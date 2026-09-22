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Taka Nakagami überraschte: Aus dem Stand so gut wie die Honda-Stammfahrer

Als Ersatz für Honda-Werkspilot Joan Mir kam Takaaki Nakagami zu einem unerwarteten MotoGP-Einsatz auf dem Red Bull Ring. Der Japaner überraschte mit einer Performance auf dem Niveau der Stammfahrer.

MotoGP

Was ist da los? Nakagami vor Werksfahrer Marini!
Was ist da los? Nakagami vor Werksfahrer Marini!
Foto: Honda
Was ist da los? Nakagami vor Werksfahrer Marini!
© Honda

Im Artikel erwähnt

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Auch wenn Joan Mir beim Misano-GP noch vor Rennmitte das Handtuch geworfen hatte, hatte niemand erwartet, dass der Spanier auf das Meeting eine Woche später auf dem Red Bull Ring komplett verzichten würde. Das gilt auch für HRC-Testfahrer Takaaki Nakagami, der kurzfristig als Ersatz einspringen musste.

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Der Japaner war wegen des heutigen Spielberg-Tests ohnehin nach Österreich geflogen, doch in den vergangenen Monaten war der 34-Jährige überwiegend in das 850er-Projekt mit Pirelli-Reifen eingespannt. Zur Info: Sein letztes MotoGP-Rennen mit Michelin fuhr Nakagami in Motegi 2025, damals mit einer Wildcard!

Meine körperliche Verfassung war nicht perfekt.

Takaaki Nakagami

Im Artikel erwähnt

In Anbetracht der Umstände schlug sich Nakagami wacker und ließ im Sprint als 15. LCR-Stammfahrer Diego Moreira hinter sich – im Hauptrennen als 13. sogar Werkspilot Luca Marini (14.) und den Brasilianer (15.)! «Ich bin beim Test vor diesem Rennen viele Runden gefahren, daher war meine körperliche Verfassung nicht perfekt. Und wenn man im Qualifying oder im Rennen bis an seine Grenzen gehen muss, spürt man das», sagte Nakagami. «Im Qualifying und im Sprint haben wir einige positive Eindrücke gesammelt. Es gibt zwar noch viel zu verbessern, aber Schritt für Schritt machen wir Fortschritte. Von Session zu Session klappt die Zusammenarbeit mit dem Team besser und sie haben mir sehr geholfen, mich mit den anderen Honda-Fahrern zu vergleichen.»

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Weil aber kein Setting der Elektronik wirklich gut funktionierte, ging Nakagami für das Sonntagsrennen ein Wagnis ein. «Im Sprint haben wir einige wertvolle Erkenntnisse gewonnen und einige Änderungen vorgenommen. Insbesondere wollte ich, dass die Traktionskontrolle weniger regelt. Die 28 Runden waren mit der von uns gewählten Strategie wirklich hart», schilderte der Japaner. «Ich musste äußerst präzise fahren, wusste aber, dass ich in der zweiten Rennhälfte mehr aus den Reifen herausholen könnte. Ich hatte nicht erwartet, dass ich vor anderen Honda-Piloten ins Ziel kommen würde, von daher kann ich zufrieden sein.»

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Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Fans
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Pecco Bagnaia und Marc Márquez
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Jorge Martin
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Brad Binder
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Marc Márquez
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Marco Bezzecchi
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Ai Ogura
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Fermin Aldeguer
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Marco Bezzecchi und Marc Márquez
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Pedro Acosta
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Enea Bastianini
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Pedro Acosta gewinnt das Rennen
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Pedro Acosta und Team
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Martin, Acosta, Bezzecchi
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Sieger Pedro Acosta
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Sieger Pedro Acosta
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Pos
Fahrer
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Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

28

42:16,996

1:29,533

25

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

28

+1,017

1:29,664

32

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

28

+1,209

1:29,879

23

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

28

+2,139

1:29,937

19

05

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

28

+7,339

1:29,798

20

06

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

28

+8,720

1:29,778

11

07

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

28

+9,686

1:30,146

13

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

28

+12,365

1:29,887

10

09

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

28

+14,869

1:30,062

7

10

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

5

28

+16,266

1:30,026

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