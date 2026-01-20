Tardozzi über Marquez: Wie die Chancen für eine Vertragsverlängerung stehen

Bei der Teampräsentation von Ducati Lenovo am 19. Januar in Madonna di Campiglio stellten Champion Marc Marquez und Pecco Bagnaia die Desmosedici GP26 für die kommende Saison vor. Das Motorrad wurde laut den Ingenieuren aus Borgo Panigale in vielen Bereichen verbessert, die Mission Titelverteidigung kann also beginnen.

MM93 dominierte mit der GP25 die MotoGP-Saison 2025, mit dem neuen Bike soll der neunfache Weltmeister seinen zehnten Titel einfahren. Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com erklärte Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi, wie sich der Spanier in die Entwicklungsarbeit einbringt. «Marc gibt immer intelligente Kommentare ab. Er sagt aber niemals, dass man dies oder das tun soll. Er sagt uns, wo er denkt, dass ein anderer Hersteller stärker ist als wir – er informiert uns darüber. Er sagt uns natürlich auch, wo wir stärker sind als die anderen», schmunzelte Tardozzi. «Er beschreibt in einer cleveren Art und Weise, wo unser Bike seine Stärken und wo seine Schwächen hat. Danach liegt es an Gigi, zu entscheiden, welcher Weg eingeschlagen werden soll.»

Davide Tardozzi Foto: Ducati Corse Davide Tardozzi © Ducati Corse

Dass Ducati mit dem Weltmeister über die Saison 2026 hinaus weitermachen möchte, liegt auf der Hand. Marquez betonte in Madonna di Campiglio, dass Ducati seine erste Option sei – natürlich ist es nicht die Einzige, die der 32-Jährige auf dem Tisch hat. Wie stehen die Chancen, dass Ducati den Zuschlag bekommt? «Es ist unser erstes Ziel, den Vertrag mit dem Weltmeister zu verlängern. Wir führen mit Marc Verhandlungen, er hat aber auch noch andere Angebote auf seinem Tisch», führte Tardozzi aus. «Wir sind aber zuversichtlich, denn wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Ich denke, es wird noch ein wenig Zeit brauchen, dann wird er uns eine Antwort geben.»

Rechnet Tardozzi noch vor dem Saisonstart in Thailand Ende Februar mit einer Antwort? «Das ist gut möglich», entgegnete der 66-Jährige knapp.