Tavullia: Valentino Rossi muss Flat-Track-Training wohl ausfallen lassen

Der Winter hat derzeit Europa fest im Griff. Zweistellige Minustemperaturen und Schneefälle sorgen vielerorts für herausfordernde Bedingungen. Auch südliche Länder, wo normalerweise in den Wintermonaten mildere Temperaturen als in Nordeuropa vorzufinden sind, verzeichnen seit einigen Tagen einen massiven Kälteeinbruch. In Italien oder Spanien frieren die Menschen; Häuser, Autos und Straßen sind mit Schnee bedeckt.

In diesen Tagen ist selbst Tavullia, das nur rund zehn Kilometer von der italienischen Adria-Küste entfernt ist, mit einer weißen Schneedecke überzogen. Der Geburtsort von MotoGP-Ikone Valentino Rossi hat sich in ein Winterwunderland verwandelt. Auch die berühmte MotoRanch, wo der neunfache Weltmeister regelmäßig mit den Mitgliedern seiner VR46-Akademie trainiert, präsentiert sich winterlich.

Somit sind momentan die Bedingungen für ein Flat-Track-Training alles andere als günstig. Rossi wird erleichtert sein, dass die elfte Ausgabe des Kult-Events «100 km dei Campioni» bereits Ende November 2025 stattgefunden hat – in den vorangegangenen Jahren kamen die Stars der Motorradszene immer Anfang Januar nach Tavullia, um sich auf den Offroad-Bikes zu messen.