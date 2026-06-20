Bester Yamaha-Pilot: Toprak (11.) ließ Quartararo und Co. klar hinter sich

Toprak Razgatlioglu sammelte im MotoGP-Sprint des Grand Prix von Tschechien erneut wichtige Erfahrungen auf der MotoGP-Yamaha. Der Pramac-Pilot beendete das Rennen auf Platz 11 und war damit bester Yamaha-Fahrer im Feld. Seine Markenkollegen Fabio Quartararo, Alex Rins und Jack Miller belegten die letzten drei Plätze.

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Mit einem Rückstand von 13,5 Sekunden auf Sieger Francesco Bagnaia fiel das Ergebnis auf den ersten Blick erfreulich aus. Razgatlioglu zog ein überwiegend positives Fazit. «Nicht schlecht», sagte der Türke nach dem Sprint. «Endlich hatte ich einen wirklich guten Start. In der ersten Runde habe ich versucht, Fabio zu überholen. Danach bin ich einfach mein Tempo gefahren.»

Razgatlioglu erkannte, was Yamaha im Vergleich zu Honda fehlt

Zwischenzeitlich nahm Razgatlioglu sogar die vor ihm fahrende Werks-Honda von Joan Mir ins Visier. Doch je länger das Rennen dauerte, desto deutlicher wurden die Grenzen der Yamaha sichtbar. «Ich habe versucht, die Honda einzuholen. Doch nach einigen Runden habe ich den Schwung verloren, weil ich bereits am Limit gefahren bin», erklärte der dreifache Superbike-Weltmeister. «Beim Kurveneingang holte ich ihn immer wieder ein. Aber am Kurvenausgang machte er jedes Mal eine Lücke auf. Ich schloss sie wieder und dann zog er erneut weg.»

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Vor allem eine Schwäche beschäftigt den Yamaha-Neuzugang derzeit besonders: das Einlenkverhalten seiner M1. «Ich bin mit dem Einlenken überhaupt nicht zufrieden. Das Motorrad lenkt nicht ein», kritisierte Razgatlioglu. «Ich verliere in der Kurve sehr viel Zeit und muss lange auf die Beschleunigung warten.»

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Der Türke versuchte bereits verschiedene Lösungen, fand bislang aber keine Antwort. «Ich habe alles ausprobiert, aber es ändert sich nichts», schilderte er. «Automatisch öffne ich das Gas sehr früh und bringe das Hinterrad stark zum Durchdrehen. Dadurch nutze ich den Hinterreifen sehr stark. Das ist vor allem für die lange Distanz nicht gut.»

Welche Hoffnung Razgatlioglu für den Grand Prix hat

Immerhin sieht Razgatlioglu noch Potenzial für den Grand Prix am Sonntag. Während im Sprint viele Fahrer den weichen Hinterreifen nutzten, erwartet er im Hauptrennen eine andere Ausgangslage. «Für das lange Rennen wird wahrscheinlich jeder den Medium-Reifen verwenden. Damit ist es etwas anders. Wenn wir beim Einlenken eine Verbesserung machen, dann können wir im Rennen einen großen Fortschritt erzielen. Das ist jetzt mein Ziel.»

Weniger zufrieden zeigte sich der Yamaha-Pilot mit seiner Qualifying-Performance. Im Q1 gelang dem MotoGP-Rookie nur die elftschnellste Zeit: Startplatz 21 für den Sprint. Lediglich LCR-Ersatzpilot Cal Crutchlow war langsamer. «Das Qualifying ist für mich immer schwierig», gab Razgatlioglu zu. «Ich fahre bei der Zeitenjagd wie in einem Rennen und nicht wie bei einer richtigen Zeitenjagd. Das ist das Problem.»

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Toprak Razgatlioglu vor Fabio Quartararo Foto: Gold & Goose Toprak Razgatlioglu vor Fabio Quartararo © Gold & Goose

Im Rennen fühlt er sich deutlich wohler, weil dort seine Stärken beim Bremsen, Reifenmanagement und Rennrhythmus stärker zur Geltung kommen. «Mein Renntempo ist nicht schlecht. Aber wenn ich ein etwas besser einlenkendes Motorrad hätte, könnten wir konstant 1:53er-Runden fahren. Das wäre eine gute Zeit. Stattdessen bewegen wir uns eher im Bereich von 1:54 Minuten.»

Trotz des Rückstands auf die Spitzengruppe bleibt Razgatlioglu optimistisch. Bevor er sich allerdings konkrete Ziele für den Grand Prix setzt, will er zunächst die Reaktion des Motorrads auf die geplanten Änderungen abwarten. «Zuerst muss ich spüren, ob die Änderungen funktionieren. Wenn ich mit dem Motorrad zufrieden bin, dann können wir über weitere Ziele sprechen.»

Nach Platz 11 im Sprint steht für den Yamaha-Piloten fest: Der nächste Schritt ist möglich. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Yamaha eines der größten Probleme des Wochenendes in den Griff bekommt – das fehlende Einlenkverhalten der M1.

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