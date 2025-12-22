Trackhouse-Aprilia: «Die Reife von Ogura beeindruckte uns»

Ai Oguras MotoGP-Debüt begann mit einem unerwarteten Highlight: Beim Saisonauftakt in Thailand kratzte der Japaner im Sprint am Podium und fuhr im Grand Prix ein Top-5-Ergebnis ein. Doch danach folgten einige Rückschläge. Trackhouse-Aprilia blickt dennoch begeistert zurück und lobt die Qualitäten des 24-Jährigen.

Werbung

Werbung

Trackhouse-Chef Justin Marks erklärte in einer Doku von MotoGP-Rechteinhaber Dorna, warum sich das Team für Ogura entschied: «Mitte 2024 überlegten wir, wie unser Fahreraufgebot für 2025 aussehen könnte. Wir wollten auf ein junges Talent setzen. Die Reife von Ogura beeindruckte uns. Deshalb trafen wir die Entscheidung, diesen Weg einzuschlagen. Wir waren überzeugt, dass wir zusammen mit ihm etwas auf die Beine stellen können.»

Justin Marks schwärmt von Ai Oguras Qualitäten Foto: Gold & Goose Justin Marks schwärmt von Ai Oguras Qualitäten © Gold & Goose

Ogura stieg als Moto2-Weltmeister auf. Doch die Vergangenheit zeigte, dass gute Ergebnisse in den kleineren Kategorien keine Garantie für Erfolge in der MotoGP sind. «Die MotoGP ist ein großer Schritt, wenn man aus der Moto2 kommt. Man weiß nie, wie sich ein Fahrer schlagen wird. Doch wir waren sehr beeindruckt von seiner Professionalität, von seiner Einstellung und wie gut er sich an den Druck in der MotoGP anpassen konnte», schwärmte Marks von Ogura.

Werbung

Werbung

Mit seinem fünften Platz beim Saisonauftakt in Buriram zeigte Ogura das beste Rennen eines Rookies seit Marc Marquez’ MotoGP-Debüt in Katar 2013. Derartige Vergleiche sind dem zurückhaltenden Japaner unangenehm. Doch im hart umkämpften Feld der MotoGP konnte sich Ogura mehrfach behaupten.

Thema der Woche 35. Formel-1-Weltmeister – aber wer ist Lando Norris wirklich? Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich? Mathias Brunner Weiterlesen