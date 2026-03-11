Weiter zum Inhalt
Abo

Marquez zu Sprint-Strafe: «Überlegen uns jetzt zweimal, ob wir überholen»

Im MotoGP-Sprint in Thailand bekam Marc Marquez eine Strafe aufgebrummt. Für ihn sind die Stewards strenger geworden. Diese Grenze müsse für die ganze Saison gelten – die Fahrer müssen sich anpassen.

Von

Stephan Moosbrugger und Manuel Pecino

MotoGP

Marc Marquez und Pedro Acosta im Thailand-Sprint
Marc Marquez und Pedro Acosta im Thailand-Sprint
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez und Pedro Acosta im Thailand-Sprint
© Gold & Goose

Im Sprintrennen in Thailand lieferten sich Marc Marquez (Ducati) und Pedro Acosta (KTM) ein enges Duell um den Sieg. In der vorletzten Runde überrumpelte der Youngster den neunfachen Champion in Kurve 7. Marquez presste sich in der letzten Kurve wieder vorbei, worauf Acosta weit gehen musste. Für die Rennkommissare war das Manöver zu hart. Der Weltmeister musste sich in der letzten Runde wieder hinter seinen Landsmann zurückfallen lassen – in der letzten Kurve ließ er ihn vorbei, Acosta siegte.

Somit konnte Pedro Acosta seinen ersten MotoGP-Sieg einfahren. Die Entscheidung der Stewards sorgte nach dem Rennen für heftige Diskussionen. Im Ducati-Lager war man mit der Strafe alles andere als glücklich.

Marc Marquez und Pedro Acosta im Thailand-Sprint
Marc Marquez und Pedro Acosta im Thailand-Sprint
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez und Pedro Acosta im Thailand-Sprint
© Gold & Goose

Marc Marquez: «Es ist wie bei den Elfmetern im Fußball»

In der letzten Woche nahm Marc Marquez in seiner spanischen Heimat einen Sponsorentermin wahr. Dort wurde er noch einmal auf die gegen ihn verhängte Strafe angesprochen. «Man muss sich anpassen. Es ist wie bei den Elfmetern im Fußball. Was früher kein Handspiel war, ist es jetzt, oder umgekehrt. Es gibt in jeder Saison eine rote Linie, die von den Rennkommissaren festgelegt wird, und bei diesem ersten GP haben sie sie ein wenig niedriger gezogen. Diese Linie müssen sie während der Saison beibehalten, und wir Fahrer müssen uns anpassen», meinte Marquez im Interview mit Estrella Galicia 0,0.

Für ihn sind die Stewards somit pingeliger geworden, wenn es um die Verhängung von Strafen geht – das ist zumindest sein Eindruck nach dem ersten Grand Prix. Im WM-Kampf sind die Regelauslegung und Strafen mitentscheidend. «Noch einmal: Es geht darum, die Grenze zu ziehen und für alle Aktionen die gleiche Grenze anzuwenden», betonte Marquez. «Ich bin mir bewusst, dass es eine sehr grenzwertige Aktion war. Ich habe keinen Kontakt gesucht, ich bin einfach reingefahren. Das ist die neue Grenze, und wie ich bereits gesagt habe, müssen wir Fahrer uns anpassen. Schauen wir uns einmal an, was in der Moto3 passiert ist: Früher gab es viele Strafen, jetzt sind es weniger. Vielleicht überlegen wir uns jetzt zweimal, ob wir überholen – einfach, um eine Strafe zu vermeiden.»

Schon gesehen?

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 2. Freies Training

  7. Startaufstellung

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

26

39:36,270

1:30,487

25

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+5,543

1:30,657

32

03

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

26

+9,259

1:30,627

23

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+12,182

1:30,713

18

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

26

+12,411

1:31,129

17

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+16,845

1:31,016

12

07

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+17,363

1:31,088

13

08

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

26

+18,227

1:31,145

8

09

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+18,340

1:31,050

8

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+19,101

1:31,190

6

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    21.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    10.–12.04.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

