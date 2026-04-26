Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Toprak Razgatlioglu Vorletzter, 44,5 sec zurück: «Lasse das Team prüfen»

MotoGP-Newcomer Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha) rätselt, weshalb er mit der V4-M1 gegen Rennende schneller fahren kann als zu Beginn. Auch in Jerez ging der Superbike-Gigant leer aus.

Ivo Schützbach
Von

MotoGP

Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: gold & goose
Toprak Razgatlioglu
© gold & goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im Großen Preis von Spanien kreuzte Fabio Quartararo als bester Yamaha-Fahrer als 14. den Zielstrich, fast 30 sec hinter Sieger Alex Marquez (Gresini Ducati). Alex Rins, Jack Miller und Toprak Razgatlioglu wurden 16., 18. und 19. Der Türke ist damit Vorletzter, mit unfassbaren 44,5 sec Rückstand!

Werbung

Werbung

Wenn ein Hersteller geschlossen schlecht abschneidet, dann ist offensichtlich, dass es nicht an den Fahrern liegt. «Für mich war es nach Thailand das schlechteste Wochenende», erzählte Toprak, der nach acht Rennen mit einem Punkt auf dem 20. WM-Rang liegt. Lediglich Pramac-Teamkollege Jack Miller und der dauerverletzte Maverick Vinales (KTM) haben noch keinen Punkt.

Toprak will den Unterschied wissen

«Wenigstens habe ich im Rennen etwas gelernt», sprach sich der dreifache Superbike-Champion selbst Mut zu. «Mit neuem Reifen fand ich zuerst keinen Rhythmus, weil ich Schwierigkeiten mit der Motorbremse hatte. Gegen Rennende, in den letzten fünf oder sechs Runden, fühlte sich das Bike besser an, dadurch gelangen mir auch viel bessere Rundenzeiten. Ich lasse mein Team prüfen, wo der Unterschied zwischen den ersten und letzten Runden liegt, abgesehen vom abbauenden Hinterreifen. Sobald ich das Potenzial des Vorderreifens mehr nutzen kann, wird es deutlich besser.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Jerez
Willkommen zum Rennen in Jerez
Foto: Gold & Goose
Rins, Quartararo, Binder, Acosta
Rins, Quartararo, Binder, Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Ogura und Bastianini
Ogura und Bastianini
Foto: Gold & Goose
Di Giannantonio und Zarco
Di Giannantonio und Zarco
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Binder und Mir
Binder und Mir
Foto: Gold & Goose
Aldeguer und Bagnaia
Aldeguer und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez gewinnt das Rennen
Alex Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Alex Márquez
Sieger Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Alex Márquez
Sieger Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio
Marco Bezzecchi, Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Sieger Alex Márquez
Sieger Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Jerez
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Am Montag ist in Jerez ein Test angesetzt, Razgatlioglu wird sich auf die Funktionsweise der Elektronik konzentrieren. «Wir müssen das Problem mit der Motorbremse lösen und eine Basisabstimmung finden», verdeutlichte der Türke. «Ständig erkläre ich, dass ich Probleme mit der Motorbremse habe. Ich bin müde, das Motorrad funktioniert nicht, ich habe das Rennen nicht genossen. Es ist sehr schwierig, dieses Bike zu fahren, ich verstehe es nicht. Aber wenn wir das mit der Motorbremse hinbekommen, dann glaube ich, dass ich anfangen kann es zu genießen. Wenn ich wie Toprak fahren kann, dann gibt mir das Auftrieb. Aber dieser Punkt im Rennen kommt zu spät. Haben wir dieses Problem gelöst, das für mich riesig ist, können wir uns auf das Turning und den Grip am Hinterrad konzentrieren.»

Razgatlioglu spricht offen über mentale Schwierigkeiten

Der 29-Jährige redet längst offen darüber, dass es für ihn mental schwierig und zermürbend ist, mit dieser Situation klarzukommen. «Ich gebe trotzdem mein Bestes und schaue auf die anderen Yamaha-Fahrer», betonte Toprak. «Fabio ist in Jerez normal sehr stark, auch er gibt alles für dieses Projekt und ist ein ehemaliger Weltmeister. Für ihn ist es auch nicht einfach. Ich habe diese neue Seite in meiner Karriere aufgeschlagen und sage mir ständig, dass das erste Jahr ein Trainingsjahr ist. Manchmal ist das aber hart. Ich hätte auch ohne die Long-lap-Strafe am Sonntag nicht die Pace gehabt, um mit der Gruppe vor mir mitzufahren.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. Startaufstellung

  6. 2. Qualifying

  7. 1. Qualifying

  8. 2. Freies Training

  9. Freies Training

  10. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

25

40:48,861

1:37,081

25

02

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

25

+1,903

1:37,270

20

03

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

25

+5,796

1:37,323

21

04

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

25

+9,229

1:37,282

13

05

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

25

+9,891

1:37,699

11

06

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

25

25

+10,614

1:37,655

14

07

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

25

+13,039

1:37,352

11

08

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

25

+14,411

1:37,510

8

09

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

25

+19,778

1:38,019

7

10

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

25

+22,431

1:37,712

6

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event

  4. Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  5. Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien