Toprak Razgatlioglu (Yamaha): Jetzt auch noch ein «Filmstar»

Bevor Toprak Razgatlioglu in den Flieger nach Thailand zu den zweiten offiziellen Testfahrten in Buriram steigt, absolvierte der MotoGP-Rookie einen spannenden Termin in seiner türkischen Heimat. In einem Kino wurde eine Dokumentation über den dreifachen Superbike-Weltmeister und MotoGP-Neuling präsentiert. Das Ganze fand im Rahmen eines prunkvollen Events statt.

Der Titel des Doku-Streifens lautet – passend zu Razgatlioglus Spitznamen – «El Turco». Hinter diesem Film über Toprak steht der private türkische TV-Sportsender «TRT Spor» in Kooperation mit dem langjährigen privaten Sponsor des Pramac-Yamaha-Fahrers, Red Bull Türkei. Die Premiere fand in einem großen Kinozentrum statt, wo der Saal für diesen Abend natürlich komplett gefüllt war.

Toprak Razgatlioglu Foto: Rec Bull Türkei Toprak Razgatlioglu © Rec Bull Türkei

Unmittelbar vor der Filmvorführung stand der türkische Nationalheld und Stoppie-König vor dem Publikum in einem Interview Rede und Antwort. In der Doku gibt es spannend geschnittene Sequenzen über die Rennen in der Superbike-WM und das private Umfeld des Ausnahmekönners. Auch sein berühmter Mentor und Berater Kenan Sofuoglu gewährt Einblicke, was das persönliche Verhältnis und die langjährige Zusammenarbeit der beiden Motorrad-Asse betrifft.

Nächste Doku bereits in Planung