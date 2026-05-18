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Trackhouse-Pilot Ai Ogura (8.) selbstkritisch: «Ein total dummes Manöver!»

Ai Ogura (Aprilia) räumte in der letzten Kurve im MotoGP-Grand-Prix in Barcelona Pedro Acosta (KTM) ab. Der Japaner wurde dafür bestraft und entschuldigte sich beim Spanier. Er schämte sich dafür.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
© Gold & Goose

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Nachdem Ai Ogura in Le Mans sein erstes MotoGP-Podest holte, erlebte er in Barcelona ein schwieriges Rennwochenende. Im Qualifying reichte es nur für Startplatz 18, im Sprintrennen zeigte er dann aber eine starke Leistung, und er konnte sich bis auf Platz 8 vorarbeiten.

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Im Grand Prix am Sonntag lag Ogura bis zum Crash von Alex Marquez in der zwölften Runde auf Platz 11. Beim ersten Neustart ging der Trackhouse-Pilot von Position 11 ins Rennen. Weil Johann Zarco beim zweiten Neustart fehlte, hatte er beim Rennen über 12 Runden nur noch neun Fahrer vor sich. Der Japaner erwischte mit seiner RS-GP einen soliden Start, nach dem Zusammenstoß seiner Markenkollegen Jorge Martin und Raul Fernandez wurde Ogura auf Position 6 nach vorne gespült.

Danach wurde Ogura in der zweiten Runde von Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) überholt. In den letzten Runden schnappte sich der Aprilia-Pilot Fabio Quartararo (Yamaha) und Pecco Bagnaia (Ducati). In der letzten Runde hatte Ogura auf Position 5 liegend nur noch Pedro Acosta vor sich. In der letzten Kurve wollte er sich am KTM-Piloten innen vorbeiquetschen, doch das Manöver misslang – Acosta landete im Kiesbett. Ogura fuhr dann zwar als Vierter über die Ziellinie, doch er bekam nachträglich eine Long-lap-Strafe aufgebrummt. Da er diese natürlich nicht mehr absolvieren konnte, wurde sie in eine 3-Sekunden-Strafe umgewandelt. Am Ende fand sich Ai Ogura auf Position 8 wieder.

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Direkt nach dem Rennen lief Ogura in die KTM-Box, um sich für das Manöver gegen Acosta zu entschuldigen. «Gleich nach dem Rennen bin ich zu seiner Box gegangen. Pedro war nicht da, also bin ich zu seinem Wohnmobil gegangen. Wir haben uns darüber unterhalten, was passiert ist. Ihm ging es gut, und ich habe mich einfach bei ihm entschuldigt», erzählte ein niedergeschlagener Ai Ogura. «Das ist einfach so peinlich. Ein total dummes Manöver.»

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Ai Ogura: «In so einem Moment kann man nicht viel machen – man fährt einfach geradeaus!»

Was ist aus seiner Sicht in der letzten Kurve genau passiert? «Ich dachte, ich würde es schaffen, aber es kam anders, als ich erwartet hatte. Ich bin fast direkt auf Pedro zugefahren und habe ihn aus dem Rennen geworfen», schilderte der 25-Jährige die Situation. «Sobald ich gebremst habe, ist mein Heck ins Rutschen gekommen. Eigentlich wollte ich einfach meine Linie fahren und an Pedro vorbeiziehen, aber mein Motorrad hat sich so verhalten, und in so einem Moment kann man nicht viel machen – man fährt einfach geradeaus.»

Wie schwer und wie brutal war es für Ogura, dreimal an den Start zu gehen, derartige Stürze mitanzusehen und zu wissen, dass man weiterfahren muss? «Wenn sie uns grünes Licht geben, müssen wir loslegen. Es ist zwar nicht schön, alle stürzen zu sehen, aber was soll man machen», zuckte er mit den Schultern.

Willkommen zum Rennen in Barcelona
Willkommen zum Rennen in Barcelona
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Raul Fernandez
Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Zarco, Marini und Bagnaia
Der Crash von Zarco, Marini und Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta voran
Pedro Acosta voran
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Der Sturz von Jorge Martin
Der Sturz von Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Foto: Gold & Goose
Joan Mir
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio gewinnt das Rennen
Fabio Di Giannantonio gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Fabio Di Giannantonio
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Foto: Gold & Goose
Mir, Di Giannantonio, Aldeguer
Mir, Di Giannantonio, Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Sieger Fabio Di Giannantonio
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Barcelona
© Gold & Goose

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

12

20:06,243

1:39,736

32

02

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

12

+1,466

1:39,945

20

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

12

+4,320

1:39,885

20

04

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

12

+4,679

1:40,097

14

05

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

12

+4,876

1:40,176

11

06

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

12

+4,971

1:40,108

10

07

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

12

+5,137

1:39,846

9

08

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

79

12

+5,377

1:39,936

10

09

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

12

+6,839

1:40,132

7

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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