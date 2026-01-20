Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Tardozzi über Marquez: Wie die Chancen für eine Vertragsverlängerung stehen

Ob MotoGP-Champion Marc Marquez auch 2027 auf der Ducati Desmosedici sitzt, wird sich schon bald entscheiden. Davide Tardozzi: «Es ist unser Ziel, den Vertrag mit dem Weltmeister zu verlängern.»

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: Ducati Corse
Marc Marquez
© Ducati Corse

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Bei der Teampräsentation von Ducati Lenovo am 19. Januar in Madonna di Campiglio stellten Champion Marc Marquez und Pecco Bagnaia die Desmosedici GP26 für die kommende Saison vor. Das Motorrad wurde laut den Ingenieuren aus Borgo Panigale in vielen Bereichen verbessert, die Mission Titelverteidigung kann also beginnen.

Werbung

Werbung

MM93 dominierte mit der GP25 die MotoGP-Saison 2025, mit dem neuen Bike soll der neunfache Weltmeister seinen zehnten Titel einfahren. Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com erklärte Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi, wie sich der Spanier in die Entwicklungsarbeit einbringt. «Marc gibt immer intelligente Kommentare ab. Er sagt aber niemals, dass man dies oder das tun soll. Er sagt uns, wo er denkt, dass ein anderer Hersteller stärker ist als wir – er informiert uns darüber. Er sagt uns natürlich auch, wo wir stärker sind als die anderen», schmunzelte Tardozzi. «Er beschreibt in einer cleveren Art und Weise, wo unser Bike seine Stärken und wo seine Schwächen hat. Danach liegt es an Gigi, zu entscheiden, welcher Weg eingeschlagen werden soll.»

Davide Tardozzi
Davide Tardozzi
Foto: Ducati Corse
Davide Tardozzi
© Ducati Corse

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Dass Ducati mit dem Weltmeister über die Saison 2026 hinaus weitermachen möchte, liegt auf der Hand. Marquez betonte in Madonna di Campiglio, dass Ducati seine erste Option sei – natürlich ist es nicht die Einzige, die der 32-Jährige auf dem Tisch hat. Wie stehen die Chancen, dass Ducati den Zuschlag bekommt? «Es ist unser erstes Ziel, den Vertrag mit dem Weltmeister zu verlängern. Wir führen mit Marc Verhandlungen, er hat aber auch noch andere Angebote auf seinem Tisch», führte Tardozzi aus. «Wir sind aber zuversichtlich, denn wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Ich denke, es wird noch ein wenig Zeit brauchen, dann wird er uns eine Antwort geben.»

Werbung

Werbung

Rechnet Tardozzi noch vor dem Saisonstart in Thailand Ende Februar mit einer Antwort? «Das ist gut möglich», entgegnete der 66-Jährige knapp.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien