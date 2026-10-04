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Toprak Razgatlioglu 39,2 sec hinter Marquez: «Mein Bestes ist nicht genug»

Letzter Startplatz, ohne Punkte im Grand Prix: MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu kämpfte in Motegi mit denselben Problemen wie das ganze Jahr. «Könnte ich meinen Stil fahren, wäre ich viel besser.»

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: gold & goose
Toprak Razgatlioglu
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Ich erinnere mich gut, als Toprak Razgatlioglu in der Superbike-WM über zweite Plätze sprach, als hätte er eine unerträgliche Schmach erlitten. Wie sehr sich die Dinge ändern können, es ist alles eine Frage der Perspektive. Der 29-Jährige aus Alanya weiß, dass mit der Yamaha M1 derzeit kein Blumentopf zu gewinnen ist, er spart aber auch nicht an Selbstkritik.

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Ex-Weltmeister Fabio Quartararo holte in Japan als Zwölfter im Grand Prix zwar vier WM-Punkte, sah die Zielflagge aber über 30 sec hinter Sieger Marc Marquez (Ducati). Toprak verlor noch knapp 9 sec mehr und kam als 17. ins Ziel. Hinter ihm fuhren nur noch der nach seinem Crash im Sprint am Samstag von Schmerzen geplagte Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) und Pramac-Teamkollege Jack Miller. Und doch war Razgatlioglu erstaunlich guter Laune, als er in Motegi mit einer Handvoll Journalisten sprach.

Willkommen zum Rennen in Motegi
Willkommen zum Rennen in Motegi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin und Marc Márquez
Jorge Martin und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Ogura und Fernández
Ogura und Fernández
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Jorge Martin, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Motegi
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Topraks Probleme sind schon das ganze Jahr die gleichen: Er kann nicht das Maximum aus den Michelin-Reifen herausholen, die Yamaha verhält sich auf der Bremse nicht, wie er es sich wünscht. Und den Fahrstil anzupassen, stellt sich als deutlich schwieriger heraus, als er dachte.

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Könnte ich mehr mit meinem Stil fahren und wäre entspannter, wäre ich viel stärker.

toprak razgatlioglu

TV-Programm

«In den Rennen bin ich besser, das erachte ich aber nicht als meine Realität», erklärte der dreifache Superbike-Weltmeister. «Würde ich mich auf dem Motorrad besser fühlen und könnte es in den richtigen Bereichen verzögern, dann würden mir viel bessere Rundenzeiten gelingen. Und dann würden auch meine Rennen deutlich besser aussehen. Ich verbessere mich zwar, aber nur minimal, weil das Vorderrad ständig blockiert oder springt. Aber das ist mein Paket, damit muss ich fahren. Mein Bestes ist nicht genug. Könnte ich mehr mit meinem Stil fahren und wäre entspannter, wäre ich viel stärker. Fabio Di Giannantonio konnte ich überholen, aber ich glaube, dass er Probleme hatte. Ich kam dann auch nicht mehr an Alex Rins vorbei, aber das hätte eh nichts geändert. Ich hätte auch dann keinen Punkt geholt, weil ich überall verliere.»

22 Stammfahrer: Nur Vinales hat weniger Punkte als Toprak

Nach 32 von 44 Rennen hat Razgatlioglu 18 Punkte auf seinem Konto und ist WM-21., von den 22 Stammfahrern hat nur der langzeitverletzte Maverick Vinales (Tech3 KTM) weniger. Zum neuen Superbike-Champion Nicolo Bulega, der 2027 für das Team VR46 Ducati in der MotoGP fahren wird, sagte Toprak: «Er hat viel mit dem MotoGP-Bike und den Pirelli-Reifen getestet. Er ist mehr bereit als sonst jemand und kommt zur richtigen Zeit. Er ist jünger als ich und sein Fahrstil passt besser zur MotoGP, ich freue mich für ihn. Er wird auch in der MotoGP stark sein.»

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Marc Márquez

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Jorge Martin

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Aprilia Racing

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Aprilia Racing

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Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

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Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

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+2,330

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

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Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

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+15,210

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15

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Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

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Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

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Ducati Lenovo Team

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Fermin Aldeguer

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Fermin Aldeguer

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