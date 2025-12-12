Weiter zum Inhalt
Sterlacchini über Marquez: Selbst Marc braucht ein ausgewogenes Motorrad

Aprilia war in der MotoGP-Saison 2025 die zweite Kraft hinter Ducati. Technik-Chef Fabiano Sterlacchini erklärt, was es braucht, um den scheinbar «unbesiegbaren» Marc Marquez zu schlagen.

Manuel Pecino

Von

MotoGP

Ingenieur Fabiano Sterlacchini (Aprilia) kennt die Formel für den Erfolg
Ingenieur Fabiano Sterlacchini (Aprilia) kennt die Formel für den Erfolg
Foto: Gold & Goose
Ingenieur Fabiano Sterlacchini (Aprilia) kennt die Formel für den Erfolg
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Nach dem ersten Schock für Aprilia zu Beginn des Jahres, als sich Jorge Martin am ersten Tag des Sepang-Tests verletzte, waren die Vorzeichen für eine erfolgreiche MotoGP-Saison für den Hersteller aus Noale alles andere als gut. Vor dem ersten Rennwochenende in Thailand folgte die nächste Hiobsbotschaft – der Weltmeister von 2024 verletzte sich erneut. Der Rest der Geschichte ist bekannt – Martin verletzte sich zwei weitere Male, er fand 2025 nie einen Rhythmus. Dazu kamen beim Spanier Abwanderungsgedanken auf, was die Beziehung zwischen Martin und Aprilia auf die Probe stellte.

Dennoch schaffte es die Truppe aus Italien mit Held Marco Bezzecchi und der RS-GP ein konkurrenzfähiges Paket zu schnüren. «Bez» sorgte mit seinem Speed, Top-Platzierungen und Siegen regelmäßig für Jubelstürme. Der Italiener beendete seine erste Saison mit Aprilia auf Gesamtrang 3, in der Konstrukteurswertung konnte man KTM abhängen und Platz 2 hinter Ducati erzielen.

Bezzecchi konnte während der Saison auch immer wieder mal Weltmeister Marc Marquez (Ducati) ärgern, der die Rennen in der Königsklasse oft dominierte und in einer eigenen Liga fuhr. Aprilia will auch 2026 um Siege, Podestplätze und auch um den WM-Titel kämpfen. Doch wie kann man den scheinbar «unbesiegbaren» Marc Marquez schlagen? «Marc gewinnt nicht nur, weil er Marc ist, denn in bestimmten Momenten hat er, obwohl er Marc ist, nicht gewonnen. Das zeigt, dass Marc ein unglaublicher Fahrer ist, aber auch ein gut konstruiertes, ausgewogenes Motorrad braucht, das immer funktioniert», ist sich Aprilia-Technik-Chef Fabiano Sterlacchini sicher.

An welchen Stellschrauben muss Aprilia drehen, um in der nächsten Saison ganz vorn zu landen? «Meiner Meinung nach besteht das Geheimnis unserer Arbeit darin, nicht zu sagen ‘ich muss dies oder jenes tun’, man muss nicht immer ein bisschen von allem machen. Man muss den Motor entwickeln, man muss die Elektronik entwickeln, man muss die Aerodynamik entwickeln, und auch der Fahrer muss wachsen und sich verbessern», betont Sterlacchini. «Man darf niemals sagen, dass man einen Aspekt vernachlässigen wird, denn dann wird er automatisch zu einer Schwachstelle. Man muss versuchen, sich in allen Bereichen zu verbessern, und genau das haben wir getan, was uns zu den guten Ergebnissen geführt hat.»

Somit gilt es für Aprilia in allen Bereichen weiterhin Verbesserungen zu erzielen – beim gesamten Motorrad und bei den Fahrern.

