Trackhouse-Aprilia: «Die Reife von Ogura beeindruckte uns»

Die MotoGP-Debütsaison von Ai Ogura verlief wie eine Achterbahnfahrt: Trackhouse-Chef Justin Marks lobt die Qualitäten des Japaners und erklärt, was ihn am meisten beeindruckte.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Ai Ogura erlebte eine MotoGP-Debütsaison mit Höhen und Tiefen
Ai Ogura erlebte eine MotoGP-Debütsaison mit Höhen und Tiefen
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura erlebte eine MotoGP-Debütsaison mit Höhen und Tiefen
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Ai Oguras MotoGP-Debüt begann mit einem unerwarteten Highlight: Beim Saisonauftakt in Thailand kratzte der Japaner im Sprint am Podium und fuhr im Grand Prix ein Top-5-Ergebnis ein. Doch danach folgten einige Rückschläge. Trackhouse-Aprilia blickt dennoch begeistert zurück und lobt die Qualitäten des 24-Jährigen.

Trackhouse-Chef Justin Marks erklärte in einer Doku von MotoGP-Rechteinhaber Dorna, warum sich das Team für Ogura entschied: «Mitte 2024 überlegten wir, wie unser Fahreraufgebot für 2025 aussehen könnte. Wir wollten auf ein junges Talent setzen. Die Reife von Ogura beeindruckte uns. Deshalb trafen wir die Entscheidung, diesen Weg einzuschlagen. Wir waren überzeugt, dass wir zusammen mit ihm etwas auf die Beine stellen können.»

Justin Marks schwärmt von Ai Oguras Qualitäten
Justin Marks schwärmt von Ai Oguras Qualitäten
Foto: Gold & Goose
Justin Marks schwärmt von Ai Oguras Qualitäten
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Ogura stieg als Moto2-Weltmeister auf. Doch die Vergangenheit zeigte, dass gute Ergebnisse in den kleineren Kategorien keine Garantie für Erfolge in der MotoGP sind. «Die MotoGP ist ein großer Schritt, wenn man aus der Moto2 kommt. Man weiß nie, wie sich ein Fahrer schlagen wird. Doch wir waren sehr beeindruckt von seiner Professionalität, von seiner Einstellung und wie gut er sich an den Druck in der MotoGP anpassen konnte», schwärmte Marks von Ogura.

Mit seinem fünften Platz beim Saisonauftakt in Buriram zeigte Ogura das beste Rennen eines Rookies seit Marc Marquez’ MotoGP-Debüt in Katar 2013. Derartige Vergleiche sind dem zurückhaltenden Japaner unangenehm. Doch im hart umkämpften Feld der MotoGP konnte sich Ogura mehrfach behaupten.

«Auf dem Motorrad ist er sehr konzentriert. Seine Feedbacks sind richtig gut. Er arbeitet sehr gut mit den Mechanikern. Zudem verfügt er über eine sehr erwachsene Persönlichkeit», lobte Trackhouse-Chef Marks und nimmt Ogura den Druck: «Es spielt keine Rolle, ob er Fünfter wird oder ob er stürzt: Solange die Informationen fließen, hilft er den Ingenieuren dabei, die Arbeit zu erledigen.»

Schon gesehen?

Weiterlesen

Themen

