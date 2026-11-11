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Tennis-Superstar Jannik Sinner: MotoGP lässt sehr viel Energie entstehen

Der italienische Tennis-Held und aktive Motorradfahrer Jannik Sinner brach im Rahmen einer Podiumsdiskussion in seiner Heimat eine Lanze für den Motorsport – und dabei speziell für die MotoGP-WM.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Motorrad- und Rennsportfan Jannik Sinner
Motorrad- und Rennsportfan Jannik Sinner
Foto: instagram Jannik Sinner
Motorrad- und Rennsportfan Jannik Sinner
© instagram Jannik Sinner

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Die MotoGP-WM pausiert am kommenden Wochenende, bevor es dann in Portimão an der Algarve und im spanischen Valencia mit den beiden letzten Events des Jahres in die finalen Events einer in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Saison geht. Favorit ist Ducati-Werkspilot Marc Marquez, der sich bereits im nächsten Sprint seine zehnte WM-Krone, die achte in der MotoGP-Königsklasse, holen kann.

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Dass die MotoGP ein absolutes Spektakel ist, wurde zuletzt auch im Flutlicht von Doha einzigartig unter Beweis gestellt. Nun hat sich auch Italiens Tennis-Ausnahmekönner Jannik Sinner im Rahmen einer Podiumsdiskussion bei einem großen internationalen Versicherungskonzern in Mailand mit bemerkenswerten Aussagen zu Wort gemeldet. Der Südtiroler brach Lanze für den Rennsport und speziell für die Athleten der Motorrad-Straßenweltmeisterschaft.

«Ich würde sagen, der Motorsport ist der einzige Sport, den ich mir anschaue und der mich auch richtig emotionalisiert», bekannte der 25-Jährige aus Sexten im Pustertal und gab spannende Einblicke: Ich bin auch ein Fußball-Fan, schaue mir Spiele an – und vieles mehr! Auch Tennis gefällt mir natürlich – das ist ja auch mein Job. Ich verfolge auch Basketball. Ich bin ein echter Sport-Verrückter – nur all das gibt mir jetzt keine echten Emotionen.»

Jannik Sinner nach einer «Hot Lap» mit F1-Champion Antonelli
Jannik Sinner nach einer «Hot Lap» mit F1-Champion Antonelli
Foto: instagram Jannik Sinner
Jannik Sinner nach einer «Hot Lap» mit F1-Champion Antonelli
© instagram Jannik Sinner

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Sinner, derzeit Zweiter der Tennis-Weltrangliste und selbst Motorradfahrer, gestand: «Aber wenn ich mir Rennen anschaue, die MotoGP – wenn zum Beispiel Bagnaia oder Bezzecchi gewinnen. Das erzeugt in mir dann wirklich Energie – es gibt mir etwas ganz Bestimmtes. Auch das, was Kimi Antonelli geschafft hat in diesem Jahr, war außergewöhnlich. Vor allem, wie er im Alter von 20 Jahren das alles geschafft hat und mit welcher Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit.»

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