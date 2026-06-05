Trackhouse Racing: Management-Wechsel steht bevor, Guidotti für Brivio?
Fest steht: Fahrerlager-Urgestein Davide Brivio verlässt Trackhouse. Offenbar ist auch die Nachfolge im US-MotoGP-Team geklärt. Francesco Guidotti könnte schon sehr bald vom Landsmann übernehmen.
Ein Teil des Schocker-GP-Wochenendes auf dem Circuit de Catalunya war die
Drei Wochenenden später deutet nun sehr viel darauf, dass auf der operativen Ebene schon sehr bald die Übergabe der Dienstmarke erfolgen könnte. Denn der erfahrene Francesco Guidotti hat beste Chancen, Nachfolger von Brivio bei Trackhouse zu werden, und da Brivio, wenn auch unbestätigt, 2027 bei der japanischen Konkurrenz Honda ins MotoGP-Management wechselt, wäre es aus Sicht von Trackhouse-Eigner Justin Marks nachvollziehbar, wie im Geschäftsleben üblich, die Verbindung vorzeitig zu lösen.
Francesco Guidotti, im Gegensatz zu Davide Brivio zum Auftakt des Ungarn-GP persönlich vor Ort, wäre kein Zufallstreffer, sondern ein logische Nachfolger von Davide Brivio. Denn auch Guidotti verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Fahrerlager. Noch unter KTM-Teamchef Harald Bartol im Zweitakt-Zeitalter ausgebildet, leitete er neben der MotoGP-Mannschaft von Pramac später auch die KTM-Struktur. Erst
2025 riss der Kontakt Guidottis zum Fahrerlager nicht ab. Bei mehreren MotoGP-Events unterstützte der Familienvater aus der Nähe von Misano das italienische
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