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Toprak Razgatlioglu (Pramac): Schöne Geste für einen kleinen Fan

MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu (Yamaha) zeigte bei einem Treffen mit einem kleinen Mädchen, das eine Krebserkrankung erfolgreich besiegte und ein großer Rennsport-Fan, viel Einfühlungsvermögen.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Toprak mit der kleinen Almira
Toprak mit der kleinen Almira
Foto: Toprak Razgatlioglu
Toprak mit der kleinen Almira
© Toprak Razgatlioglu

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Im Rahmen eines privaten Trainings auf der «Kenan Sofuoglu Pisti» seines langjährigen Mentors Kenan Sofuoglu, nahm sich Pramac-MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu Zeit für ein ganz besonderes Treffen. Die kleine Almira kam nämlich zu Besuch – das fünfjährige Mädchen ist leidenschaftlicher Motorrad-Fan, hat eine heimtückische Krebserkrankung überstanden und wünschte sich nun nach der kräftezehrenden Behandlung nichts sehnlicher als ein Treffen mit dem türkischen Motorrad-Nationalhelden.

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Für Toprak Razgatlioglu und Kenan Sofuoglu war dies Ehrensache. Auf dem Gelände In Akyazi gab es dann auch eine kurze gemeinsame Ausfahrt auf einem Yamaha-PW50-Pocketbike. Dabei nahm Toprak hinter Almira Platz und leitete das Mädchen ein wenig an. Nach dieser Schnupper-Runde hörte Almira gar nicht mehr auf zu strahlen. Den beiden Motorrad-Assen Razgatlioglu und Sofuoglu ging das Treffen mit dem tapferen kleinen Fan sichtlich ans Herz.

Toprak mit Almira auf dem Yamaha-PW50-Pocketbike
Toprak mit Almira auf dem Yamaha-PW50-Pocketbike
Foto: Toprak Razgatlioglu
Toprak mit Almira auf dem Yamaha-PW50-Pocketbike
© Toprak Razgatlioglu

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Im Artikel erwähnt

Große Aktion bei Istanbul geplant

Die Mutter klärte gegenüber SPEEDWEEK.com auf: «Wir danken Toprak sehr, dass er einen Traum wahr gemacht hat. Almira wird am 22. März sechs Jahre alt. An diesem Tag ist im Hafen von Tuzla bei Istanbul eine riesige Luftballon-Aktion geplant, an der sich viele Menschen beteiligen. Auch viel Prominez hat sich dafür angekündigt. Der Fall von Almira soll jetzt vielen kleinen Krebspatienten Kraft geben. Ich möchte, dass diese Nachricht in die ganze Welt geht.»

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Übrigens: Auch der türkische Motorradverband hat zur Teilnahme in Form einer Sternfahrt aufgerufen – er unterstützt diverse Charity-Projekte und hat auch im Fall von Almira geholfen.

Toprak mit Almira und ihrer Mutter
Toprak mit Almira und ihrer Mutter
Foto: Toprak Razgatlioglu
Toprak mit Almira und ihrer Mutter
© Toprak Razgatlioglu

Zurück zu Toprak: Für ihn geht es mit dem Pramac-Yamaha-Team diese Woche nach Brasilien, wo auf dem Autodromo Internacional Ayrton Senna in Goiania alle MotoGP-Asse ohne jegliche Vorkenntnisse zur Strecke antreten werden. Bei den privaten Trainings-Sessions auf der Sofuoglu-Struktur Akyazi wetzte Toprak zuletzt intensiv mit kleinen Viertakt-Naked-Bikes um die Piste – seine Sparring-Partner waren dabei Moto2-Ass Deniz Öncü und dessen Bruder Can.

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