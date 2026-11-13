Experte Stefan Bradl über Toprak: «Dann werden unangenehme Fragen gestellt»

Mickrige 18 WM-Punkte konnte Toprak Razgatlioglu in seinem ersten MotoGP-Jahr 2026 zusammenklauben, seit seinem Sturz am 10. Oktober in Indonesien und anschließender Schulteroperation ist der Türke außer Gefecht und fällt bis zum Saisonende aus .

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Der Zeitpunkt für den Klassenwechsel war nicht ideal: In der MotoGP 2026 wird zum letzten Mal mit 1000er-Motoren gefahren, mit Reifen von Michelin und es gibt technische Leckerbissen wie das höhenverstellbare Fahrwerk. Hinzu kommt: Yamaha fährt seit Jahren hinterher, ein blaues Wunder sehen wir auch diese Saison nicht. In der Konstrukteurs-WM liegt die Marke mit den drei Stimmgabeln im Logo abgeschlagen auf dem letzten Platz und hat gerade einmal etwas mehr als die Hälfte der Punkte des Vorletzten Honda.

Bradl: Toprak geriet in eine Abwärtsspirale

«Wenn die Kombination aus Fahrer und Material um ein paar Prozentpunkte nicht passt, dann bist du abgeschlagen», weiß Stefan Bradl, mit über 50 Top-10-Platzierungen der erfolgreichste deutsche MotoGP-Fahrer. «Dann kannst du nichts reißen und das ganze Drumherum wird kontraproduktiv. Die Aufmerksamkeit ist enorm, dann werden von den Medien Fragen gestellt und die negativen Einflüsse sind groß. Dann bist du ruckzuck in einer sehr unangenehmen Spirale drin – davon abgesehen, dass die Leistung auf dem Bike auch nicht passt.»

Stefan Bradl Foto: Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose

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Zahlreiche MotoGP-Kollegen hatten vorhergesagt, dass Topraks spektakulärer Superbike-Fahrstil mit Stoppies an jedem Kurveneingang mit den Prototypenmaschinen nicht funktioniert. Gleichzeitig attestierte ihm aber sein langjähriger Crew-Chief bei Kawasaki, Yamaha und BMW, Phil Marron, dass seine größte Stärke darin liege, sich anzupassen . Wie Razgatlioglu selbst sagt, ist ihm das mit den Michelin-Reifen nicht gelungen, entsprechend groß sind seine Hoffnungen für 2027, wenn Einheitsausrüster Pirelli kommt.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Portimao: International Livestream MotoGP World Championship 20.11.2026 - 09:55

Ein Meister der Kunst ist Marc Marquez, der sich mit seinem Können und Talent immer wieder angepasst. stefan bradl

«Ein MotoGP-Motorrad ist deutlich komplexer», versuchte Bradl im Exklusiv-Interview von SPEEDWEEK.com zu erklären, weshalb Toprak seine spezielle Gabe nicht zur Geltung bringen kann. «Er hat einen eigenständigen Fahrstil, der etwas extrem ist. Das funktioniert in der MotoGP nicht mehr, weil die Bikes so gebaut und abgestimmt werden, dass du relativ schnell ran kommst an vernünftige Rundenzeiten – aber die helfen dir ergebnismäßig noch lange nicht weiter. Das hat man jetzt auch bei Jake Dixon in Katar gesehen . Da gehört viel dazu wie Reifenmanagement und Rennstrategie; das sind Themen, die ausschlaggebender sind als der pure fahrerische Speed. Denn den kannst du gar nicht umsetzen mit dem, was dir zur Verfügung steht. Ein Meister der Kunst ist Marc Marquez, der sich mit seinem Können und Talent immer wieder angepasst und umgestellt hat, in einer Perfektion, die es so ein zweites Mal noch nicht gegeben hat.»

Bradl: Der Fahrer allein kann es nicht richten

Razgatlioglu kann das Wegfallen seiner größten Stärke nicht kompensieren. «Und er hat auch noch keinen Weg gefunden, wie er sich anders wohlfühlt», hob Bradl hervor, Moto2-Weltmeister 2011. «Er stürzte ein paar Mal, die Ergebnisse sind schlecht und er fuhr hinterher. Dann brauchst du ein Team und ein Motorrad, das dir ein bisschen entgegenkommt. Das ist ein Miteinander. Es ist nicht mehr so, dass der Fahrer eine Stellschraube an sich oder wo auch immer verändert, und dann funktioniert es. Du musst ein großes Paket schnüren, das einigermaßen passt. Das ist viel komplexer geworden, als es noch vor fünf oder zehn Jahren war.»

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Wäre Toprak, Sieger in 78 Superbike-Rennen und damit die Nummer 2 hinter Jonathan Rea (119), auf einem anderen Fabrikat erfolgreicher? «Das ist unvorhersehbar», überlegte Bradl. «Aber man kann sicher sagen, dass er auf einer Ducati oder Aprilia konkurrenzfähiger wäre als jetzt, das ist ganz klar.»

Bulega bekommt Chance auf dem Silbertablett

2027 kommt Nicolo Bulega in die MotoGP, dieses Jahr mit 32 Siegen in 36 Rennen (!) der überragende Champion in der Superbike-WM. Der Italiener hat im Team VR46 grundlegend bessere Voraussetzungen als Toprak: Als Ducati-Testfahrer drehte er mit der neuen 850er bereits unzählige Runden. Die Pirelli-Reifen kennt er ebenfalls bestens. Und im Gegensatz zu Yamaha war Ducati in den vergangenen Jahren mit tonangebend, was technische Innovationen betrifft.

Toprak wird es nicht wegen des Geldes machen. stefan bradl

«Bulega ist eine interessante Aktie, für ihn ist der Zeitpunkt zum Umstieg super», hielt Bradl fest. «Toprak hat es nicht so gut erwischt, aber das sind Dinge, die du als Fahrer nicht immer in der Hand hast – ab und zu musst du auch die Chance ergreifen. Toprak wird es nicht wegen des Geldes machen, er hat auch schon was verdient und ist nicht abhängig davon. Aber er will es sich selbst beweisen. Bulega wird eine Chance auf dem Silbertablett serviert und will sie nutzen. Dass er um Siege fährt, glaube ich nicht. Konkurrenzfähig zu sein, traue ich ihm aber auf alle Fälle zu.»

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