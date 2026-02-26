Toprak Razgatlioglu vor MotoGP-Debüt: «Sollten Zeitenmonitore ausschalten»

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Dreimal Weltmeister, 78 Siege, 173 Podestplätze: Toprak Razgatlioglus Bilanz in acht Jahren auf dem Superbike ist beeindruckend. Doch kaufen kann er sich davon nichts, wenn am 26. Februar auf dem Buriram International Circuit in Thailand die MotoGP-WM 2026 beginnt – und damit sein neuer Karriereabschnitt.
Die Resultate während der Wintertests waren ernüchternd: Razgatlioglu landete mit der Yamaha-V4 aus dem Pramac-Team auf den hinteren Rängen, der Rückstand lag teilweise bei über 2 sec. «Mein erstes Rennen wird sehr schwierig», räumte der Türke ein. «Auch wegen der heißen Bedingungen auf dieser Strecke. Während des Tests hier gelangen mir keine großen Verbesserungen, aber wenigstens habe ich ein paar Dinge verstanden. Ich studiere auch immer die Daten von Jack Miller, er ist ein guter Typ, manchmal arbeite ich mit ihm. Wenn ich ihm folge, sehe ich in einigen Kurven, wie gut er diese fährt. Vielleicht gelingt es mir am Freitag, mich zu verbessern. Meine Pace ist nicht stark. Ich werde mein Bestes geben, aber wohl einige Rennen brauchen, bis ich alles verstehe.» Toprak Razgatlioglu: «Erreichte nichts» Die Vorzeichen haben sich für Toprak grundlegend geändert. In den vergangenen sieben Jahren trat er in der Superbike-WM an, um Rennen zu gewinnen. Legt man seine Leistungen im Test zugrunde, sind in Buriram bereits Punkte ein Erfolg. «Ich muss meine positive Einstellung behalten und das Fahren genießen», unterstrich der 29-Jährige gegenüber SPEEDWEEK.com. «Aber manchmal ist das echt schwierig. Im letzten Test versuchte ich mich zu verbessern, erreichte aber nichts. Jeder sagt mir, dass ich Zeit benötige. Das ist mir klar, aber die letzten sechs Jahr schlug ich mich bei den Superbikes sehr gut. Ich passte mich schnell an und konnte etwas zeigen. Aber jetzt ist es sehr schwierig. Ich versuche, nicht auf die Zeitenliste zu schauen – eventuell sollten wir die Monitore ausschalten. Ich habe erwartet, dass es schwierig wird. Mit der Yamaha ist es im Moment schwer, aber ich glaube daran, dass sich diese Marke deutlich steigern kann. Sie haben schon viele Erfolge gefeiert. Jeder schuftet – vielleicht wird Yamaha Mitte des Jahres, Ende des Jahres oder auch erst nächstes Jahr stärker. Aber auch ich habe viel zu lernen.»
Mit der Yamaha ist es im Moment schwer, aber ich glaube an die Marke.toprak razgatlioglu
«Ich mag die MotoGP, sie ist riesig», bemerkte der Red-Bull-Athlet. «Ich muss nur erst die ganzen Leute kennenlernen. Die Interviews sind verblüffend: Bei den Superbike-Rennen kam immer die gleiche Basis von Journalisten. Hier sind so viel mehr Leute, ich schaue ständig in eine andere Kamera. Deniz Öncü muss mir helfen, er kennt sich im Fahrerlager aus.»
