Tech3-Teammanager Nico Goyon vor Tag 3: «Alle werden auf Bestzeit fahren!»

Auch 2026 trägt der Franzose Nicolas Goyon den Titel des Teammanagers beim Ausleger des Österreich-Projekts, Red Bull KTM Tech3. Doch nach dem Ausscheiden des ehemaligen Teaminhabers Hervé Poncharal trägt Goyon nun die Hauptverantwortung im Fahrerlager der MotoGP.

Doch abgesehen von der geänderten Führungsspitze mit Inhaber Günther Steiner und Teamchef Richard Coleman hat sich an der Aufstellung des Teams nichts geändert, so Nicolas Goyon in Sepang: «Es ist schon interessant, wir haben mit Günther und Richard neue Entscheider, aber ansonsten haben wir genau gar keine Veränderungen. Piloten, Techniker, Ansprechpartner bei KTM – wir starten identisch.»

Goyon weiter: «Selbst am Motorrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur wenig geändert. Der Motor ist ja per Reglement identisch. Wir sind nun sehr viel weiter und starten von einer besseren Basis. Das heißt nicht, dass wir nichts zu testen haben, es gibt etliches, aber wir sind viel höher eingestiegen.»

Auch die Piloten profitieren in Sepang von der verbesserten Ausgangslage. Goyon: «Beide Fahrer verbreiten viel Zuversicht, sie sehen es positiv, dass es eine Richtung gibt und nicht ständig in neue Richtungen gearbeitet wird.»

Vor dem Start der 2026er-Kampagne lobt Nicolas sowohl Maverick Vinales als auch Enea Bastianini, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. «KTM-Sportchef Pit Beirer hat Recht, wenn er sagt, dass Maverick im letzten Jahr eine Art Retter war. In einer Phase, in der KTM verständlicherweise in Unruhe war, hat Maverick schnell Zuversicht verbreitet. Für ihn stand nie zur Debatte, dass die RC16 konkurrenzfähig ist. Dazu ist er einfach auch ein sehr harter Arbeiter. Enea, der vom besten Motorrad in der MotoGP kam, ist ganz anders. Er ist mit riesigem Fahrtalent und Intuition gesegnet, er tut sich nur schwerer, das Bike so zu erarbeiten, wie er es braucht – aber wenn er es hat, dann glänzt er.»

Nach zwei von drei Tagen steht bislang der Spanier im Fokus. Vinales, der in Malaysia vor Enthusiasmus sprudelt, verankerte sich auf Rang 5 der Zeitenliste und verlor dabei gut 0,2 sec auf die Bestzeit von Honda-Pilot Joan Mir. Enea Bastianini belegt vor Tag 3 Platz 10 mit 0,4 sec Rückstand auf den Teamkollegen. Aber: Der Italiener halbierte den Rückstand im Vergleich zum Vortag und machte damit den größeren Sprung.

Nicolas Goyon mit leuchtenden Augen: «Eines ist sicher, es wird in jedem Fall am dritten Tag hoch hergehen. Jeder, der die MotoGP im Auge hat, sollte ab 10 Uhr hellwach sein. Alle werden auf Bestzeit fahren! Am Nachmittag – sofern das Wetter mitspielt – gilt es aber auch, die Erkenntnisse des Tests mit beiden Fahrern über eine lange Distanz gegenzufahren.»

