Techniker-Wechsel: Neue Crew-Chiefs für Moreira und Quartararo bei Honda

Das Feld der MotoGP hat sich mit Blick auf die Saison 2027 nahezu komplett gefunden. Auf der Grid-Landkarte fehlen inoffiziell nur noch die Namen des KTM-Kundenteams Tech3 von Günther Steiner. Offiziell stehen dagegen noch etliche Verkündigungen aus. Neben Trackhouse-Aprilia, Pramac-Yamaha und VR46-Ducati hat auch Honda mit beiden Teams noch keine Bestätigung der Athleten zum Start der 850er-Ära auf den Weg gebracht.

Werbung

Werbung

Bekannt ist: Im offiziellen Honda-Werksteam werden Joan Mir und Luca Marini abgelöst durch Fabio Quartararo – und einen der beiden Youngster Diogo Moreira, aktuell bei LCR-Honda, oder Aufsteiger David Alonso. An Bord im Honda-Kundenteam bleibt Altmeister Johann Zarco.

Diogo Moreira 2027 mit Crew-Chief aus Spanien

Innerhalb der Teamstrukturen laufen weitere Planungen. Wie auch bei den spanischen Kollegen von Autosport berichtet wird, arbeitet Moto2-Champion Moreira 2027 nicht mehr mit Klaus Nöhles zusammen. Der deutsche Ex-GP-Pilot ist seit Jahren in Diensten von LCR und war vor Moreira auch hier für Rookie Somkiat Chantra zuständig. Diogo Moreira, als 15. der WM-Tabelle aktuell zweitbester Honda-Pilot, soll im kommenden Jahr mit Andres Madres zusammenarbeiten. Der Spanier steht seit Jahren auf der Gehaltsliste von KTM.

Als Langzeit-Crew-Chief von Brad Binder wurde Madres mit dem Beginn der laufenden Saison abgelöst, seitdem ist er an der Seite von Enea Bastianini. Bei HRC scheint man überzeugt, dass Madres der ideale Technik-Mediator für den aufstrebenden Brasilianer ist. Noch immer nicht klar ist, ob das Duo im eigentlichen Werksteam – oder innerhalb der Struktur von Lucio Cecchinello engagiert wird.

Werbung

Werbung

Cristhian Pupulin: Noch an der Seite von Luca Marini (Honda) Foto: Gold and Goose Cristhian Pupulin: Noch an der Seite von Luca Marini (Honda) © Gold and Goose

Entschieden soll auch sein, wer sich um den mit Spannung erwarteten Honda-Neuzugang Fabio Quartararo kümmert: Cristhian Pupulin. Der Italiener zählt zu den Urgesteinen des Fahrerlagers. Ein besonders enges Verhältnis pflegt Pupulin mit Jack Miller, den er sowohl bei Ducati, sowohl bei Pramac als auch im Werksteamm, sowie im KTM-Werksteam betreute. Aus dem Lager der Österreicher ging es schließlich zu HRC, wo sich Cristhian Pupulin um Luca Marini kümmert. Während Marini Honda verlassen wird, soll Crew-Chief Pupulin bleiben und als Technik-Großkaliber den Weltmeister von 2021 übernehmen.