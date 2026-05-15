Trackhouse: Geht der Posten des Teammanagers an ein bekanntes Gesicht?

Nicht nur der Fahrermarkt der MotoGP ist in Bewegung, auch innerhalb der Teams dürfte es mit dem großen Neustart der Königsklasse 2027 viele personelle Veränderungen geben. Nachwirkungen hat die jüngste Mitteilung der Honda-Rennabteilung mit dem Abschied von Alberto Puig als Manager des Honda-Werksteams zum Ende der laufenden Saison. Der Spanier, der die Rolle zur Saison 2018 übernommen hatte, wechselt 2027 auf die Beraterebene. Puig wird sich zukünftig für Honda übergeordnet mit der Strategie im Straßenrennsport beschäftigen.

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Als sicher gilt auch, dass Trackhouse-Racing-Teammanager Davide Brivio 2027 für Honda arbeiten wird . Ob Brivio den Posten von Puig bei Honda HRC Castrol übernimmt, ist offen, doch alles deutet darauf hin, dass der erfahrene Italiener noch einmal die Farben wechselt. Die Mission dürfte in jedem Fall klar sein – Honda zurück an die Spitze der MotoGP führen. Als Piloten gelten der Champion von 2021, Fabio Quartararo, und Moto2-Ass David Alonso als gesetzt. Je nach Entwicklung hätte Honda zudem die Freiheit, Rookie und LCR-Pilot Diogo Moreira schon 2027 ins offizielle Werksteam zu berufen.

Francesco Guidotti: Bis Ende 2024 Teammanager bei KTM Foto: Gold and Goose Francesco Guidotti: Bis Ende 2024 Teammanager bei KTM © Gold and Goose

In weiterer Folge gilt es, auch die Nachfolge von Davide Brivio beim US-Team Trackhouse zu regeln. Der vermeintlich ideale Kandidat könnte ebenfalls aus Italien kommen: Francesco Guidotti. Der Vorgänger von Aki Ajo als Teammanager bei Red Bull KTM Factory Racing ist seit 2025 als TV-Experte tätig und regelmäßiger Gast des Fahrerlagers. Francesco Guidotti ist bestens bekannt mit Aprilia-Racing-Entwicklungschef Fabiano Sterlacchini.

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Eine Verbindung, die für eine leitende Rolle im Aprilia-Kundenteam nicht unwichtig sein dürfte. Hintergrund: Sterlacchini war in der Vergangenheit auch für Ducati Corse tätig, während Guidotti das Pramac-Kundenteam managte.

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Bestens vertraut mit Trackhouse: Wilco Zeelenberg Foto: Gold and Goose Bestens vertraut mit Trackhouse: Wilco Zeelenberg © Gold and Goose