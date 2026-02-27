Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Toprak Razgatlioglu Vorletzter: Frühere Stärken sind jetzt ein Nachteil

Der dreifache Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu hat erkannt: Mit seinem bisherigen Fahrstil kommt er in der MotoGP nicht weit. Was er nach Platz 21 am Freitag in Buriram zu erzählen hatte.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: gold & goose
Toprak Razgatlioglu
© gold & goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im Test am vorigen Wochenende drehte Toprak Razgatlioglu seine schnellste Runde auf dem Buriram International Circuit in 1:30,772 min. Diese Zeit verfehlte er im FP1 am Freitagvormittag um gut 3/10 sec, steigerte sich im Zeittraining aber auf 1:30,365 min. Da Marco Bezzecchi (Aprilia) mit 1:28,526 den Rekord von Pecco Bagnaia aus dem Jahr 2024 um 0,274 sec verbesserte, bekam Toprak dennoch 1,839 sec Rückstand aufgebrummt. Zum besten Yamaha-Fahrer, Fabio Quartararo auf Position 16, fehlt dem Türken eine knappe halbe Sekunde. Damit ist er langsamster der Stammfahrer, nur Aldeguer-Ersatz Michele Pirro landete im 22-Mann-Feld hinter ihm.

Werbung

Werbung

Dem dreifachen Superbike-Weltmeister sind inzwischen zwei Dinge klar: Er braucht länger als gedacht, um seinen Fahrstil an die MotoGP-Maschine und die Michelin-Reifen anzupassen. Und die neue Yamaha M1 mit V4-Motor ist nicht konkurrenzfähig. In Summe führt das dazu, dass er in Ergebnisbereichen dümpelt, in denen er in seiner ganzen Karriere nie war.

«Auf die Konkurrenz schaue ich gar nicht mehr, nur noch auf die anderen Yamaha-Fahrer», hielt Razgatlioglu fest. «Wir liegen weit hinter dem Rest. Ich versuche meinen Fahrstil zu verbessern und schaue mir dazu die Daten meiner Markenkollegen an. Im ersten Sektor konnte ich mich verbessern, im zweiten ist mir ein großer Schritt gelungen. Anschließend verliere ich nur noch ein bisschen. Das einzig Positive war mein letzter Run, in dem mir meine beste Runde gelang. Aber es braucht viel mehr.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Elektronik ist nicht so, wie sie Toprak gerne hätte

Der Yamaha-Pilot aus dem Team Prima Pramac weiter: «An der Elektronik haben wir ein paar Sachen geändert, jetzt fühle ich mich etwas besser. Aber auch da brauche ich mehr. Für die Rennen habe ich keine starke Pace – mir ist klar, dass es sehr schwierig wird. Mit den Elektronikeinstellungen müssen wir uns in einem kleinen Fenster bewegen, nur dann funktioniert der Hinterreifen. Fahre oder bremse ich aggressiv, blockiert ständig das Hinterrad und ich kann kaum die Linie halten. Das macht es mir besonders schwer. Ich hätte gerne die Motorbremse geändert, wir finden aber noch nicht die richtige Balance. Mein Fahrstil war immer aggressiv, ich griff immer sehr hart in die Bremse. Jetzt bin ich dabei das zu ändern und versuche sanfter zu fahren. Aber das ist sehr schwierig, der Stil lässt sich nicht sofort ändern. Ich versuche es, aber es dauert.»

Werbung

Werbung

Alle erklären mir, was ich zu tun habe.

toprak razgatlioglu

«Alle erklären mir, was ich zu tun habe, vor allen Dovizioso», meinte Toprak abschließend. «Er sagt, wie ich bremsen muss. Okay, ich verstehe das. Wenn ich allein fahre, bekomme ich das relativ leicht hin. Aber sobald ich einem anderen folge, fahre ich automatisch aggressiver. Und dann funktioniert das Motorrad nicht mehr. Bezüglich Sitzposition und Lenkerhöhe habe ich inzwischen alles probiert und bin jetzt wieder dort, wo ich am Anfang war.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

24

1:28,526

02

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

25

+0,421

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

19

+0,484

04

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

19

+0,659

05

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

25

+0,703

06

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+0,850

07

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

25

+0,991

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

23

+1,006

09

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

20

+1,053

10

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

21

+1,064

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Sepang Testing 2026

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Buriram Testing

    Buriram International Circuit, Thailand
    20.–21.02.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. – 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20.–22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien