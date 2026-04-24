Tech3-Ass Enea Bastianini (10.): «Ich bin happy, denn ich habe gelitten!»

Im Zeittraining am Freitag in Jerez schafften es fünf Ducati und vier Aprilia in die Top-10 – und eine KTM. Die italienischen Hersteller hatten den Tanz auf dem Circuito de Jerez an Tag 1 des Spanien-GP fest im Griff. Enea Bastianini durfte sich die Show als Zehnter aus der ersten Reihe ansehen. Die 0,655 sec Rückstand auf Alex Marquez (Gresini), der mit seiner Desmosedici die schnellste Zeit fuhr, reichten knapp für den direkten Einzug ins Q2 am Samstag.

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«Ich bin happy, denn ich habe gelitten», lächelte «La Bestia» beim anschließenden Mediengespräch. «Wir wussten aber, dass wenn wir nach Europa kommen, die Abstände noch geringer sein werden. Man muss nur auf die Jungs vor mir aber auch hinter mir blicken. Ich kann zufrieden sein, denn nach Austin habe ich mich gefragt, wie es in Europa sein wird. Am Vormittag war mein Vertrauen ganz gut, ich habe aber nicht sehr gepusht, weil es besser ist, sich seine Energie für das Zeittraining am Nachmittag aufzusparen. Meine Pace war sehr gut. Auch als ich mit dem weichen Reifen versuchte zu pushen, war die Reaktion des Motorrads gut. In der Zeitenjagd schiebt das Heck ein wenig über das Vorderrad, aber in den Rennen sollte es besser sein.»

Bastianini: «Bezüglich des Setups habe ich nicht viel angefasst»

Hat KTM in der knapp vierwöchigen MotoGP-Pause etwas herausgefunden, um dies zu verbessern – zum Beispiel bei der Elektronik? «Wir haben hier und auch schon in Austin sehr viel mit der Elektronik gearbeitet», bestätigte der Italiener. «Bezüglich des Setups habe ich nicht viel angefasst, denn im Moment ist meine Basis nicht so schlecht. Ich kämpfe etwas mit dem Einlenkverhalten, dafür kann ich aber sehr spät bremsen – im Vergleich zu allen anderen und manchmal auch zu den anderen KTM. Das ist ein Vorteil für das Rennen.»

Markenkollege Pedro Acosta betonte, dass er in Jerez Probleme hat, das Bike abzubremsen. Geht es Bastianini ähnlich? «Ja, ich habe Probleme in der Kurve 6, auch ein wenig in Kurve 1. Im Vergleich zu den anderen bremsen wir aber spät. In den schnellen Kurven 7 und 8 verliere ich etwas Zeit – vor allem in Linkskurven. Der Rest ist okay.»

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Ergebnisse MotoGP Zeittraining, Jerez (24. April):

Pos. Fahrer Hersteller Zeiten 1. Alex Marquez (E) Ducati 1:35,704 min 2. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +0,333 sec 3. Marco Bezzecchi (I) Aprilia +0,506 4. Marc Marquez (E) Ducati +0,523 5. Ai Ogura (J) Aprilia +0,544 6. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,561 7. Raul Fernandez (E) Aprilia +0,578 8. Fermin Aldeguer (E) Ducati +0,588 9. Jorge Martin (E) Aprilia +0,597 10. Enea Bastianini (I) KTM +0,655 11. Joan Mir (E) Honda +0,682 12. Johann Zarco (F) Honda +0,706 13. Luca Marini (I) Honda +0,711 14. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,738 15. Pedro Acosta (E) KTM +0,763 16. Brad Binder (ZA) KTM +0,881 17. Fabio Quartararo (F) Yamaha +1,048 18. Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha +1,160 19. Diogo Moreira (BR) Honda +1,230 20. Jack Miller (AUS) Yamaha +1,293 21. Alex Rins (E) Yamaha +1,321 22. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,554 23. Augusto Fernandez (E) Yamaha +1,915