Tollhaus Le Mans: Frankreich-GP 2025 oder der größte Tag des Johann Zarco

Schon oft hatte der Frankreich-GP kuriose Motorsportdrehbücher geschrieben und das nicht nur beim berühmtesten Le Mans-Format, den Ausdauer-Schlachten über 24 Stunden. Auch in den GPs, die seit 2023 auch im Sprint-Modus serviert werden, ging es in Frankreich oft unvorhersehbar zur Sache – was auch der im Mai im zentralen Westen Frankreichs nur bedingt stabilen Wetterlage geschuldet ist. Ein Paradebeispiel hierfür war die Ausgabe des Events vor 12 Monaten.

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Einen besonderen Stellenwert hatte der Frankreich-Grand-Prix allein schon aufgrund des einmaligen Ansturms auf die MotoGP. Mit fast unglaublichen 311.797 gemeldeten Besuchern konnten sich die Verantwortlichen als Ausrichter des größten MotoGP-Nummer-1-Events aller Zeiten feiern lassen.

Jubel auch für Fabio Quartararo, der 2025 von der Pole ins Rennen ging Foto: Gold and Goose Jubel auch für Fabio Quartararo, der 2025 von der Pole ins Rennen ging © Gold and Goose

Und doch wurde der Party-Faktor rund um den Traditionskurs vom sportlichen Geschehen überstrahlt. Der Begriff «Heim-GP» hätte in Le Mans erfunden sein können. Den ersten Knüller lieferte Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo. Auf trockener Piste prügelte «El Diablo» die bereits vor 12 Monaten ins Hintertreffen geratene M1 an Marc Marquez vorbei auf Startplatz 1. Freude hatten die Fans auch mit Veteran Zarco, der es mit der damals noch schwächer eingestuften Honda als einziger Vertreter der Marke ins Q2 und auf Position 11 geschafft hatte.

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Auch der Sprint in Le Mans fand auf trockener Piste statt. Nach dem kurzen Match hatte Ducati wieder einmal zugeschlagen und die Siegerehrung mit den Marquez-Brüdern und Rookie Fermin Aldeguer (Gresini) beschickt. Doch auch wenn es Quartararo «nur» auf Rang 4 schaffte, in Kombination mit dem auf 6 über die Linie gekommenen Zarco hatten die Fans ebenfalls allerbeste Laune.

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Nach kurzer Nacht erlebten sie dann einen unvergesslichen GP-Sonntag. Zuerst gingen auf trockenem Untergrund die Moto3- und Moto2-Akteure auf den Kurs. Mit Jose Antonio Rueda und Manuel Gonzalez holten zwei Spanier die Siegerpokale und nach dem Ducati-Triple vom Samstag mit einem überragenden WM-Führenden Marc Marquez deutete alles auf ein weiteres Schaulaufen von «MM93» auf der überlegenen Werks-Ducati hin.

Marc Marquez behielt die Nerven: Platz im Regenrennen von Le Mans Foto: Gold and Goose Marc Marquez behielt die Nerven: Platz im Regenrennen von Le Mans © Gold and Goose

Doch es kam anders. Während die Nationalhymne angestimmt wurde, fielen die ersten Tropfen und schon vor der Warm-up-Runde begann der Krimi in Form eines Wetter- und Reifenpokers. Profillose Slicks – oder Regenreifen. In die Aufwärmrunde ging es für alle Fahrer mit Slicks. Doch während der Runde entschied sich das Feld um, alle Piloten steuerten die Box an – der Startvorgang wurde abgebrochen.

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Dann die entscheidende Situation. Denn etliche Top-Piloten, darunter Marc Marquez, Fabio Quartararo und Pedro Acosta kamen nach der zweiten Besichtigungsrunde erneut in die Box und wechselten zurück. Nicht so Johann Zarco. Damit wurde der WM-Führende Opfer seines eigenen Handelns Wochen zuvor beim US-GP. Denn alle Piloten, die erneut das Bike gewechselt hatten, wurden nach adaptiertem Regelwerk nun mit einer doppelten Long-lap bestraft.

Als es endlich in den Großen Preis ging, rappelte es gleich in der ersten Runde. Enea Bastianini hatte Pecco Bagnaia in der ersten Schikane abgeräumt. Als Folge musste Zarco durch den Kies und dem Feld hinterher hetzen. An der Spitze lag zur Freude der Fans der mit Slicks losgefahrene Quartararo vor den Marquez-Brüdern.

Und nun übernahm endgültig der Wettergott die Regie in Le Mans. Mit jeder Runde verstärkte sich der Niederschlag. Der Frankreich-GP wurde zu einem reinrassigen Regenrennen – in das Johann Zarco von Beginn an mit den dafür gemachten Reifen gegangen war.

Marco Bezzecchi in Le Mans: Überrundet, Platz 14 Foto: Gold and Goose Marco Bezzecchi in Le Mans: Überrundet, Platz 14 © Gold and Goose

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Bevor die Franzosen jubelten, schimpften sie. Denn in Runde 5 rutschte Fabio Quartararo bei den schwierigen Bedingungen aus. Nun lagen die Marquez-Brüder in Führung, Johann Zarco hatte sich bereits auf Position 11 nach vorne gefahren. Im Zuge der Long-lap-Strafen wechselte die Führung auf den Rookie Fermin Aldeguer, der wie die Marquez-Brüder noch immer auf profillosen Reifen um den Kurs schlich, in der Hoffnung, es würde wieder abtrocknen. Doch die Dusche wurde weiter aufgedreht und in Runde 8 war das Rennen nach dem nächsten Motorradwechsel der Führenden entschieden.

Am Ziel: Sieg für Zarco und LCR-Honda! Foto: Gold and Goose Am Ziel: Sieg für Zarco und LCR-Honda! © Gold and Goose

Johann Zarco erbte die Spitze durch Strafen, Ausrutscher und Bike-Wechsel seiner Gegner. Der LCR-Pilot machte dagegen in den verbleibenden 19 Runden alles richtig. Die Honda mit der Nummer 5 baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Auch Marc Marquez konnte die Lücke auf Regenreifen nicht mehr verkleinern. Bis zur Zielflagge hatte Zarco dem Spanier fast 20 Sekunden abgenommen. Als erster Franzose seit 1954 gewann Johann Zarco den Heim-Grand-Prix. Le Mans rastete komplett aus. Noch Stunden nach der Zieldurchfahrt feierten die Fans das Ereignis auf den Tribünen. Zarcos Triumph blieb der letzte für Honda – vorerst.

Mit dem Sprint-Sieg und Platz 2 im GP manifestierte Marc Marquez seine Favoritenrolle. Hinter dem späteren Weltmeister liefen Fermin Aldeguer, die KTM-Piloten Acosta und Vinales sowie der überraschend starke Ersatzfahrer Taka Nakagami ein. Doch all das ging am 11. Mai 2025 in den Gesängen der Franzosen unter.

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