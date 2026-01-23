Toprak Razgatlioglu (Yamaha) begeisterte in Jakarta seine Fans

Am Mittwoch hat das Monster-Energy-Yamaha-MotoGP-Team mit Fabio Quartararo und Alex Rins in Jakarta (Indonesien) die Farben für die Saison 2026 vorgestellt. Der offizielle Presse-Launch ging wie in den vergangenen Jahren streng nach Protokoll und gewohnter Szenerie über die Bühne – inklusive aller Bosse des Yamaha-MotoGP-Projekts.

Werbung

Werbung

Mit dabei ist in Asien bei Yamaha in diesen Tagen auch MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu aus dem Pramac-Team. Die Italiener haben ihre Truppe ja bereits vergangene Woche präsentiert. Der 29-jährige Türke ist aktuell dennoch mit dem Yamaha-Tross auf Asien-Tour. Der Grund ist einfach: «El Turco» ist längst auch im asiatischen Raum ein absoluter Publikumsliebling, was auch diesmal zu sehen war.

Als Toprak im Vorfeld der Team-Präsentation in der vordersten Sitzreihe entdeckt wurde, gab es selbst bei den akkreditierten Gästen im Saal kein Halten mehr. Der dreifache Superbike-Weltmeister hatte aber davor schon für Action gesorgt: Bei einem Besuch in einer renommierten berufsbildenden Schule für Automotiv-Technik im Zentrum Jakartas zeigte Toprak spontan auf einem Yamaha-R25-Supersport-Motorrad Kunststücke.

Toprak Razgatlioglu in Jakarta Foto: Toprak Razgatlioglu Toprak Razgatlioglu in Jakarta © Toprak Razgatlioglu

Werbung

Werbung

Für die Show wurde der Sportplatz auf dem Schulgelände kurzerhand zu einem Stunt-Gelände umfunktioniert. Razgatliogliu ließ einem spektakulären Kreis-Wheelie gleich mehrere Burnouts folgen und brachte damit die Schüler und das Lehrpersonal zum Kochen. Wie überraschend und spontan die Aktion war, konnte man daran erkennen, dass Toprak gar nicht seinen eigenen Red-Bull-Helm mit dabei hatte, sondern einen neutralen Kopfschutz mit Yamaha-Schriftzug verwendete.

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen