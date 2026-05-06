Toprak (Yamaha) wittert Chance in Le Mans: «Bin mehr aufgeregt als besorgt»

An diesem Wochenende steht mit dem Großen Preis von Frankreich das fünfte MotoGP-Event der Saison 2026 an. Für Rookie Toprak Razgatlioglu stellt der Frankreich-GP eine zusätzliche Herausforderung dar, da er noch nie in Le Mans gefahren ist. Die französischen Rennen in der Superbike-WM finden nämlich in Magny-Cours statt.

Werbung

Werbung

Nach dem bislang enttäuschenden Saisonverlauf will «El Turco» in Le Mans auf einer für ihn unbekannten Strecke einen Neuanfang machen. Er wittert dort eine Chance, denn auf Strecken wie Jerez, die ihm aus der seriennahen Weltmeisterschaft bestens vertraut seien, würde er leicht in alte Gewohnheiten zurückfallen.

Toprak muss sich an den MotoGP-Fahrstil anpassen

«Endlich darf ich in Le Mans fahren, ich freue mich sehr darüber. Es ist eine legendäre Rennstrecke, die ich bisher nur aus dem Fernseher kannte. Deshalb ist es aufregend, sie zum ersten Mal zu erleben», freut sich Toprak auf seine Premiere auf dem Circuit Bugatti. «Ich bin mehr aufgeregt als besorgt. Natürlich ist es eine neue Strecke und eine weitere Herausforderung, die es zu meistern gilt, aber gleichzeitig sehe ich darin eine Chance. Auf den Strecken, auf denen wir bisher gefahren sind, bin ich zu meinem Superbike-Fahrstil zurückgekehrt, weil sie mir vertraut waren – das kam fast instinktiv.»

Der Pramac-Yamaha-Pilot möchte in Le Mans weiter an seinem Fahrstil arbeiten. «Hier, wo ich bei null anfange, hoffe ich, von Anfang an mit der richtigen Einstellung an die Strecke heranzugehen und mich voll und ganz darauf zu konzentrieren, mich an den MotoGP-Fahrstil anzupassen», führte der 29-Jährige weiter aus. «Daran habe ich viel gearbeitet, und das könnte eine gute Gelegenheit sein, einen weiteren Schritt in diese Richtung zu machen.»

Werbung

Werbung