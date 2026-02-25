Weiter zum Inhalt
Sterlacchini zur Vorsaison von Aprilia: «Von 10 Punkten gebe ich eine 7,5»

Nach den Tests in Sepang und Buriram bewertet Aprilia-Technik-Direktor Sterlacchini die erzielten Fortschritte. Wie er die Ausgangslage von Bezzecchi und Martin vor dem MotoGP-Saisonstart beurteilt.

Stephan Moosbrugger
Von

MotoGP

Fabiano Sterlacchini
Fabiano Sterlacchini
Foto: Gold & Goose
Fabiano Sterlacchini
© Gold & Goose

Aprilia hinterließ beim Buriram-Test einen starken Eindruck. So waren nach zwei Testtagen mit Marco Bezzecchi und Ai Ogura zwei RS-GP-Piloten an der Spitze der Zeitenliste zu finden – Hauptkonkurrent Ducati konnte man hinter sich lassen. Auch Jorge Martin (8.) und Raul Fernandez (11.) waren schnell.

In Sepang und Buriram konnte der Hersteller aus Noale gute Fortschritte erzielen und sich für die MotoGP-Saison 2026 in eine gute Ausgangslage bringen. Nach dem Buriram-Test beurteilte Aprilia-Technik-Direktor Fabiano Sterlacchini die Arbeit, die in der Vorsaison in Malaysia und Thailand verrichtet wurde. «Es war positiv, aber natürlich ist es nie genug. In dieser Welt jagen wir immer dem nächsten Schritt nach», schmunzelte Sterlacchini beim Interview mit den Kollegen von motogp.com. «Wir konnten hier viele Dinge bestätigen, die wir bereits in Sepang im Einsatz hatten – das war für alle Fahrer im Werksteam und bei Trackhouse sehr wichtig. Darüber hinaus haben wir auch etwas für unser Paket gefunden, das auf allen Strecken funktionieren sollte, was sehr positiv ist.»

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
© Gold & Goose

Unterschiedliche Ansätze bei Martin und Bezzecchi

Nachdem Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin den Sepang-Test auslassen musste, kam er in Buriram sehr gut in Schwung. «Wir verfolgten bei ihm einen unterschiedlichen Ansatz. Wir alle wissen, welche Saison Jorge letztes Jahr hatte. Bei ihm ging es darum, das Vertrauen in das Bike wieder aufzubauen», gab Sterlacchini zu verstehen. «Seine Performance hier war sehr gut, denn nach nur eineinhalb Testtagen waren wir auf dem gleichen Level wie die anderen. Aber ohne das Talent von Jorge in Frage zu stellen, müssen wir ruhig bleiben. Denn wir können nicht auf Anhieb ein verlorenes Jahr aufholen.»

Marco Bezzecchi fuhr in Buriram die schnellste Zeit und konnte sich gegen die Ducati-Armada behaupten. «Ich bin nicht überrascht, denn wir kennen Marco nach einem Jahr Zusammenarbeit mittlerweile sehr gut. Seine Arbeitsweise und guten Kommentare sind unglaublich», lobte der Ingenieur den Italiener. «Mit ihm konnten wir sowohl auf eine schnelle Runde als auch was die Pace anbelangt Fortschritte erzielen. Wir müssen aber ehrlich sein, denn diese Streckencharakteristik ist für uns nicht ideal, was sich in der Vergangenheit gezeigt hat. Wir sind aber recht zuversichtlich, dass wir einen Schritt machen konnten.»

Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
© Gold & Goose

Worauf der Fokus gelegt wurde

Auch wenn das Layout des Chang International Circuit für die RS-GP nicht ideal ist, waren nach zwei Testtagen in der Zeitenliste zwei Aprilia an der Spitze zu finden. Wieviel Zuversicht gibt das, wenn es dann auf andere Rennstrecken geht, die zum italienischen Bike besser passen sollten? «Wir haben identifiziert, dass wir das Motorrad in Stop-and-Go-Bereichen verbessern müssen – darauf haben wir den Fokus gelegt», erklärte Sterlacchini. «Wir konnten diesbezüglich einen Schritt machen. Das Feedback der Fahrer und die Datenanalyse waren positiv. Es geht dabei darum, alles zusammen zu bringen und wie damit die Lücke zu den anderen geschlossen werden kann.»

Wie lautet das finale Urteil des Chefingenieurs zu Aprilias Vorsaison? «Von 10 Punkten vergebe ich eine 7,5. Aber das Maximum, was du dir geben kannst, ist eine 9, denn ansonsten kannst du nichts mehr verbessern», lächelte Sterlacchini. «Einiges war gut, aber in einigen Bereichen müssen wir uns immer noch verbessern – dort haben wir noch nicht die ultimative Lösung gefunden. Somit passt 7,5 sehr gut.»

Ergebnisse MotoGP Buriram-Test (kombiniert):

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

1:28,668 min

2.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,097 sec

3.

Marc Marquez (E)

Ducati

0,168

4.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

0,215

5.

Alex Marquez (E)

Ducati

0,293

6.

Pedro Acosta (E)

KTM

0,353

7.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

0,403

8.

Jorge Martin (E)

Aprilia

0,499

9.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

0,505

10.

Joan Mir (E)

Honda

0,628

11.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

0,634

12.

Brad Binder (ZA)

KTM

0,724

13.

Luca Marini (I)

Honda

0,783

14.

Johann Zarco (F)

Honda

0,799

15.

Maverick Vinales (E)

KTM

0,872

16.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

1,004

17.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

1,033

18.

Enea Bastianini (I)

KTM

1,060

19.

Diogo Moreira (BR)

Honda

1,252

20.

Alex Rins (E)

Yamaha

1,434

21.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

2,104

22.

Michele Pirro (I)

Ducati

3,109

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Neueste Artikel

