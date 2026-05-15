Trackhouse: Geht der Posten des Teammanagers an ein bekanntes Gesicht?
Nach Pilot Ai Ogura dürfte Tackhouse für 2027 auch Teammanager Brivio an die japanische Konkurrenz verlieren. Mindestens zwei geeignete Nachfolger könnten dann das Management des US-Teams übernehmen.
Nicht nur der Fahrermarkt der MotoGP ist in Bewegung, auch innerhalb der Teams dürfte es mit dem großen Neustart der Königsklasse 2027 viele personelle Veränderungen geben. Nachwirkungen hat die jüngste Mitteilung der Honda-Rennabteilung mit dem
Als sicher gilt auch, dass Trackhouse-Racing-Teammanager
In weiterer Folge gilt es, auch die Nachfolge von Davide Brivio beim US-Team Trackhouse zu regeln. Der vermeintlich ideale Kandidat könnte ebenfalls aus Italien kommen: Francesco Guidotti. Der Vorgänger von Aki Ajo als Teammanager bei Red Bull KTM Factory Racing ist seit 2025 als TV-Experte tätig und regelmäßiger Gast des Fahrerlagers. Francesco Guidotti ist bestens bekannt mit Aprilia-Racing-Entwicklungschef Fabiano Sterlacchini.
Eine Verbindung, die für eine leitende Rolle im Aprilia-Kundenteam nicht unwichtig sein dürfte. Hintergrund: Sterlacchini war in der Vergangenheit auch für Ducati Corse tätig, während Guidotti das Pramac-Kundenteam managte.
Geeignet wäre auch ein weiterer Ex-Teammanager, der heute für einen Fernsehsender arbeitet: Wilco Zeelenberg. Der Ex-250er-GP-Sieger aus den Niederlanden war eben bei Trackhouse in Diensten – bis Ende 2024. Dann wurde die
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