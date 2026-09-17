Toprak Razgatlioglu (29): «Ich überlegte, ob ich aufhöre Rennen zu fahren»

Am Misano-Wochenende sorgte Toprak Razgatlioglu für fette Schlagzeilen, als er sagte: « Ich überhole nie jemanden, so geht das jedes Rennen .» Im Klartext: Die Yamaha ist zu langsam. Das betrifft nicht nur den 29-Jährigen: Selbst Markenkollege Fabio Quartararo, ein Genie auf der M1, kam 23,2 sec hinter Sieger Marc Marquez (Ducati) ins Ziel.

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«Das letzte Mal tat ich mich so schwer, als ich 2018 auf das Superbike umstieg», meinte Razgatlioglu zu seiner ersten MotoGP-Saison. «Ich wurde mit der Kawasaki die ganze Zeit Neunter, Zehnter, Zwölfter. Das war nicht so schlecht, aber das war mein Maximum. Damals überlegte ich, ob ich aufhöre Rennen zu fahren. Dann gelang mir ein Podestplatz – der hat alles verändert. Auf einmal glaubte ich an mich. Jetzt ist es noch härter für mich. Ich bin dreifacher Weltmeister und hatte im Vorjahr erneut eine unglaubliche Saison. Jetzt werde ich 15., 18., 12. und 11. Vorher war ich ein Siegfahrer. Als ich 2018 Zehnter oder Zwölfter wurde, war das schlimm für mich – aber nicht so wie jetzt.»

Der Zweiradartist aus Alanya weiter: «Jedes Rennwochenende denke ich, dass ich etwas zeigen kann. Ich konzentriere mich auf meine Rundenzeit, die kommt dann aber nicht – und das kostet Motivation. Ich verstehe bis heute nicht das Limit der weichen Hinterreifen. Ich bin nicht entspannt auf dem Bike und spüre nichts, meine Bremsphase passt nicht. Mir ist das Problem bewusst. Aber das zu überwinden, ist nicht einfach. Ich hatte in Spielberg ein langes Gespräch mit dem Team, in dem sie mir viele Dinge erklärt haben. Ich fragte sie, worauf ich mich fokussieren muss, um schnell zu werden. Es geht um so viele Kleinigkeiten, das ist wirklich sehr schwierig. Für mich sieht es so aus, als würde ich wieder bei null beginnen.»

Toprak hofft auf schlechtes Wetter

An den Kräfteverhältnissen wird sich für den Grand Prix von Österreich am kommenden Wochenende auf dem Red Bull Ring nichts ändern. Toprak setzt deshalb aufs Wetter. «Es schaut gut aus, so mag ich es», sagte er am verregneten Donnerstag. «Ich hoffe, es bleibt das ganze Wochenende so, das ist unsere einzige Chance auf ein herausragendes Ergebnis.»

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Stimmt der Vorhersage, wird daraus nichts: Seit Donnerstag um 13 Uhr ist es in diesem Teil der Steiermark trocken, so soll es auch am Freitag sein. Und für Samstag und Sonntag ist schönes Herbstwetter mit gut 20 Grad Celsius angekündigt.

Razgatlioglu fuhr letztmals 2014 ein Rennen auf dem Red Bull Ring, damals im Rookies-Cup, als es noch keine Schikane auf der Strecke gab. Diese hat er bei einem Event des Energy-Drink-Giganten früher im Jahr kennengelernt, als er einige Runden mit einer Yamaha R1 drehte. Speziell an der diesjährigen Veranstaltung ist, dass Toprak erstmals eine eigene Tribüne haben wird. «Endlich werde ich viele türkische Flaggen sehen, das habe ich vermisst», hielt der Yamaha-Pilot fest.