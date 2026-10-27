Toprak Razgatlioglu (Yamaha): «Ich mache gerade eine schwierige Zeit durch»

Bei einem Crash im zweiten freien Training in Indonesien hatte sich Toprak Razgatlioglu die rechte Schulter ausgekugelt. Das Sprintrennen am Samstag fuhr der Pramac-Yamaha Pilot unter Schmerzen zu Ende, im Grand Prix am Sonntag musste er nach acht Runden das Handtuch werfen. Nach weiteren medizinischen Untersuchungen in Mailand stand fest, dass sich der 30-Jährige einer Operation unterziehen muss.

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Aufgrund der Verletzung war der dreifache Superbike-Weltmeister nicht nur beim Australien-GP nicht dabei – er musste die MotoGP-Saison 2026 vorzeitig beenden. Somit wird Toprak auch die letzten vier Grands Prix in Sepang, Doha, Portimao und Valencia verpassen.

Toprak: «Zum ersten Mal in meiner Rennkarriere musste ich die Saison vorzeitig beenden»

Toprak wurde am 26. Oktober erfolgreich operiert. Einen Tag später gab er ein Update zu seinem Gesundheitszustand. «Manchmal passieren unerwartete Dinge. Ich mache gerade eine schwierige Zeit durch, denn zum ersten Mal in meiner Rennkarriere musste ich die Saison vorzeitig beenden», schrieb Toprak auf seinem Instagram-Account. «Es ist ein sehr seltsames Gefühl, die Rennen im Fernsehen zu verfolgen. Ich habe mich einer Schulteroperation unterzogen, um gestärkt zurückkehren zu können, und habe bereits wieder mit dem Training begonnen. Ich hoffe, dass ich so bald wie möglich wieder auf dem Motorrad sitzen kann. Vielen Dank an die Yamaha-Familie, mein Team und die Ärzte. Ich möchte mich auch bei euch allen bedanken, die mich unterstützen und mir mit guten Wünschen zur Seite gestanden haben.»

Toprak mit der gespiegelten Operationsnarbe Foto: Toprak Razgatlioglu Toprak mit der gespiegelten Operationsnarbe © Toprak Razgatlioglu

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«El Turco» war schon wieder zu Scherzen aufgelegt – so veröffentlichte er auf Social Media auch ein gespiegeltes Bild, auf dem seine gesunde linke Schulter eine Operationsnarbe aufweist.

Thema der Woche Bald-Weltmeister Kimi Antonelli: Das Unvermeidliche folgt dann in Mexiko Der 20-jährige Italiener Kimi Antonelli hatte beim USA-GP die Chance, den WM-Titel 2026 sicherzustellen. Er machte alles richtig: Sieg in Texas. Die Titelfeier ist trotzdem verschoben. Bis Mexiko. Weiterlesen TV-Programm Live Sepang: International Livestream MotoGP World Championship 30.10.2026 - 01:55

Toprak wird in den nächsten Wochen alles unternehmen, um sich gut zu erholen. Sein Ziel ist es nun 2027 fit zurückzukommen, um bestmöglich in die neue MotoGP-Ära mit den 850er-Bikes und den Pirelli-Reifen zu starten.