Fernandez (Yamaha): Nach Barcelona werden wir eine klare Richtung haben

Beim Großen Preis von Katalonien werden fünf Yamaha an der Startlinie stehen. Neben den Stammfahrern Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller und Toprak Razgatlioglu wird auch Testfahrer Augusto Fernandez das Rennwochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya bestreiten.

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Es ist nach Jerez der zweite Renneinsatz des Spaniers in diesem Jahr. Welche Aufgaben hat er an diesem GP-Wochenende und beim Test am Montag? «Wir richten unseren Fokus auf die Dinge, die wir beim Jerez-Test ausprobiert und nach Le Mans gebracht haben», meinte der 28-Jährige. In Le Mans waren bei der V4-M1 Fortschritte erkennbar. Quartararo und Rins schafften beide den Einzug ins Q2. Der Franzose erzielte in den Rennen die Plätze 5 und 6. «Es sieht danach aus, dass uns einige Dinge auf den richtigen Weg gebracht haben, diesen müssen wir jetzt weiterverfolgen – die Dinge sind aber noch keine Antwort auf unsere Probleme. Es geht jetzt darum, die gleichen Dinge auf einer anderen Strecke mit wenig Grip zu testen. Auch am Montag werden wir dort weitermachen. Es wird ein stressiges Wochenende, aber ich freue mich darauf.»

«Wir müssen das Wochenende gut nutzen, deshalb hoffe ich, dass es trocken bleibt. Für mich wäre Regen natürlich gut, denn dann hätte ich eine Chance, ein gutes Resultat zu erzielen», schmunzelte Fernandez. «Am Ende benötigen wir aber trockene Runden, um alles zu testen, was wir uns vorgenommen haben.»

Besseres Gefühl bei Fabio Quartararo

Den Frankreich-GP hat Augusto Fernandez von zuhause aus mitverfolgt. «Ich habe mir Le Mans angesehen. Bei Fabio hat es ausgesehen, dass er sich beim Fahren wohler fühlte, vor allem, was das Gefühl für den Vorderreifen angeht – etwas, das beim letztjährigen Motorrad sehr gut war», analysierte Fernandez. «Es wäre natürlich gut, mit einem anderen Paket an denselben Punkt zu kommen. Die Strecke hier mit der langen Geraden und dem geringen Grip-Level unterscheidet sich aber komplett von Le Mans – nach diesem Wochenende werden wir eine klare Richtung haben.»

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Weiß Fernandez, wann er das 850er-Bike testen wird? «Nein, ich weiß es nicht. Sie arbeiten aber hart daran und sie möchten das komplette Paket so schnell als möglich fertigstellen», meinte er abschließend.