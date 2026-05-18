Toprak über Barcelona-Test: «Wir konnten einen großen Schritt machen!»

Rookie Toprak Razgatlioglu erlebte in Barcelona mit den Rängen 17 und 16 erneut ein schwieriges MotoGP-Wochenende. Das Ergebnis war aber auch für ihn Nebensache – die schweren Stürze von Alex Marquez und Johann Zarco beschäftigten den Superbike-Weltmeister sehr.

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Am Montag hatte der Pramac-Yamaha-Pilot dann die Chance, mit dem MotoGP-Bike weitere Testkilometer abzuspulen. Dafür hatte er aber nur einen halben Tag Zeit, denn am Nachmittag kam der Regen. In der Zeitenliste landete der dreifache Superbike-Weltmeister mit 1,285 sec Rückstand auf dem 19. und letzten Platz. Dennoch fand er nach seinem Test positive Worte.

«Ich bin zufrieden, weil wir uns stark verbessert haben, vor allem mit dem Medium-Reifen. Wir haben einen wirklich großen Schritt nach vorne gemacht, besonders am Kurveneingang – ich habe das Gefühl, dass das Motorrad etwas besser einlenkt», schilderte der 29-Jährige seine Eindrücke. «Das Herausbeschleunigen fällt auch leichter, weil ich durch das bessere Einlenkverhalten früher an Fahrt gewinne. Ich fahre sehr konstante Rundenzeiten – 40,0, 40,1, 40,0 mit dem Medium und alleine. Wenn ich jemandem hinterherfahre, schaffe ich vielleicht maximal 39,7. Mit dem weichen Reifen bin ich aber die gleiche Rundenzeit gefahren.»

Yamaha-Kollege Fabio Quartararo landete beim Test in der Zeitenliste auf Platz 2 – der Franzose war um 1,2 sec schneller als Toprak. «Fabio fährt mit dem weichen Reifen mit höherem Kurven-Speed. Ich versuche es zwar, aber es ist im Moment sehr schwierig», grübelte er. «Aber ich glaube, wenn ich mit meinem Crew-Chief Alberto spreche, sagt er auch, dass das stimmt. Wenn ich den weichen Reifen aufziehe, ändert sich sofort meine Einstellung. Ich fahre dann ein bisschen im Superbike-Stil und ich nutze den Grip, um zu beschleunigen. Aber bei den Michelin-Reifen muss man mehr Kurvengeschwindigkeit halten und das Gas langsam öffnen. Aber ich fahre genau umgekehrt.»

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Vorbild Fabio Quartararo

Toprak muss sich immer noch auf den MotoGP-Stil umstellen, damit er in den Rennen eine bessere Ausgangslage hat. «Ich muss meinen Fahrstil mit dem weichen Reifen anpassen, denn das ist im Qualifying sehr wichtig», unterstrich er. «Wenn man eine gute Rundenzeit fährt und von vorne startet, bleibt man immer in der Spitzengruppe. Startet man jedoch von hinten, ist es nicht einfach, nach vorne zu kommen. Das habe ich auch an diesem Wochenende gemerkt. Fabio macht über eine schnelle Runde einen wirklich guten Job mit dem weichen Reifen. Aber auch im Rennen hält er das Tempo, weil er in der Spitzengruppe ist.»

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Toprak war am Montag in Barcelona der fleißigste Fahrer – er drehte die meisten Runden. Nach vier Tagen in Folge auf dem MotoGP-Bike – fühlt er sich mehr müde als früher mit dem Superbike? «Auf dieser Stecke ist es nicht sehr anstrengend. Weil man sich nicht so stark in die Kurve legt, keine verrückten Sachen macht – man fährt einfach ruhig. Ich bin nicht wirklich müde», gab er zu verstehen. «Aber nach einem Rennwochenende mit zwei großen Crashs gleich am nächsten Tag zu testen, ist nicht leicht. Ich bin aber froh, dass ich mich etwas verbessern konnte. Ich hoffe, wir können diese Leistung auch in Mugello zeigen – denn in Mugello braucht man mehr Kurven-Speed. Fabio ist dort immer sehr stark. Ich muss Fabio gleich in der ersten Session folgen.»

Ergebnisse MotoGP-Test, Barcelona (18.5.):