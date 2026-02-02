Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Toprak Razgatlioglu (Yamaha): «Das Bike fährt mit mir, nicht andersherum»

Yamaha und Rookie Toprak Razgatlioglu bezeichnen die MotoGP-WM 2026 als Übergangsjahr. 2027 wird sich technisch sehr viel ändern – der Superbike-Champion sieht sich dann besser aufgestellt.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: gold & goose
Toprak Razgatlioglu
© gold & goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Für gewöhnlich werden Verträge in der MotoGP-Klasse für zwei Jahre geschlossen, um den Fahrern, Teams und Herstellern genügend Zeit zu geben, aufeinander einzugehen. Das Gros der Könner in der Königsklasse hat einen aktuellen Vertrag bis Ende 2026, für die beiden folgenden Jahre muss frisch verhandelt werden.

Werbung

Werbung

Der Grund dafür ist klar, 2027 wird die MotoGP technisch auf den Kopf gestellt: Dann wird der Hubraum von 1000 auf 850 ccm reduziert, höhenverstellbare Fahrwerke werden verboten, aerodynamische Auswüchse stark beschnitten und statt der Einheitsreifen von Michelin kommen dann welche von Pirelli zum Einsatz.

Bereits im vergangenen Herbst standen drei Fahrer fest, die einen Vertrag für 2027 haben und damit aus dem Rhythmus der Konkurrenz sind: Routinier Johann Zarco, Rookie Diego Moreira (beide Honda) sowie der zweite Neuling im Feld, Superbike-Gigant Toprak Razgatlioglu.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Artist Toprak Razgatlioglu
Artist Toprak Razgatlioglu
Foto: gold & goose
Artist Toprak Razgatlioglu
© gold & goose

Werbung

Werbung

Einige im MotoGP-Paddock sind der Meinung, Toprak würde ein Jahr zu früh die Klasse wechseln. Der 29-Jährige sieht das anders: «Ich halte den Wechsel auf 2026 hin für besser, weil ich mich ja auch an das Motorrad anpassen muss. So ein Chassis ist etwas ganz anders. Vielleicht lerne ich dieses Jahr mit mehr Kurvengeschwindigkeit zu fahren, das würde mir helfen. Vielleicht passe ich mich auch an die Michelin-Reifen an und nächstes Jahr gibt es andere. Darauf liegt aber nicht mein Fokus, sondern auf dem Bike. Und ein paar Strecken muss ich auch lernen, die ich nicht kenne. 2027 bin ich dann bereit, um mein ganzes Potenzial auszuschöpfen.»

Toprak: «Dann werden auch gute Ergebnisse kommen»

Der Türke weiter: «Yamaha hat viel am Motorrad verbessert, ich bin davon überzeugt, dass sie 2027 noch stärker sein werden. Sie arbeiten sehr hart und ich hoffe, dass wir den richtigen Weg für mich und das Motorrad finden – es geht immer um das Gesamtpaket. Ich bin auch sehr glücklich mit dem Team, sie bringen mir viel Herzlichkeit entgegen – das brauche ich. Wenn wir das Motorrad weiter verbessern und ich meinen Stil anpassen kann, dann werden auch gute Ergebnisse kommen.»

Vor dem Shakedown-Test in Sepang in der vergangenen Woche sowie dem Tag in Valencia direkt nach dem Saisonabschluss 2025 im November fuhr Razgatlioglu bereits dreimal eine MotoGP-Maschine: 2022 in Aragon, im April 2023 in Jerez und kurz vor dem Valencia-Test 2025 für ein paar Runden erneut in Aragon.

Fühle mich noch nicht so gut wie auf einem Superbike, aber es kommt langsam.

Toprak Razgatlioglu

Werbung

Werbung

«Ich wusste also, was mich erwartet», schmunzelte der 78-fache Superbike-Laufsieger beim Treffen mit den Medien am Montag am Sepang International Circuit in Malaysia, wo beim Test von Dienstag bis Donnerstag erstmals in diesem Jahr sämtliche MotoGP-Stammfahrer aufeinandertreffen. «Mir war klar, dass die Motorräder in der MotoGP- und Superbike-WM grundverschieden sind. Jetzt komme ich damit klar. Als ich die ersten Male mit der M1 fuhr, drehte ich nur ein paar Runden. Das war damals kein Test, wir haben nichts an der Balance oder der Fahrwerksabstimmung geändert. Inzwischen ist das Bike für mich vorbereitet, der Lenker und die Sitzposition sind anders und ich fühle mich viel wohler. Noch nicht so gut wie auf einem Superbike, aber es kommt langsam. Sobald ich mich angepasst habe, werde ich entspannter fahren und nicht mehr so steif sein. Das ist der Schlüssel. Dann wird es auch mehr Spaß machen – im Moment fahre ich nur. Das Motorrad fährt mit mir, nicht andersherum.»

Razgatlioglu zurückhaltender als Sofuoglu

Während Manager Kenan Sofuoglu für Razgatlioglu als Ziel formulierte bester Yamaha-Fahrer zu werden, dazu muss er neben Alex Rins und Pramac-Teamkollege Jack Miller auch Ex-Weltmeister Fabio Quartararo hinter sich lassen, ist Toprak zurückhaltender. «Ich traue mir keine Vorhersage bezüglich der Positionen zu», überlegte der Red-Bull-Athlet aus Alanya. «Ich bin mir aber sicher, dass nach drei oder vier Events Fortschritte erkennbar sein werden. Wenn ich es schaffe, das Motorrad relaxt zu fahren, dann ist alles möglich. Ich mag den höheren Speed des GP-Bikes. Ich gebe aber auch zu, dass ich etwas gestresst bin, wenn ich auf die Gerade komme, weil ich an so viele Dinge denken muss. Ich habe Angst, etwas zu vergessen. In Valencia habe ich beim Probestart mal die Launch-Control vergessen, inzwischen schlage ich mich ganz gut.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Marc Márquez

Marc Márquez

545

2

Alex Márquez

Alex Márquez

467

3

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

353

4

Pedro Acosta

Pedro Acosta

307

5

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

288

6

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

262

7

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

231

8

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

214

9

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

201

10

Raúl Fernández

Raúl Fernández

172

Events

Alle MotoGP Events

  • Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    07. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Valencia Grand Prix

    Circuit Ricardo Tormo, Spanien
    14. - 16.11.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Thailand Grand Prix

    Buriram International Circuit, Thailand
    27.02. - 01.03.2026
    Zum Event

  4. Brazilian Grand Prix

    Autódromo Internacional Ayrton Senna , Brasilien
    20. - 22.03.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of The Americas

    Circuit of the Americas, USA
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien