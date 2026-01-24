Weiter zum Inhalt
Tardozzi über Aldeguer: «Werden ihn nicht drängen, ein Risiko einzugehen!»

MotoGP-Ass Fermin Aldeguer erholt sich derzeit von seiner Trainingsverletzung. Wie laut Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi seine Chancen auf eine Teilnahme am ersten Saisonrennen stehen.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) zog sich bei einem schweren Trainingssturz am 8. Januar auf dem Aspar Circuit einen Bruch im linken Oberschenkel zu. Der junge Spanier wurde einen Tag später in Barcelona operiert. Wie lange seine Genesung dauern wird, ist derzeit ungewiss. Der Sepang-Test findet bereits Anfang Februar statt, zwei Wochen später wird in Buriram getestet. Das erste Rennwochenende der MotoGP-Saison 2026 geht dann vom 27. Februar bis 1. März in Thailand über die Bühne.

Bei der Teamvorstellung von Ducati Lenovo in Madonna di Campiglio in dieser Woche gab Davide Tardozzi im Gespräch mit SPEEDWEEK.com seine Einschätzung zur Rückkehr von Aldeguer ab. «Mein Wunsch ist, dass er sich bis zum ersten Saisonrennen Ende Februar erholt. Dahinter steht derzeit jedoch ein Fragezeichen. Wir müssen abwarten und sehen, wie sich sein Bein nach der Operation erholt. Ich persönlich denke, dass es realistisch ist, aber die Ärzte müssen entscheiden, ob es möglich ist», grübelte der Italiener.

Was aus jetziger Sicht mit Sicherheit gesagt werden kann, ist, dass der Sepang-Test für Aldeguer zu früh kommt. «Für Sepang sehe ich keine Möglichkeit, es besteht aber eine kleine Chance für den Test in Thailand. Wir werden ihn aber sicher nicht dazu drängen, ein Risiko einzugehen», betonte Tardozzi. Unklar ist zudem, ob Aldeguer bei der Teampräsentation von Gresini Racing am 31. Januar in Kuala Lumpur (Malaysia) dabei sein wird.

Fermin Aldeguer absolvierte 2025 eine beeindruckende Rookie-Saison in der Königsklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft. Als Teamkollege von Vize-Weltmeister Alex Marquez hatte er großen Anteil daran, dass Gresini im letzten Jahr den Titel «Bestes unabhängiges Team» einfahren konnte. Aldeguer konnte in Indonesien seinen ersten MotoGP-Sieg bejubeln, zudem holte er sich mit 214 Punkten und Gesamtrang 8 überlegen den Titel «Rookie des Jahres».

Ducati hält große Stücke auf den 21-Jährigen. «Fermin ist ein junger Fahrer, in den wir investieren», meinte Tardozzi. «Fermin ist unsere Zukunft – wir versuchen, ihn bestmöglich darauf vorzubereiten.» Wenn Aldeguer weiterhin Top-Ergebnisse einfährt und konstant Fortschritte erzielt, wird er schon bald ein Kandidat für das Ducati-Werksteam sein. Doch zuerst geht es für ihn darum, wieder 100 Prozent fit zu werden.

