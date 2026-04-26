Toprak Razgatlioglu Vorletzter, 44,5 sec zurück: «Lasse das Team prüfen»

Im Großen Preis von Spanien kreuzte Fabio Quartararo als bester Yamaha-Fahrer als 14. den Zielstrich, fast 30 sec hinter Sieger Alex Marquez (Gresini Ducati). Alex Rins, Jack Miller und Toprak Razgatlioglu wurden 16., 18. und 19. Der Türke ist damit Vorletzter, mit unfassbaren 44,5 sec Rückstand!

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Wenn ein Hersteller geschlossen schlecht abschneidet, dann ist offensichtlich, dass es nicht an den Fahrern liegt. «Für mich war es nach Thailand das schlechteste Wochenende», erzählte Toprak, der nach acht Rennen mit einem Punkt auf dem 20. WM-Rang liegt. Lediglich Pramac-Teamkollege Jack Miller und der dauerverletzte Maverick Vinales (KTM) haben noch keinen Punkt.

Toprak will den Unterschied wissen

«Wenigstens habe ich im Rennen etwas gelernt», sprach sich der dreifache Superbike-Champion selbst Mut zu. «Mit neuem Reifen fand ich zuerst keinen Rhythmus, weil ich Schwierigkeiten mit der Motorbremse hatte. Gegen Rennende, in den letzten fünf oder sechs Runden, fühlte sich das Bike besser an, dadurch gelangen mir auch viel bessere Rundenzeiten. Ich lasse mein Team prüfen, wo der Unterschied zwischen den ersten und letzten Runden liegt, abgesehen vom abbauenden Hinterreifen. Sobald ich das Potenzial des Vorderreifens mehr nutzen kann, wird es deutlich besser.»

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Am Montag ist in Jerez ein Test angesetzt, Razgatlioglu wird sich auf die Funktionsweise der Elektronik konzentrieren. «Wir müssen das Problem mit der Motorbremse lösen und eine Basisabstimmung finden», verdeutlichte der Türke. «Ständig erkläre ich, dass ich Probleme mit der Motorbremse habe. Ich bin müde, das Motorrad funktioniert nicht, ich habe das Rennen nicht genossen. Es ist sehr schwierig, dieses Bike zu fahren, ich verstehe es nicht. Aber wenn wir das mit der Motorbremse hinbekommen, dann glaube ich, dass ich anfangen kann es zu genießen. Wenn ich wie Toprak fahren kann, dann gibt mir das Auftrieb. Aber dieser Punkt im Rennen kommt zu spät. Haben wir dieses Problem gelöst, das für mich riesig ist, können wir uns auf das Turning und den Grip am Hinterrad konzentrieren.»

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