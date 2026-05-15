Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Trackhouse: Geht der Posten des Teammanagers an ein bekanntes Gesicht?

Nach Pilot Ai Ogura dürfte Tackhouse für 2027 auch Teammanager Brivio an die japanische Konkurrenz verlieren. Mindestens zwei geeignete Nachfolger könnten dann das Management des US-Teams übernehmen.

MotoGP

Der Boss: Trackhouse-Inhaber Justin Marks
Der Boss: Trackhouse-Inhaber Justin Marks
Foto: Gold and Goose
Der Boss: Trackhouse-Inhaber Justin Marks
© Gold and Goose

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Nicht nur der Fahrermarkt der MotoGP ist in Bewegung, auch innerhalb der Teams dürfte es mit dem großen Neustart der Königsklasse 2027 viele personelle Veränderungen geben. Nachwirkungen hat die jüngste Mitteilung der Honda-Rennabteilung mit dem Abschied von Alberto Puig als Manager des Honda-Werksteams zum Ende der laufenden Saison. Der Spanier, der die Rolle zur Saison 2018 übernommen hatte, wechselt 2027 auf die Beraterebene. Puig wird sich zukünftig für Honda übergeordnet mit der Strategie im Straßenrennsport beschäftigen.

Werbung

Werbung

Als sicher gilt auch, dass Trackhouse-Racing-Teammanager Davide Brivio 2027 für Honda arbeiten wird. Ob Brivio den Posten von Puig bei Honda HRC Castrol übernimmt, ist offen, doch alles deutet darauf hin, dass der erfahrene Italiener noch einmal die Farben wechselt. Die Mission dürfte in jedem Fall klar sein – Honda zurück an die Spitze der MotoGP führen. Als Piloten gelten der Champion von 2021, Fabio Quartararo, und Moto2-Ass David Alonso als gesetzt. Je nach Entwicklung hätte Honda zudem die Freiheit, Rookie und LCR-Pilot Diogo Moreira schon 2027 ins offizielle Werksteam zu berufen.

Francesco Guidotti: Bis Ende 2024 Teammanager bei KTM
Francesco Guidotti: Bis Ende 2024 Teammanager bei KTM
Foto: Gold and Goose
Francesco Guidotti: Bis Ende 2024 Teammanager bei KTM
© Gold and Goose

Empfehlungen

In weiterer Folge gilt es, auch die Nachfolge von Davide Brivio beim US-Team Trackhouse zu regeln. Der vermeintlich ideale Kandidat könnte ebenfalls aus Italien kommen: Francesco Guidotti. Der Vorgänger von Aki Ajo als Teammanager bei Red Bull KTM Factory Racing ist seit 2025 als TV-Experte tätig und regelmäßiger Gast des Fahrerlagers. Francesco Guidotti ist bestens bekannt mit Aprilia-Racing-Entwicklungschef Fabiano Sterlacchini.

Werbung

Werbung

Eine Verbindung, die für eine leitende Rolle im Aprilia-Kundenteam nicht unwichtig sein dürfte. Hintergrund: Sterlacchini war in der Vergangenheit auch für Ducati Corse tätig, während Guidotti das Pramac-Kundenteam managte.

Bestens vertraut mit Trackhouse: Wilco Zeelenberg
Bestens vertraut mit Trackhouse: Wilco Zeelenberg
Foto: Gold and Goose
Bestens vertraut mit Trackhouse: Wilco Zeelenberg
© Gold and Goose

Geeignet wäre auch ein weiterer Ex-Teammanager, der heute für einen Fernsehsender arbeitet: Wilco Zeelenberg. Der Ex-250er-GP-Sieger aus den Niederlanden war eben bei Trackhouse in Diensten – bis Ende 2024. Dann wurde die Zusammenarbeit zur Überraschung Zeelenbergs beendet. Ob Trackhouse-Besitzer Justin Marks für die Zeit nach Davide Brivio auf einen erfahrenen MotoGP-Insider setzt oder den Posten anderweitig verplant, bleibt vorerst offen. Fakt ist: Der Trackhouse-Boss hat neben der Leitung des Teams und dem Abgang von Ai Ogura in Richtung Yamaha viel Personalarbeit vor sich.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

128

2

Jorge Martin

Aprilia Racing

127

3

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

84

4

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

83

5

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

67

6

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

62

7

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

57

8

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

55

9

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

43

10

Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

39

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio de España

    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix de France

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Gran Premi de Catalunya

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  5. Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM