Strafarbeit: Jetzt kommt der neue Asphalt auf der Strecke von Goiania

Während die MotoGP-WM auf den Europa-Auftakt in Jerez de la Frontera ab dem 24. April zuarbeitet, wird die neu in den Kalender aufgenomme GP-Piste in Goiania in Brasilien wenige Woche nach ihrem Debüt bereits saniert. Das Autodromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna erhält eine neue Asphaltschicht. Auslöser waren die massiven Probleme mit der Unterlage bei der Rückkehr der Motorrad-Straßen-WM in das rennbegeisterte Riesenland in Südamerika.

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Zur Erinnerung: In den Kurven 10 und 11 waren an mehreren Teilen des Asphalts ausgebrochen, ausgerechnet im Bereich der Ideallinie. Die Passage sorgte für Behinderungen und Einbußen bei der Sicherheit. Auf der Startgeraden bildete sich zudem neben der Ideallinie ein Loch – der Untergrund hatte einfach nachgegeben. Der Start des Sprintrennens musste daraufhin um fast eine Stunde verschoben werden.

Ein Bild das um die Welt ging: Strecken-Kollaps in Goiania Foto: Gold and Goose Ein Bild das um die Welt ging: Strecken-Kollaps in Goiania © Gold and Goose

Um den 3,85 km langen Rundkurs außerhalb der Millionenstadt schnellstmöglich in perfekten Zustand zu versetzen, sind großflächige Bauarbeiten angelaufen. Sowohl der Veranstalter als auch die Bezirksregierung von Goiania will sich nach dem sprichwörtlich holprigen Start keinerlei Blöße geben und das Event unbedingt im Land behalten. Seit der ersten Aprilwoche – genauer gesagt dem 6. April – kreisen auf dem Autodromo die Bagger und Asphaltiermaschinen.

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In den ersten drei Tagen wurden einige Schäden behoben, die durch die schweren Regenfälle vor der Woche des Events entstanden waren. Die Piste wird noch bis zum 10. Mai gesperrt bleiben. Die gesamten Arbeiten sollen etwa fünf Wochen in Anspruch nehmen. Am 17. Mai ist auf der Piste zur Neueröffnung ein Stock-Car-Rennen geplant, übrigens die größte nationale Rennserie Brasiliens.