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Toprak vor seiner MotoGP-Premiere in Assen: «Eine ganz andere Erfahrung!»

Toprak Razgatlioglu (Yamaha) freut sich darauf, das erste Mal mit einem MotoGP-Bike auf dem TT Circuit Assen zu fahren. Sein Selbstvertrauen ist gestiegen, die Probleme mit der M1 sind geblieben.

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Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
© Gold & Goose

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MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu war in Brünn mit den Rängen 11 und 14 zweimal bester Yamaha-Pilot. Er holte zwar nur zwei WM-Punkte, doch für das Selbstbewusstsein war es sicher nicht schlecht, Tschechien als schnellster Fahrer auf einer M1 zu verlassen. Am Montag danach fand zudem der geheime 850er-Test mit den Pirelli-Reifen statt – dort war Toprak einer von nur elf Fahrern, die bei diesem wichtigen Termin dabei waren.

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Ann diesem Wochenende findet der Große Preis der Niederlande in Assen statt. Den TT Circuit kennt Toprak sehr gut aus seiner Zeit in der WorldSBK, wo er mehrere starke Ergebnisse erzielte, darunter Siege und Podiumsplätze.

«Assen ist eine Rennstrecke, die ich aus meiner Superbike-Karriere gut kenne, aber hier auf einem MotoGP-Motorrad zu fahren, wird eine ganz andere Erfahrung sein», blickte Toprak voraus. «Die größte Herausforderung besteht darin, meinen Fahrstil anzupassen, denn manchmal habe ich immer noch den Instinkt, so zu fahren wie damals in der Superbike-WM, mit einem ‘Stop-and-Go’-Ansatz, aber das MotoGP-Motorrad erfordert etwas anderes. Von Rennen zu Rennen verstehe ich das Bike besser, und ich lerne mehr über den Fahrstil, den es erfordert. Ich habe das Gefühl, dass ich auf dem Motorrad ruhiger werde und den Einsatz der Bremsen sowie das Aufrechterhalten des Kurvenspeeds immer natürlicher gestalte. Es gibt noch viel zu lernen, aber das Gefühl verbessert sich von Wochenende zu Wochenende.»

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Die Yamaha M1 ist nach wie vor eine Baustelle. «Wir arbeiten weiterhin hart an den Bereichen, in denen wir uns verbessern müssen, und ich glaube, dass wir noch einen weiteren Schritt nach vorne machen können. Wenn wir diesen finden, könnte das einen entscheidenden Unterschied für unsere Wettbewerbsfähigkeit ausmachen», ist der Türke zuversichtlich. «Assen ist eine besondere Rennstrecke, die mir viel Spaß macht. Alle im Team sind motiviert, und ich bin gespannt, was wir an diesem Wochenende erreichen können.»

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