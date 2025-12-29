Toprak Razgatlioglu: MotoGP-Manager sieht Parallelen zu Casey Stoner

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Das MotoGP-Debüt von Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu sorgt weltweit für große Vorfreude. Der türkische Ausnahmekönner steigerte die Spannung mit seiner starken Vorstellung beim MotoGP-Nachsaisontest in Valencia Mitte November, als er erstmals auf die Stammfahrer der Königsklasse traf. Auch Fahrermanager Alberto Vergani schwärmt von Razgatlioglu und vergleicht ihn mit MotoGP-Legende Casey Stoner.
Vergani, der Stoner managte, beschreibt Razgatlioglu gegenüber GPOne als «Champion und riesiges Talent». Im direkten Austausch mit Razgatlioglu erkannte Vergani, dass der MotoGP-Neuling die Herausforderung nicht unterschätzt: «Er ist sich bewusst, was vor ihm liegt. Er weiß, welchen Schwierigkeiten er sich stellt und wie er mit ihnen umgehen wird.»
Da die Yamaha M1, die Razgatlioglu bei Pramac Racing vorfindet, aktuell nicht das konkurrenzfähigste Motorrad im Feld ist, rückt der Vergleich mit den Markenkollegen in den Vordergrund. Wie gut wird sich Razgatlioglu gegen Fabio Quartararo, Alex Rins und Jack Miller schlagen? «Den anderen Yamaha-Fahrern könnte er große Kopfschmerzen bereiten», prophezeit Vergani.
Im Gespräch mit Razgatlioglu erhielt Vergani einen Eindruck über die Psyche des 29-Jährigen. Mit seinen Aussagen erinnerte er an Stoner. «Casey sagte mir: Man muss sich auf das Motorrad konzentrieren, das man hat. Man muss herausfinden, wie man damit am besten fährt. In dem Moment, in dem man auf andere Motorräder schaut, verliert man an Schwung. Dann hat man bereits vorher verloren.» Und genau diese Aussage tätigte auch Razgatlioglu, der sich zu Beginn der Superbike-WM 2025 leicht ablenken ließ und später zu alter Stärke fand, als er sich wieder voll und ganz auf seine BMW konzentrierte und das Verbot des Super-Concession-Chassis akzeptierte.
«Als er mir das sagte, erinnerte er mich stark an Casey. Für mich ist Razgatlioglu ein zweiter Stoner», so Vergani. Und was traut er dem MotoGP-Rookie in der Saison 2026 zu? Vergani sieht Razgatlioglus Debütsaison als Lernjahr an, bevor 2027 die neue MotoGP-Regelära beginnt. «Ich glaube an sein Talent und bin überzeugt, dass er es allen zeigen wird, auch wenn die Yamaha noch nicht das Niveau der Konkurrenz erreicht hat», hielt Vergani fest.
