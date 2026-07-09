Toprak freut sich auf den Sachsenring: Habe hier meinen ersten Sieg geholt

In Assen legte Pramac-Pilot Toprak Razgatlioglu im Grand Prix vom letzten Startplatz eine beeindruckende Aufholjagd hin. Er preschte bis auf Position 11 vor, doch zur Halbzeit des Rennens musste der Rookie mit seiner Yamaha M1 die Box ansteuern. Wegen massivem Chattering war die Fahrt mit dem japanischen Bike nicht mehr sicher.

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Danach reiste der Superbike-Weltmeister in seine türkische Heimat, um sich dort unter anderem dem Wassersport zu widmen . An diesem Wochenende geht es mit der MotoGP-WM auf dem Sachsenring weiter. Für Toprak wird dies wieder eine neue Erfahrung sein, obwohl ihm der enge Kurs nicht ganz unbekannt ist.

Das letzte Mal auf dem Sachsenring: 2014 im Red Bull Rookies Cup

«Ich freue mich darauf, auf dem Sachsenring zu fahren, denn ich habe einige wirklich gute Erinnerungen an diese Rennstrecke. Das letzte Mal bin ich hier 2014 im Red Bull MotoGP Rookies Cup gefahren, wo ich meinen ersten Sieg errungen habe – daher ist es definitiv ein besonderer Ort für mich», meinte der 29-Jährige. «Gleichzeitig kommt es mir fast wie eine völlig neue Strecke vor, weil es schon so viele Jahre her ist und ich dort zum ersten Mal auf einem MotoGP-Motorrad fahren werde. Mit einer 1000-ccm-Maschine auf dem Sachsenring zu fahren, ist eine ganz andere Herausforderung, daher muss ich mich erst wieder einarbeiten und verstehen, wie sich das Motorrad auf diesem Kurs verhält.»

Toprak zeigte im Grand Prix in Assen bis zu seinem Ausfall ein beeindruckendes Tempo. Die erzielten Fortschritte geben ihm Selbstvertrauen. «Nach dem Tempo, das wir in Assen gezeigt haben, freue ich mich darauf, wieder auf die Strecke zu kommen», unterstrich er. «Ich werde mein Bestes geben, weiter mit dem Team zusammenarbeiten und ich hoffe, dass wir ein weiteres konkurrenzfähiges Wochenende haben.»

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