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Strafarbeit: Jetzt kommt der neue Asphalt auf der Strecke von Goiania

Auf der brasilianischen MotoGP-Rennpiste von Goiânia wird bereits an der neuen Asphaltauflage gearbeitet. Die Brasilianer wollen die Scharte des Debüt-Wochenendes unbedingt zeitnah auswetzen.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Nur Wochen nach dem MotoGP-Debüt wird der Asphalt in Goiania erneuert
Nur Wochen nach dem MotoGP-Debüt wird der Asphalt in Goiania erneuert
Foto: Simon Patterson
Nur Wochen nach dem MotoGP-Debüt wird der Asphalt in Goiania erneuert
© Simon Patterson

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Während die MotoGP-WM auf den Europa-Auftakt in Jerez de la Frontera ab dem 24. April zuarbeitet, wird die neu in den Kalender aufgenomme GP-Piste in Goiania in Brasilien wenige Woche nach ihrem Debüt bereits saniert. Das Autodromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna erhält eine neue Asphaltschicht. Auslöser waren die massiven Probleme mit der Unterlage bei der Rückkehr der Motorrad-Straßen-WM in das rennbegeisterte Riesenland in Südamerika.

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Zur Erinnerung: In den Kurven 10 und 11 waren an mehreren Teilen des Asphalts ausgebrochen, ausgerechnet im Bereich der Ideallinie. Die Passage sorgte für Behinderungen und Einbußen bei der Sicherheit. Auf der Startgeraden bildete sich zudem neben der Ideallinie ein Loch – der Untergrund hatte einfach nachgegeben. Der Start des Sprintrennens musste daraufhin um fast eine Stunde verschoben werden.

Ein Bild das um die Welt ging: Strecken-Kollaps in Goiania
Ein Bild das um die Welt ging: Strecken-Kollaps in Goiania
Foto: Gold and Goose
Ein Bild das um die Welt ging: Strecken-Kollaps in Goiania
© Gold and Goose

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Um den 3,85 km langen Rundkurs außerhalb der Millionenstadt schnellstmöglich in perfekten Zustand zu versetzen, sind großflächige Bauarbeiten angelaufen. Sowohl der Veranstalter als auch die Bezirksregierung von Goiania will sich nach dem sprichwörtlich holprigen Start keinerlei Blöße geben und das Event unbedingt im Land behalten. Seit der ersten Aprilwoche – genauer gesagt dem 6. April – kreisen auf dem Autodromo die Bagger und Asphaltiermaschinen.

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In den ersten drei Tagen wurden einige Schäden behoben, die durch die schweren Regenfälle vor der Woche des Events entstanden waren. Die Piste wird noch bis zum 10. Mai gesperrt bleiben. Die gesamten Arbeiten sollen etwa fünf Wochen in Anspruch nehmen. Am 17. Mai ist auf der Piste zur Neueröffnung ein Stock-Car-Rennen geplant, übrigens die größte nationale Rennserie Brasiliens.

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01

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

72

23

30:19,760

1:18,654

31

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,231

1:18,788

27

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+3,780

1:18,856

25

04

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

+4,089

1:18,679

25

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

23

+8,403

1:18,868

16

06

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,918

1:19,056

13

07

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+10,687

1:19,027

10

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+11,359

1:19,061

8

09

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

23

+12,907

1:18,995

7

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

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Trackhouse MotoGP Team

25

23

+16,370

1:19,050

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