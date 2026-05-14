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Toprak Razgatlioglu (Yamaha): In Barcelona will er Quartararo «kopieren»

MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu (Yamaha) konnte in Barcelona schon viele Superbike-Siege feiern. Beim Catalunya-GP 2026 will er beim Setup in dieselbe Richtung gehen wie Fabio Quartararo.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
© Gold & Goose

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Pramac-Pilot Toprak Razgatlioglu erlebte in Le Mans erneut ein enttäuschendes MotoGP-Wochenende. Mit den Rängen 14 und 13 war der Rookie alles andere als zufrieden. Vor allem grübelte er, weshalb Yamaha-Kollege Fabio Quartararo auf dem Circuit Bugatti so schnell war und die Plätze 5 und 6 holte – der Franzose war stark wie lange nicht.

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An diesem Wochenende geht es mit dem Großen Preis von Katalonien weiter. Toprak hat sich für das sechste Saisonevent wieder viel vorgenommen. «Wir haben in Le Mans viel gelernt und wollen in Barcelona diese Erfahrung nutzen und vielleicht sogar verschiedene Setup-Richtungen ausprobieren, da Fabios Setup offensichtlich viel besser funktionierte als unseres», betonte Razgatlioglu.

Anspruchsvolle Strecke

Der dreifache Superbike-Weltmeister hofft, dass ihm sein wachsendes Verständnis für die Yamaha M1 und den MotoGP-Fahrstil dabei helfen wird, in Barcelona einen weiteren wichtigen Schritt nach vorne zu machen. «Ich mag diese Strecke sehr, aber es ist immer schwierig, hier zu fahren, da der Grip meist sehr gering ist. Dies wird auch mein erstes Mal sein, dass ich hier mit einem MotoGP-Motorrad fahre, und nach dem, was wir bisher verstanden haben, müssen wir das Kurvenverhalten des Motorrads noch ziemlich stark verbessern», meinte Toprak vor dem Catalunya-GP.

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In der Superbike-WM konnte Toprak auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya viele Siege holen. «Ich habe hier sehr gute Erinnerungen an meine Siege in der Superbike-WM, daher hoffe ich, dass ich auch mit Yamaha in der MotoGP gute Erinnerungen sammeln kann», blickte der 29-Jährige voraus. «Aber ich weiß, dass dies eine sehr anspruchsvolle Strecke ist, da man sowohl den Hinter- als auch den Vorderreifen während des gesamten Rennens sorgfältig schonen muss. Wie immer, werde ich wieder mein Bestes geben.»

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