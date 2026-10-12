Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Toprak Razgatlioglu nach Aufgabe: «Ich hoffe, dass ich keine OP brauche»

Schmerzen und fehlende Kraft zwangen Toprak Razgatlioglu im MotoGP-Rennen von Mandalika zur Aufgabe. Nach seiner Schulterverletzung lässt sich der Yamaha-Pilot in der Türkei untersuchen.

MotoGP

Mandalika war für Toprak Razgatlioglu eine verpasste Chance
Mandalika war für Toprak Razgatlioglu eine verpasste Chance
Foto: Gold & Goose
Mandalika war für Toprak Razgatlioglu eine verpasste Chance
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Der MotoGP-Lauf in Mandalika endete für Toprak Razgatlioglu vorzeitig. In Runde 8 steuerte der Pramac-Yamaha-Pilot die Box an und gab auf. Nach seinem heftigen Sturz im FP2 am Samstagmorgen, bei dem er sich die rechte Schulter ausgekugelt hatte, fehlte ihm die Kraft, um das Rennen fortzusetzen.

Werbung

Werbung

Noch am Samstag war der Türke im Q1 und anschließend im Sprint angetreten. Das kurze Rennen beendete er auf Platz 19, mit 23,8 Sekunden Rückstand. Über Nacht verschlechterte sich sein Zustand jedoch deutlich. Für die Aufgabe am Sonntag gab es aus seiner Sicht einen klaren Grund.

Schmerzen und eingeschränkte Beweglichkeit und Kraft

Schon vor dem Grand Prix bemerkte Razgatlioglu, dass die volle Renndistanz unter diesen Umständen schwierig werden würde. Schmerzmittel halfen ihm nicht dabei, die Yamaha wie gewohnt zu kontrollieren.

Im Artikel erwähnt

«Bereits am Morgen spürte ich, dass es Probleme mit der Schulter gibt. Am Samstag war es nicht so schlimm, ich konnte den Sprint absolvieren. Doch einen Tag später spürte ich starke Schmerzen und hatte eingeschränkte Beweglichkeit. Ich nahm Schmerzmittel. Doch die Schmerzen waren nicht das größte Problem. Mir fehlte die Kraft, vor allem beim Bremsen. Es gibt hier viele Rechtskurven und meine Schulter war einfach nicht stark genug», erklärte er.

Werbung

Werbung

Sein Team hatte ihm deshalb bereits vor dem Start nahegelegt, auf das Rennen zu verzichten oder den Versuch abzubrechen, wenn die Beschwerden zu groß würden. Razgatlioglu wollte dennoch herausfinden, was möglich war.

TV-Programm

«Ich sprach mit dem Team. Sie meinten, dass ich aufgeben soll oder gar nicht erst starten soll. Ich wollte es zumindest probieren und mein Bestes geben.» Nach acht Runden war dieser Versuch beendet. «Die Schulter war mein größtes Problem, nicht das Motorrad», bemerkte der Türke.

Toprak für Australien fit genug?

Razgatlioglu verlässt Indonesien als WM-21. mit 18 Punkten. Bei den vergangenen drei Rennwochenenden blieb er ohne Punkte. Vorerst steht allerdings die Frage im Mittelpunkt, wie schwer seine Schulter verletzt ist und welche Behandlung notwendig wird.

Willkommen zum Rennen in Mandalika
Willkommen zum Rennen in Mandalika
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Pedro Acosta
Ai Ogura und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Quartararo und Binder
Quartararo und Binder
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fernández, Bezzecchi, Martin
Fernández, Bezzecchi, Martin
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Mandalika
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

«Wir haben jetzt eine Woche Pause. Ich fliege am Montag in die Türkei und lasse meine Schulter untersuchen. Ich hoffe, dass ich keine Operation benötige und ich mich einfach nur ausruhe bis zum nächsten Rennen», so der Yamaha-Pilot. Mit Phillip Island steht ein Kurs bevor, auf dem die Fahrer körperlich hart gefordert werden. Die schnellen Richtungswechsel erfordern besonders mit den modernen MotoGP-Bikes viel Kraft.

Verpasste Chance in Mandalika

Besonders bitter war für Razgatlioglu, dass sein Wochenende in Indonesien zunächst vielversprechend begonnen hatte. Statt auf den Erfahrungen vom Freitag aufzubauen, musste er nach dem Sturz mit erheblichen körperlichen Einschränkungen fahren.

«Ich bin ein bisschen traurig, weil wir am Freitag einen guten Start hatten. Normalerweise verbessere ich mich von Tag zu Tag. Doch nach dem Sturz änderte sich alles», bedauerte der Pramac-Pilot.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. Startaufstellung

  6. 2. Qualifying

  7. 1. Qualifying

  8. 2. Training

  9. Freies Training

  10. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

27

40:46,582

1:29,960

25

02

25

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+4,260

1:30,024

20

03

89

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

27

+6,890

1:30,144

22

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+9,378

1:30,301

22

05

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

27

+9,492

1:30,172

15

06

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

27

+10,778

1:30,229

22

07

73

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

+16,821

1:30,285

14

08

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

27

+19,840

1:30,244

15

09

20

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

27

+19,999

1:30,797

8

10

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

27

+21,111

1:30,593

6

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  • Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  4. Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM