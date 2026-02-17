Toprak Razgatlioglu (Yamaha): Jetzt auch noch ein «Filmstar»
Der türkische Superbike-Weltmeister und MotoGP-Rookie Toprak Razgatlioglu ist der Hauptdarsteller eines Dokumentar-Films rund um seinen Aufstieg. Kürzlich wurde das Werk in seiner Heimat präsentiert.
Bevor Toprak Razgatlioglu in den Flieger nach Thailand zu den zweiten offiziellen Testfahrten in Buriram steigt, absolvierte der MotoGP-Rookie einen spannenden Termin in seiner türkischen Heimat. In einem Kino wurde eine Dokumentation über den dreifachen Superbike-Weltmeister und MotoGP-Neuling präsentiert. Das Ganze fand im Rahmen eines prunkvollen Events statt.
Der Titel des Doku-Streifens lautet – passend zu Razgatlioglus Spitznamen – «El Turco». Hinter diesem Film über Toprak steht der private türkische TV-Sportsender «TRT Spor» in Kooperation mit dem langjährigen privaten Sponsor des Pramac-Yamaha-Fahrers, Red Bull Türkei. Die Premiere fand in einem großen Kinozentrum statt, wo der Saal für diesen Abend natürlich komplett gefüllt war.
Unmittelbar vor der Filmvorführung stand der türkische Nationalheld und Stoppie-König vor dem Publikum in einem Interview Rede und Antwort. In der Doku gibt es spannend geschnittene Sequenzen über die Rennen in der Superbike-WM und das private Umfeld des Ausnahmekönners. Auch sein berühmter Mentor und Berater Kenan Sofuoglu gewährt Einblicke, was das persönliche Verhältnis und die langjährige Zusammenarbeit der beiden Motorrad-Asse betrifft.
Nächste Doku bereits in Planung
Der Film «El Turco» soll demnächst auch per Stream abrufbar werden. «Ein großes Dankeschön an alle, die hier mitgeholfen haben», war Toprak begeistert und sagte auch: «Unsere emotionale Doku über den Erfolg und über das schrittweise Verwirklichen von Träumen und Zielen ist on air. In der Geschichte geht es auch um den Übergang von der SBK zur MotoGP.» Übrigens: Auch die nächsten Schritte von Toprak in der Motorrad-Königsklasse sollen dokumentiert und schon bald in Doku-Form verarbeitet werden.
