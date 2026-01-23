Weiter zum Inhalt
Toprak Razgatlioglu (Yamaha) begeisterte in Jakarta seine Fans

Der türkische MotoGP-Neuling Toprak Razgatlioglu begeisterte bei seinem Indonesien-Abstecher die Fans mit Kunststücken auf dem Bike und stahl damit den Werks-Assen beinahe die Show.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Toprak Razgatlioglu führte vor Schülern und Lehrern einige Stunts vor
Toprak Razgatlioglu führte vor Schülern und Lehrern einige Stunts vor
Foto: Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu führte vor Schülern und Lehrern einige Stunts vor
© Toprak Razgatlioglu

Am Mittwoch hat das Monster-Energy-Yamaha-MotoGP-Team mit Fabio Quartararo und Alex Rins in Jakarta (Indonesien) die Farben für die Saison 2026 vorgestellt. Der offizielle Presse-Launch ging wie in den vergangenen Jahren streng nach Protokoll und gewohnter Szenerie über die Bühne – inklusive aller Bosse des Yamaha-MotoGP-Projekts.

Mit dabei ist in Asien bei Yamaha in diesen Tagen auch MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu aus dem Pramac-Team. Die Italiener haben ihre Truppe ja bereits vergangene Woche präsentiert. Der 29-jährige Türke ist aktuell dennoch mit dem Yamaha-Tross auf Asien-Tour. Der Grund ist einfach: «El Turco» ist längst auch im asiatischen Raum ein absoluter Publikumsliebling, was auch diesmal zu sehen war.

Als Toprak im Vorfeld der Team-Präsentation in der vordersten Sitzreihe entdeckt wurde, gab es selbst bei den akkreditierten Gästen im Saal kein Halten mehr. Der dreifache Superbike-Weltmeister hatte aber davor schon für Action gesorgt: Bei einem Besuch in einer renommierten berufsbildenden Schule für Automotiv-Technik im Zentrum Jakartas zeigte Toprak spontan auf einem Yamaha-R25-Supersport-Motorrad Kunststücke.

Toprak Razgatlioglu in Jakarta
Toprak Razgatlioglu in Jakarta
Foto: Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu in Jakarta
© Toprak Razgatlioglu

Für die Show wurde der Sportplatz auf dem Schulgelände kurzerhand zu einem Stunt-Gelände umfunktioniert. Razgatliogliu ließ einem spektakulären Kreis-Wheelie gleich mehrere Burnouts folgen und brachte damit die Schüler und das Lehrpersonal zum Kochen. Wie überraschend und spontan die Aktion war, konnte man daran erkennen, dass Toprak gar nicht seinen eigenen Red-Bull-Helm mit dabei hatte, sondern einen neutralen Kopfschutz mit Yamaha-Schriftzug verwendete.

MotoGP-Neuzugang Razgatlioglu hat zuletzt wie berichtet auch einen Probelauf in einem Skoda-Rallyecross-Fahrzeug absolviert und dabei seine Driftkünste auf vier Rädern unter Beweis gestellt. Für Toprak wird es im Hauptjob dann auch schon früher ernst als für die meisten seiner künftigen Rivalen. Der Shakedown-Test auf dem Sepang International Circuit für Klassen-Neulinge und Testteams startet bereits am 29. Januar. Aufgrund der Einstufung von Yamaha im Konzessionsrang D, dürfen auch schon die Stammfahrer Fabio Quartararo, Alex Rins und Jack Miller ran.

