Toprak Razgatlioglu und Deniz Öncü: Nach Austin-GP im Männer-Urlaub

Der türkische MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu gönnte sich nach dem Event auf dem Circuit of the Americas (COTA) mit einigen Freunden einen Abstecher nach Kalifornien. Für den 29-Jährigen war nach einem komplizierten Saisonstart vor allem Abschalten, unter anderem am berühmten Fitness-Strand von Sansta Monica angesagt. Gemeinsam mit Deniz Öncu spulte Razgatlioglu auch eifrig Sport-Einheiten an der berühmten Strandpromenade ab.

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Bisher hat der dreifache Superbike-Weltmeister und türkische Nationalheld in der MotoGP-WM erst einen WM-Zähler für sein Pramac-Yamaha-Team geholt – und zwar mit Platz 15 im Großen der Vereinigten Staaten .

Der dreifache Superbike-Weltmeister hatte keinen Stress, um aus den USA wieder nach Hause zu reisen. Auch weil die MotoGP nach der Verschiebung des Katar-GP erst wieder ab dem 24. April in Jerez de la Frontera in Andalusien auf die Piste geht. Mit Moto2-Sieger Deniz Öncu war auch ein Rennfahrerkollege in Kalifornien mit in der Runde, genauso wie sein Fitnesstrainer Arda Gül. Das Programm war bei der prominenten türkischen Reisegruppe an der Westküste durchaus abwechslungsreich gestaltet.

USA-Urlauber Toprak Razgatlioglu Foto: instagram Toprak Razgatlioglu USA-Urlauber Toprak Razgatlioglu © instagram Toprak Razgatlioglu

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«Es waren wertvolle Moment, die wir in Kalifornien erleben durften», freut sich der Bike-Künstler. Toprak und Co. beschritten unter anderem auch den weltberühmten «Walk of Fame» am Hollywood-Boulevard, wo der MotoGP-Neuling beim Stern von Box-Ikone Muhammad Ali an der Fassade des Dolby Theatres Halt machte. Auch die Universal-Studios inklusive Action-Show standen auf dem Westküsten Besucher-Programm.

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