von MM93 beim Buriram-Test © Fitti Weisse

Der ehemalige Honda-Pilot Bradl verriet in diesem Zusammenhang zur Vorgangsweise von Marquez: «Wenn Marc das Limit gefunden hat, dann weiß er wie er es einschätzen muss für den Rest des Wochenendes. Er nimmt solche ‘kleinen’ Stürze in Kauf.»

Bradl über Marquez: «Er will der alleinige King sein»

Fakt ist: Marc Marquez könnte in der Saison 2026 seinen 100. GP-Sieg holen, dazu seinen zehnten WM-Titel und den achten in der MotoGP. Bradl prognostizierte dazu: «Alles ist möglich – ich denke, dass es ihn reizt. Solche Rekorde stehen eigentlich nicht wirklich auf seiner Prioritätenlisten. Aber er will natürlich der alleinige King sein in der MotoGP und Valentino Rossi überholen. Das ist sein Anreiz.»