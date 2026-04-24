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Tech3-Ass Enea Bastianini (10.): «Ich bin happy, denn ich habe gelitten!»

Enea Bastianini schaffte im MotoGP-Zeittraining in Jerez als einziger KTM-Pilot den direkten Einzug ins Q2. Die knappen Zeitabstände überraschen ihn nicht – in Europa ticken die Uhren nochmal anders.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Im Zeittraining am Freitag in Jerez schafften es fünf Ducati und vier Aprilia in die Top-10 – und eine KTM. Die italienischen Hersteller hatten den Tanz auf dem Circuito de Jerez an Tag 1 des Spanien-GP fest im Griff. Enea Bastianini durfte sich die Show als Zehnter aus der ersten Reihe ansehen. Die 0,655 sec Rückstand auf Alex Marquez (Gresini), der mit seiner Desmosedici die schnellste Zeit fuhr, reichten knapp für den direkten Einzug ins Q2 am Samstag.

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«Ich bin happy, denn ich habe gelitten», lächelte «La Bestia» beim anschließenden Mediengespräch. «Wir wussten aber, dass wenn wir nach Europa kommen, die Abstände noch geringer sein werden. Man muss nur auf die Jungs vor mir aber auch hinter mir blicken. Ich kann zufrieden sein, denn nach Austin habe ich mich gefragt, wie es in Europa sein wird. Am Vormittag war mein Vertrauen ganz gut, ich habe aber nicht sehr gepusht, weil es besser ist, sich seine Energie für das Zeittraining am Nachmittag aufzusparen. Meine Pace war sehr gut. Auch als ich mit dem weichen Reifen versuchte zu pushen, war die Reaktion des Motorrads gut. In der Zeitenjagd schiebt das Heck ein wenig über das Vorderrad, aber in den Rennen sollte es besser sein.»

Bastianini: «Bezüglich des Setups habe ich nicht viel angefasst»

Hat KTM in der knapp vierwöchigen MotoGP-Pause etwas herausgefunden, um dies zu verbessern – zum Beispiel bei der Elektronik? «Wir haben hier und auch schon in Austin sehr viel mit der Elektronik gearbeitet», bestätigte der Italiener. «Bezüglich des Setups habe ich nicht viel angefasst, denn im Moment ist meine Basis nicht so schlecht. Ich kämpfe etwas mit dem Einlenkverhalten, dafür kann ich aber sehr spät bremsen – im Vergleich zu allen anderen und manchmal auch zu den anderen KTM. Das ist ein Vorteil für das Rennen.»

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Im Artikel erwähnt

Markenkollege Pedro Acosta betonte, dass er in Jerez Probleme hat, das Bike abzubremsen. Geht es Bastianini ähnlich? «Ja, ich habe Probleme in der Kurve 6, auch ein wenig in Kurve 1. Im Vergleich zu den anderen bremsen wir aber spät. In den schnellen Kurven 7 und 8 verliere ich etwas Zeit – vor allem in Linkskurven. Der Rest ist okay.»

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Ergebnisse MotoGP Zeittraining, Jerez (24. April):

Pos.

Fahrer

Hersteller

Zeiten

1.

Alex Marquez (E)

Ducati

1:35,704 min

2.

Fabio Di Giannantonio (I)

Ducati

+0,333 sec

3.

Marco Bezzecchi (I)

Aprilia

+0,506

4.

Marc Marquez (E)

Ducati

+0,523

5.

Ai Ogura (J)

Aprilia

+0,544

6.

Francesco Bagnaia (I)

Ducati

+0,561

7.

Raul Fernandez (E)

Aprilia

+0,578

8.

Fermin Aldeguer (E)

Ducati

+0,588

9.

Jorge Martin (E)

Aprilia

+0,597

10.

Enea Bastianini (I)

KTM

+0,655

11.

Joan Mir (E)

Honda

+0,682

12.

Johann Zarco (F)

Honda

+0,706

13.

Luca Marini (I)

Honda

+0,711

14.

Franco Morbidelli (I)

Ducati

+0,738

15.

Pedro Acosta (E)

KTM

+0,763

16.

Brad Binder (ZA)

KTM

+0,881

17.

Fabio Quartararo (F)

Yamaha

+1,048

18.

Toprak Razgatlioglu (TR)

Yamaha

+1,160

19.

Diogo Moreira (BR)

Honda

+1,230

20.

Jack Miller (AUS)

Yamaha

+1,293

21.

Alex Rins (E)

Yamaha

+1,321

22.

Lorenzo Savadori (I)

Aprilia

+1,554

23.

Augusto Fernandez (E)

Yamaha

+1,915

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Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

81

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

77

3

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

60

4

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

50

5

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

45

6

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

40

7

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

37

8

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

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28

9

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Ducati Lenovo Team

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