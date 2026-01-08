Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motorrad-GP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Tavullia: Valentino Rossi muss Flat-Track-Training wohl ausfallen lassen

In Norditalien herrscht momentan Eiseskälte – Minusgrade und Schneefall stellen die Menschen vor Herausforderungen. Ganz in weiß präsentiert sich auch die MotoRanch von MotoGP-Ikone Valentino Rossi.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Unter einer Schneedecke: Die MotoRanch von Valentino Rossi
Unter einer Schneedecke: Die MotoRanch von Valentino Rossi
Foto: VR46RidersAcademy
Unter einer Schneedecke: Die MotoRanch von Valentino Rossi
© VR46RidersAcademy

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der Winter hat derzeit Europa fest im Griff. Zweistellige Minustemperaturen und Schneefälle sorgen vielerorts für herausfordernde Bedingungen. Auch südliche Länder, wo normalerweise in den Wintermonaten mildere Temperaturen als in Nordeuropa vorzufinden sind, verzeichnen seit einigen Tagen einen massiven Kälteeinbruch. In Italien oder Spanien frieren die Menschen; Häuser, Autos und Straßen sind mit Schnee bedeckt.

Werbung

Werbung

In diesen Tagen ist selbst Tavullia, das nur rund zehn Kilometer von der italienischen Adria-Küste entfernt ist, mit einer weißen Schneedecke überzogen. Der Geburtsort von MotoGP-Ikone Valentino Rossi hat sich in ein Winterwunderland verwandelt. Auch die berühmte MotoRanch, wo der neunfache Weltmeister regelmäßig mit den Mitgliedern seiner VR46-Akademie trainiert, präsentiert sich winterlich.

Somit sind momentan die Bedingungen für ein Flat-Track-Training alles andere als günstig. Rossi wird erleichtert sein, dass die elfte Ausgabe des Kult-Events «100 km dei Campioni» bereits Ende November 2025 stattgefunden hat – in den vorangegangenen Jahren kamen die Stars der Motorradszene immer Anfang Januar nach Tavullia, um sich auf den Offroad-Bikes zu messen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  4. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event

Motorrad-GP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien