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Toprak Razgatlioglu: Trainingsspaß auf zwei und vier Rädern in der Heimat

MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu (Yamaha) hatte in dieser Woche eine abwechslungsreiche Trainingseinheit mit Can Öncü und Bahattin Sofuoglu. Auch eine Stunt-Vorführung durfte dabei nicht fehlen.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Toprak hatte erneut Spaß mit vier Rädern
Toprak hatte erneut Spaß mit vier Rädern
Foto: Toprak Razgatlioglu
Toprak hatte erneut Spaß mit vier Rädern
© Toprak Razgatlioglu

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Rookie Toprak Razgatlioglu nutzt derzeit die MotoGP-Pause, um sich in seiner türkischen Heimat auf das nächste Event, den Spanien-GP, vorzubereiten. So wetzte der Pramac-Yamaha-Pilot in dieser Woche auf einem gestrippten Supersport-Motorrad um die Rennstrecke, um an seiner Kurventechnik zu feilen.

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Als Trainingspartner hatte Toprak die Yamaha-Asse aus der seriennahen Weltmeisterschaft – Can Öncü und Bahattin Sofuoglu – mit dabei. Die drei jagten sich auf einem engen Kurs und hatten dabei sichtlich Spaß.

Toprak kann es nicht lassen

Der dreifache Superbike-Champion ließ es sich bei diesem Anlass nicht nehmen, mit einem Yamaha YXZ1000R eine Stunt-Vorführung zu machen. Dabei stellte er das 1000-ccm-Quad auf zwei Räder und kurvte um die Strecke. Mit der Aktion hat Toprak erneut unter Beweis gestellt, dass er auch mit vier Rädern bestens zurechtkommt.

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Toprak Razgatlioglu, Can Öncü und Bahattin Sofuoglu
Toprak Razgatlioglu, Can Öncü und Bahattin Sofuoglu
Foto: Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu, Can Öncü und Bahattin Sofuoglu
© Toprak Razgatlioglu

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Es war aber nicht das erste Mal, dass der 29-Jährige mit einem Quad seinen Spaß hat. Bereits im Januar wurde auf Video festgehalten, wie Toprak mit dem gleichen Gefährt geschickt auf zwei Rädern balancierte.

Nächste Woche geht es in Jerez weiter. Dort wird Toprak weiter an seinem Fahrtstil feilen, um mit der M1 nach und nach eine Einheit zu werden. Dieses Mal steht dafür ein Tag mehr zur Verfügung, denn am Montag nach dem Rennwochenende findet auf der Strecke in Südspanien ein offizieller MotoGP-Test statt.

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