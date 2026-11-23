Mugello, Ende Mai. Marc Marquez ist gerade erst zurück, nachdem er in Le Mans und Barcelona verletzungsbedingt passen musste. Der Grand Prix lief nicht nach Plan, am Ende stehen magere 14 Punkte für das Wochenende. Auf der anderen Seite gewann Marco Bezzecchi auf seiner Aprilia schon wieder. Nach sieben Rennwochenenden ist die Rechnung brutal: 173 Punkte für Bezzecchi, 71 für Marquez. 102 Punkte Rückstand. Damals galt, der Titel würde unter den Aprilia-Piloten ausgemacht. Wer an die Titelverteidigung von Marc Marquez glaubte, galt als Träumer.

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In der Ducati-Box glaubte man daran. Knapp sechs Monate später, nach der Zieldurchfahrt von Marc Marquez in Portimao, trug Davide Tardozzi ein Shirt mit der Aufschrift «History» und erzählte, was damals passierte.

Motivationsrede: Nach Mugello nahm Tardozzi sich Marquez zur Brust

«Minus 102 in Mugello und wie wir das Rennen in Mugello verloren haben – das hat uns die Kraft gegeben, den Treibstoff, um zu sagen: Es ist noch nicht vorbei», erinnerte sich der Teammanager. Marquez überquerte nur als Siebter die Ziellinie im Rennen, an der Spitze gab es einen Aprilia-Doppelsieg. «Sie sind schnell, aber wir werden zeigen, wer Marc Marquez ist, wer Ducati ist, wer dieses Team ist.»

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Ob er damals tatsächlich daran geglaubt habe, wollte der MotoGP-Reporter wissen. Tardozzi nahm Marquez damals beiseite: «Wir haben uns in die Augen geschaut und gesagt: Wir geben nie auf. Wir werden niemals aufgeben.» Genau das mache das Ducati-Werksteam zu einem Siegerteam.

Was dann folgte, lässt sich in Zahlen fassen. Von Ungarn bis Portimao holte Marquez 368 Punkte, Bezzecchi nur 221. Aus minus 102 wurden plus 45. Selbst der Sturz im Sprint am Samstag, eineinhalb Runden vor dem Titel, verzögerte die Party nur um einen Tag. Am Sonntag reichte Platz 8, und Marquez war zum achten Mal MotoGP-Weltmeister.

Marquez-Ducati: «Dieses Paket ist das Siegerpaket»

Für Ducati ist es der fünfte Fahrertitel in Folge. Und Tardozzi wäre nicht Tardozzi, wenn er dabei nur über den Fahrer reden würde. «Es geht nicht darum, ob es 50 Prozent er und 50 Prozent jemand anderes ist. Das Paket muss funktionieren», stellte er klar. «Wenn es 80 Prozent der Fahrer ist, ist mir das egal. Der Fahrer verliert immer etwas ohne das Team und das Motorrad. Es ist das Gesamtpaket, und unser Paket ist das Siegerpaket.»

Ducati-Teammanager Davide Tardozzi (re.) mit Marc Marquez Foto: Gold & Goose Ducati-Teammanager Davide Tardozzi (re.) mit Marc Marquez © Gold & Goose

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Doch auch der Gegner bekam seinen Respekt. «Aprilia hat einen fantastischen Job gemacht, sie waren unglaubliche Gegner», sagte Tardozzi. «Unsere Meisterschaft ist so herausragend wegen unserer Gegner. In manchen Rennen waren sie viel schneller als wir.»

Ganz abgehakt ist das Duell noch nicht. In der Konstrukteurs-WM liegt Aprilia vor dem Finale in Valencia mit 598 zu 589 Punkten vorne. »Es ist es noch nicht entschieden», wusste auch Tardozzi. Der Fahrertitel ist sicher, die Schlacht um die Marken-Krone wird in Valencia ausgefochten.