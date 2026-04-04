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Paradoxon in der MotoGP: WM-Leader führt auch die Crash-Wertung an

Kurioser Trend nach drei MotoGP-Veranstaltungen: Die WM-Führenden liegen auch bei den Stürzen vorne. Besonders auffällig sind die vielen Crashs von Marco Bezzecchi aus dem Aprilia-Werksteam.

Sebastian Fränzschky
Von

MotoGP

Marco Bezzecchi führt die Sturzstatistik nach drei Rennen klar an
Marco Bezzecchi führt die Sturzstatistik nach drei Rennen klar an
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi führt die Sturzstatistik nach drei Rennen klar an
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Nach drei von 22 Grands Prix der laufenden MotoGP-Saison zeigt sich ein auf den ersten Blick kurioses Bild: Ausgerechnet die Fahrer an der Spitze des Gesamtklassements führen auch die Sturzstatistik an. Allen voran Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi, der nicht nur die WM anführt, sondern sich mit sechs Stürzen auch in der Crash-Wertung «abgesetzt hat». Dahinter folgen sein Aprilia-Teamkollege Jorge Martin und KTM-Werkspilot Pedro Acosta mit jeweils vier Stürzen – exakt in jener Reihenfolge, wie sie auch im Gesamtklassement zu finden ist.

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Diese Konstellation wirkt auf den ersten Blick paradox, ist jedoch ein Spiegel der aktuellen Leistungsdichte und des enormen Risikoniveaus in der Königsklasse. Wer konstant um Siege kämpft, bewegt sich permanent am Limit – und damit zwangsläufig auch näher an der Sturzgrenze.

Bezzecchi: Sturzreicher Weg an die WM-Spitze

Besonders auffällig ist dabei die Bilanz von Bezzecchi: Der Italiener gewann bislang alle drei Grands Prix, leistete sich jedoch Stürze in den Sprints von Buriram und Austin. Trotz dieser Fehler bleibt seine Siegesserie in den Hauptrennen makellos, was seine starke Position in der WM erklärt. Doch seine WM-Führung beträgt lediglich vier Zähler und könnte ohne die Patzer an den Samstag deutlich komfortabler aussehen.

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Im Artikel erwähnt

Ein Blick auf die Sturzstatistik der drei zurückliegenden Rennwochenenden zeigt eine Zunahme von Event zu Event. Beim Auftakt in Buriram wurden 33 Stürze registriert, in Goiania bereits 57 und in Austin schließlich 73. Damit erwies sich das US-Wochenende als besonders sturzreich – bemerkenswert auch deshalb, weil im Vorjahr in Austin mit 58 Stürzen trotz wechselhafterer Wetterbedingungen deutlich weniger Zwischenfälle verzeichnet wurden. Die steigenden Zahlen sind ein Indiz für die extreme Konkurrenzsituation und das hohe Grundtempo im Feld.

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Auch ein Blick auf die übrigen MotoGP-Piloten zeigt, wie eng die Spitze zusammengerückt ist. Neben Martin und Acosta weisen unter anderem Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, Jack Miller, Franco Morbidelli, Ai Ogura und Joan Mir jeweils vier Stürze auf. Dahinter folgen mehrere Fahrer mit drei oder weniger Ausrutschern, während Fermin Aldeguer und Raul Fernandez bislang sogar noch ohne Sturz durch die ersten Rennwochenenden gekommen sind.

Die «Spitzenreiter» der Moto2 und Moto3 haben weniger Stürze als Bezzecchi

In der Moto3 führt Cormac Buchanan mit fünf Stürzen die Statistik an, gefolgt von Joel Esteban und Guido Pini mit jeweils vier. In der Moto2 liegt Sergio Garcia mit fünf Stürzen vorne, während Angel Piqueras vier Stürze verzeichnet. Eine größere Gruppe von Fahrern – darunter Senna Agius und David Alonso – kommt jeweils auf drei Stürze.

Das Bild nach drei Rennwochenenden ist klar – und durchaus bemerkenswert: In der modernen MotoGP ist der schmale Grat zwischen Triumph und Sturz so präsent wie selten zuvor. Gerade die Schnellsten bewegen sich permanent am Limit, attackieren in jeder Session und nehmen dabei zwangsläufig auch Fehler in Kauf.

Wer in der modernen MotoGP gewinnen will, kann es sich schlicht nicht leisten, unter dem Limit zu fahren – und genau deshalb sind es oft die Topfahrer selbst, die in der Sturzstatistik ganz vorne auftauchen.

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Sturzstatistik der MotoGP-Piloten nach 3 von 22 Grands Prix:

  • Marco Bezzecchi, Aprilia – 6 Stürze

  • Jorge Martin, Aprilia – 4 

  • Pedro Acosta, KTM – 4

  • Fabio Di Giannantonio, Ducati – 4 

  • Alex Marquez, Ducati – 4

  • Jack Miller, Yamaha – 4

  • Franco Morbidelli, Ducati – 4

  • Ai Ogura, Aprilia – 4

  • Joan Mir, Honda – 4

  • Enea Bastianini, KTM – 3

  • Brad Binder, KTM – 3 

  • Marc Marquez, Ducati – 3

  • Toprak Razgatlioglu, Yamaha – 3

  • Francesco Bagnaia, Ducati – 2

  • Luca Marini, Honda – 2

  • Diogo Moreira, Honda – 2

  • Johann Zarco, Honda – 2

  • Maverick Vinales, KTM – 1

  • Alex Rins, Yamaha – 1

  • Fabio Quartararo, Yamaha – 1

  • Fermin Aldeguer, Ducati – 0

  • Raul Fernandez, Aprilia – 0

Willkommen zum Rennen in Austin, Texas
Willkommen zum Rennen in Austin, Texas
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
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Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
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Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Marc Márquez
Marc Márquez
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Jorge Martin
Jorge Martin
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Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi, Acosta
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Sieger Marco Bezzecchi
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Willkommen zum Rennen in Austin, Texas
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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

40:50,653

2:02,114

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,036

2:02,256

32

03

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+4,497

2:02,283

18

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,972

2:02,179

13

05

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+8,100

2:02,133

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

20

+8,243

2:02,259

17

07

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+11,253

2:02,149

15

08

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

20

+13,129

2:02,413

11

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+14,471

2:02,457

12

10

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

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Ducati Lenovo Team

63

20

+14,544

2:02,296

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