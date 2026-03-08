Sturzkönig und Grand-Prix-Sieger: Marco Bezzecchis kurioser MotoGP-Auftakt

Aprilia liegt vorne, Ducati hat seine Dominanz eingebüßt und Yamaha fährt hinterher. Lassen sich die MotoGP-Ergebnisse beim Saisonstart im Glutofen Thailand so einfach formulieren? Wir blicken tiefer.
Der Saisonauftakt der MotoGP in Buriram brachte nicht nur den ersten Grand-Prix-Sieger des Jahres hervor, sondern auch eine kuriose Statistik: Ausgerechnet Rennsieger Marco Bezzecchi war gleichzeitig klassenübergreifend der Fahrer mit den meisten Stürzen des gesamten Wochenendes.
Sechs Piloten gingen beim ersten MotoGP-Event der Saison 2026 zu Boden: Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Jorge Martin, Franco Morbidelli, Ai Ogura und Toprak Razgatlioglu. Doch während die anderen nur einmal Bekanntschaft mit dem Asphalt machten, sorgte der Aprilia-Werkspilot mit der Startnummer 72 gleich mehrfach für Ausrufezeichen – und zwar der ungewöhnlichen Art. Schnell, aber alles andere als sattelfest Bezzecchi stürzte am Samstag gleich drei Mal: zunächst im zweiten freien Training, anschließend im Qualifying und schließlich im Sprintrennen. Eine bemerkenswerte Serie, die auf den ersten Blick kaum zu seinen sportlichen Leistungen an diesem Wochenende passt.
Denn der Italiener war gleichzeitig der dominierende Fahrer in Buriram. Bereits am Freitag setzte Bezzecchi im Zeittraining die Bestzeit. Am Samstag eroberte er trotz seines Ausrutschers die Pole-Position – und krönte das Wochenende schließlich am Sonntag mit dem Sieg im Grand Prix.
Der erste Sturz der neuen Saison ging allerdings nicht auf sein Konto. Diese Rolle übernahm sein Aprilia-Teamkollege Jorge Martin, der im FP1 als erster Pilot der MotoGP-Saison 2026 zu Boden ging.
Etwas weniger Stürze als im Vorjahr Insgesamt registrierten die Statistiker beim Auftakt in Thailand klassenübergreifend 33 Stürze – etwas weniger als im Vorjahr, als beim Saisonstart 2025 noch 37 Abflüge gezählt wurden. Die Verteilung: 8 Stürze in der MotoGP, 16 in der Moto2 und 9 in der Moto3.
Die meisten Zwischenfälle gingen glimpflich aus. Dennoch gab es auch Verletzungen: Adrian Huertas zog sich im Zeittraining der Moto2 eine Fußfraktur zu. Im Moto2-Rennen kamen zudem Sergio Garcia und Luca Lunetta zu Fall. Besonders spektakulär verlief der Sturz von David Alonso – der Kolumbianer hatte dabei großes Glück und blieb ohne ernsthafte Verletzungen. Das ungewöhnlichste Fazit des Wochenendes bleibt jedoch Marco Bezzecchi vorbehalten: Drei Stürze an einem Tag – und am Ende trotzdem ganz oben auf dem Podium. Ein Saisonstart, der selbst für die MotoGP-Statistiker Seltenheitswert haben dürfte.
Themen
MotoGP
Ergebnisse
Aktueller Stand
ErgebnisseVoller Stand
Rennen
Warm-up
Sprint
2. Qualifying
1. Qualifying
2. Freies Training
Startaufstellung
Freies Training
1. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte
01
Marco BezzecchiAprilia Racing
Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
72
26
39:36,270
1:30,487
25
02
Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
37
26
+5,543
1:30,657
32
03
Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team
Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
25
26
+9,259
1:30,627
23
04
Jorge MartinAprilia Racing
Jorge Martin
Aprilia Racing
89
26
+12,182
1:30,713
18
05
Ai OguraTrackhouse MotoGP Team
Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
79
26
+12,411
1:31,129
17
06
Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team
Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
49
26
+16,845
1:31,016
12
07
Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing
Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
33
26
+17,363
1:31,088
13
08
Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team