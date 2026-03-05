Sylvain Guintoli: Tapferer Auftritt mit den MotoGP-Assen in Buriram
Auf Initiative von Sylvain Guintoli, der seinen Sohn Luca wegen einer Krebserkrankung verloren hat, unterstützt das Feld der MotoGP eine besondere Aktion des französischen Ex-Superbike-Weltmeisters.
Im Rahmen des Auftakts der MotoGP-WM auf der Rennstrecke in Buriram in Thailand war am Wochenende auch Sylvain Guintoli vor Ort. Der Superbike-Weltmeister aus dem Jahr 2014 ist aktuell als Experte für den britischen Bezahlsender TNT Sports tätig und musste mit seiner Familie im vergangenen Jahr den Krebstod des jüngsten Sohnes Luca verkraften.
Luca war das jüngste der fünf Kinder, das der Franzose mit seiner britischen Frau Caroline hatte. Der Bub sorgte im vergangenen Jahr in Silverstone mit seinem Besuch in der Box des damaligen Moto2-Fahrers Jake Dixon für Aufsehen. Wenige Wochen später – im Juli 2025 – verlor der Bub den Kampf gegen den Krebs. Das Drama um Luca löste im MotoGP-Fahrerlager große Betroffenheit aus.
Guintoli hat nun eine Spendenaktion für die Kinderkrebs-Betreuungsorganisation «PASIC» eingerichtet. Top-Asse der MotoGP-WM wie Marc und Alex Marquez werben derzeit offensiv für die Spendenplattform. Ziel war es anfangs, 20.000 Pfund zu sammeln. Mittlerweile hat sich die Summe der Spenden bereits auf mehr als 34.000 Pfund erhöht.
Teilnahme beim London-Marathon in einem Lederkombi
Dazu kommt: Sylvain Guintoli will ein besonderes Zeichen setzen und für «PASIC» beim diesjährigen London-Marathon Ende April in einem Lederkombi die 42 Kilometer lange Strecke bewältigen. Unterstützt wird der ehemalige Grand-Prix-Pilot dabei von seinen älteren Töchtern Alicia und Layla. «Diese Sache bedeutet mir sehr viel», bestätigt Guintoli, der in Buriram bereits in einem speziell angefertigten Leder seines Herstellers RST im Luca-Design mit der Comicfigur Sonic bei einer zusätzlichen Fotosession mit den MotoGP-Assen posierte und für seinen mutigen Auftritt viel Bewunderung erhielt.
Guintolis sagt zur Aktion: «Ich bin für jede Spende dankbar – wir wollen ein Zeichen setzen! Zusammen können wir es schaffen, dass keine Familie in den East Midlands mehr allein gegen Krebs bei Kindern kämpfen muss.» Mehr als 1.100 Spenden sind über die Plattform insgesamt bereits eingegangen.
