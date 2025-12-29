Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Motorrad-GP
  4. /
  5. MotoGP
  6. /
  7. News
Werbung
Toprak Razgatlioglu: MotoGP-Manager sieht Parallelen zu Casey Stoner
Fahrermanager Alberto Vergani schwärmt von Toprak Razgatlioglus Talent und erklärt, welche Gemeinsamkeiten er zu MotoGP-Legende Casey Stoner sieht.
MotoGP
Kann Toprak Razgatlioglu bei Yamaha für Überraschungen sorgen?Kann Toprak Razgatlioglu bei Yamaha für Überraschungen sorgen?Foto: Gold & Goose
Kann Toprak Razgatlioglu bei Yamaha für Überraschungen sorgen?© Gold & Goose
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Das MotoGP-Debüt von Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu sorgt weltweit für große Vorfreude. Der türkische Ausnahmekönner steigerte die Spannung mit seiner starken Vorstellung beim MotoGP-Nachsaisontest in Valencia Mitte November, als er erstmals auf die Stammfahrer der Königsklasse traf. Auch Fahrermanager Alberto Vergani schwärmt von Razgatlioglu und vergleicht ihn mit MotoGP-Legende Casey Stoner.
Werbung
Werbung
Vergani, der Stoner managte, beschreibt Razgatlioglu gegenüber GPOne als «Champion und riesiges Talent». Im direkten Austausch mit Razgatlioglu erkannte Vergani, dass der MotoGP-Neuling die Herausforderung nicht unterschätzt: «Er ist sich bewusst, was vor ihm liegt. Er weiß, welchen Schwierigkeiten er sich stellt und wie er mit ihnen umgehen wird.»
Casey Stoner beeindruckte mit seinem riesigen TalentCasey Stoner beeindruckte mit seinem riesigen TalentFoto: Gold & Goose
Casey Stoner beeindruckte mit seinem riesigen Talent© Gold & Goose
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Da die Yamaha M1, die Razgatlioglu bei Pramac Racing vorfindet, aktuell nicht das konkurrenzfähigste Motorrad im Feld ist, rückt der Vergleich mit den Markenkollegen in den Vordergrund. Wie gut wird sich Razgatlioglu gegen Fabio Quartararo, Alex Rins und Jack Miller schlagen? «Den anderen Yamaha-Fahrern könnte er große Kopfschmerzen bereiten», prophezeit Vergani.
Werbung
Werbung
Im Gespräch mit Razgatlioglu erhielt Vergani einen Eindruck über die Psyche des 29-Jährigen. Mit seinen Aussagen erinnerte er an Stoner. «Casey sagte mir: Man muss sich auf das Motorrad konzentrieren, das man hat. Man muss herausfinden, wie man damit am besten fährt. In dem Moment, in dem man auf andere Motorräder schaut, verliert man an Schwung. Dann hat man bereits vorher verloren.» Und genau diese Aussage tätigte auch Razgatlioglu, der sich zu Beginn der Superbike-WM 2025 leicht ablenken ließ und später zu alter Stärke fand, als er sich wieder voll und ganz auf seine BMW konzentrierte und das Verbot des Super-Concession-Chassis akzeptierte.
Alberto Vergani kümmert sich auch um Toprak-Nachfolger Danilo PetrucciAlberto Vergani kümmert sich auch um Toprak-Nachfolger Danilo PetrucciFoto: Gold & Goose
Alberto Vergani kümmert sich auch um Toprak-Nachfolger Danilo Petrucci© Gold & Goose
«Als er mir das sagte, erinnerte er mich stark an Casey. Für mich ist Razgatlioglu ein zweiter Stoner», so Vergani. Und was traut er dem MotoGP-Rookie in der Saison 2026 zu? Vergani sieht Razgatlioglus Debütsaison als Lernjahr an, bevor 2027 die neue MotoGP-Regelära beginnt. «Ich glaube an sein Talent und bin überzeugt, dass er es allen zeigen wird, auch wenn die Yamaha noch nicht das Niveau der Konkurrenz erreicht hat», hielt Vergani fest.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • MotoGP
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte
1
Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
545
2
Alex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
467
3
Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
353
4
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
307
5
Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
288
6
Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
262
7
Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
231
8
Fermin Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
214
9
Fabio Quartararo
Yamaha Motor Racing
201
10
Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
172
Mehr laden
EventsAlle MotoGP Events
  • Vergangen
    Grande Prémio de Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Valencia Grand Prix
    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event
  • Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event
  • Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  • Grand Prix of Qatar
    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Grande Prémio de Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event
  2. Vergangen
    Valencia Grand Prix
    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event
  3. Brazilian Grand Prix
    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event
  4. Grand Prix of The Americas
    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  5. Grand Prix of Qatar
    Losail International Circuit, Qatar
    10. - 12.04.2026
    Zum Event
Motorrad-GP NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM