Toprak Razgatlioglu: Trainingsspaß auf zwei und vier Rädern in der Heimat

Rookie Toprak Razgatlioglu nutzt derzeit die MotoGP-Pause, um sich in seiner türkischen Heimat auf das nächste Event, den Spanien-GP, vorzubereiten. So wetzte der Pramac-Yamaha-Pilot in dieser Woche auf einem gestrippten Supersport-Motorrad um die Rennstrecke, um an seiner Kurventechnik zu feilen.

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Als Trainingspartner hatte Toprak die Yamaha-Asse aus der seriennahen Weltmeisterschaft – Can Öncü und Bahattin Sofuoglu – mit dabei. Die drei jagten sich auf einem engen Kurs und hatten dabei sichtlich Spaß.

Toprak kann es nicht lassen

Der dreifache Superbike-Champion ließ es sich bei diesem Anlass nicht nehmen, mit einem Yamaha YXZ1000R eine Stunt-Vorführung zu machen. Dabei stellte er das 1000-ccm-Quad auf zwei Räder und kurvte um die Strecke. Mit der Aktion hat Toprak erneut unter Beweis gestellt, dass er auch mit vier Rädern bestens zurechtkommt.

Toprak Razgatlioglu, Can Öncü und Bahattin Sofuoglu Foto: Toprak Razgatlioglu Toprak Razgatlioglu, Can Öncü und Bahattin Sofuoglu © Toprak Razgatlioglu

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Es war aber nicht das erste Mal, dass der 29-Jährige mit einem Quad seinen Spaß hat. Bereits im Januar wurde auf Video festgehalten, wie Toprak mit dem gleichen Gefährt geschickt auf zwei Rädern balancierte.

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen