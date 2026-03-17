Toprak Razgatlioglu (Pramac): Schöne Geste für einen kleinen Fan

Im Rahmen eines privaten Trainings auf der «Kenan Sofuoglu Pisti» seines langjährigen Mentors Kenan Sofuoglu, nahm sich Pramac-MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu Zeit für ein ganz besonderes Treffen. Die kleine Almira kam nämlich zu Besuch – das fünfjährige Mädchen ist leidenschaftlicher Motorrad-Fan, hat eine heimtückische Krebserkrankung überstanden und wünschte sich nun nach der kräftezehrenden Behandlung nichts sehnlicher als ein Treffen mit dem türkischen Motorrad-Nationalhelden.

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Für Toprak Razgatlioglu und Kenan Sofuoglu war dies Ehrensache. Auf dem Gelände In Akyazi gab es dann auch eine kurze gemeinsame Ausfahrt auf einem Yamaha-PW50-Pocketbike. Dabei nahm Toprak hinter Almira Platz und leitete das Mädchen ein wenig an. Nach dieser Schnupper-Runde hörte Almira gar nicht mehr auf zu strahlen. Den beiden Motorrad-Assen Razgatlioglu und Sofuoglu ging das Treffen mit dem tapferen kleinen Fan sichtlich ans Herz.

Toprak mit Almira auf dem Yamaha-PW50-Pocketbike Foto: Toprak Razgatlioglu Toprak mit Almira auf dem Yamaha-PW50-Pocketbike © Toprak Razgatlioglu

Große Aktion bei Istanbul geplant

Die Mutter klärte gegenüber SPEEDWEEK.com auf: «Wir danken Toprak sehr, dass er einen Traum wahr gemacht hat. Almira wird am 22. März sechs Jahre alt. An diesem Tag ist im Hafen von Tuzla bei Istanbul eine riesige Luftballon-Aktion geplant, an der sich viele Menschen beteiligen. Auch viel Prominez hat sich dafür angekündigt. Der Fall von Almira soll jetzt vielen kleinen Krebspatienten Kraft geben. Ich möchte, dass diese Nachricht in die ganze Welt geht.»

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Übrigens: Auch der türkische Motorradverband hat zur Teilnahme in Form einer Sternfahrt aufgerufen – er unterstützt diverse Charity-Projekte und hat auch im Fall von Almira geholfen.

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Toprak mit Almira und ihrer Mutter Foto: Toprak Razgatlioglu Toprak mit Almira und ihrer Mutter © Toprak Razgatlioglu